Обзорная пешеходная экскурсия по Туле

Обзорная экскурсия по Туле - городу разнообразия, где каждый найдёт что-то себе по душе

Обзорная экскурсия по Туле — городу разнообразия, где каждый найдёт что-то себе по душе.

Мы с головой окунёмся в историю: поговорим о военных конфликтах, оружейном производстве, кулинарии, самоварах и, конечно, знаменитых пряниках.

А главное — изучим город и его главные архитектурные достояния.
Обзорная пешеходная экскурсия по Туле
Обзорная пешеходная экскурсия по Туле
Обзорная пешеходная экскурсия по Туле
Обзорная пешеходная экскурсия по Туле
Обзорная пешеходная экскурсия по Туле
Обзорная пешеходная экскурсия по Туле

Что вы увидите 🤩

  • Тульский кремль
  • Кафедральный Успенский собора
  • Кремлевский сад
  • Благовещенская церковь
  • Купеческие особняки 18−19 века
Тула — город со славным военным прошлым и уникальным культурным наследием (памятниками русского зодчества, знаменитыми тульскими пряниками и самоварами, оружейным производством).
В ходе экскурсии мы увидим оборонительный аванпост Руси — Тульский кремль. Поклонимся святыням кафедрального Успенского собора, построенного в 18 веке. Пройдем по аллеям Кремлевского сада, памятника природы регионального значения. Увидим пятиглавую Благовещенскую церковь. Причудливую вязь ее архитектуры можно рассматривать бесконечно. Нас ждет отдельная веха тульской истории — прекрасные купеческие особняки 18−19 века.

Цены на экскурсию

Для группы 1-10 человек
Билет
3 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Место начала и завершения
По договорённости с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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