Тула — город со славным военным прошлым и уникальным культурным наследием (памятниками русского зодчества, знаменитыми тульскими пряниками и самоварами, оружейным производством).
В ходе экскурсии мы увидим оборонительный аванпост Руси — Тульский кремль. Поклонимся святыням кафедрального Успенского собора, построенного в 18 веке. Пройдем по аллеям Кремлевского сада, памятника природы регионального значения. Увидим пятиглавую Благовещенскую церковь. Причудливую вязь ее архитектуры можно рассматривать бесконечно. Нас ждет отдельная веха тульской истории — прекрасные купеческие особняки 18−19 века.