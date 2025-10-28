Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Обзорная экскурсия по Туле — городу разнообразия, где каждый найдёт что-то себе по душе.



Мы с головой окунёмся в историю: поговорим о военных конфликтах, оружейном производстве, кулинарии, самоварах и, конечно, знаменитых пряниках. А главное — изучим город и его главные архитектурные достояния. 5 22 отзыва

Gidy Gorode Ваш гид в Туле Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 6450 ₽ за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 22 отзыва 2 часа 1-5 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Тула — город со славным военным прошлым и уникальным культурным наследием (памятниками русского зодчества, знаменитыми тульскими пряниками и самоварами, оружейным производством). В ходе экскурсии мы увидим оборонительный аванпост Руси — Тульский кремль. Поклонимся святыням кафедрального Успенского собора, построенного в 18 веке. Пройдем по аллеям Кремлевского сада, памятника природы регионального значения. Увидим пятиглавую Благовещенскую церковь. Причудливую вязь ее архитектуры можно рассматривать бесконечно. Нас ждет отдельная веха тульской истории — прекрасные купеческие особняки 18−19 века. Важная информация! Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.

Вы сами выбираете дату и время Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Тульский кремль

Кафедральный Успенский собор

Кремлевский сад

Благовещенская церковь

Купеческие особняки 18-19 века Что включено Экскурсионное обслуживание Место начала и завершения? По договорённости с гидом Когда и сколько длится? Когда: Вы сами выбираете дату и время Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.