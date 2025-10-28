Обзорная экскурсия по Туле — городу разнообразия, где каждый найдёт что-то себе по душе.
Мы с головой окунёмся в историю: поговорим о военных конфликтах, оружейном производстве, кулинарии, самоварах и, конечно, знаменитых пряниках. А главное — изучим город и его главные архитектурные достояния.
Мы с головой окунёмся в историю: поговорим о военных конфликтах, оружейном производстве, кулинарии, самоварах и, конечно, знаменитых пряниках. А главное — изучим город и его главные архитектурные достояния.
Описание экскурсииТула — город со славным военным прошлым и уникальным культурным наследием (памятниками русского зодчества, знаменитыми тульскими пряниками и самоварами, оружейным производством). В ходе экскурсии мы увидим оборонительный аванпост Руси — Тульский кремль. Поклонимся святыням кафедрального Успенского собора, построенного в 18 веке. Пройдем по аллеям Кремлевского сада, памятника природы регионального значения. Увидим пятиглавую Благовещенскую церковь. Причудливую вязь ее архитектуры можно рассматривать бесконечно. Нас ждет отдельная веха тульской истории — прекрасные купеческие особняки 18−19 века. Важная информация! Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.
Вы сами выбираете дату и время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Тульский кремль
- Кафедральный Успенский собор
- Кремлевский сад
- Благовещенская церковь
- Купеческие особняки 18-19 века
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
Место начала и завершения?
По договорённости с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 22 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Очень понравилось. Экскурсовод татьяна не только рассказала много интересных фактов о Туле, но и приоткрыла завесу городских легенд и мифов о городе. Дала множество рекомендаций что еще посетить вне экскурсионной программы. Отлично!!!
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Д
Очень довольны экскурсией!
Экскурсовод Татьяна очень интересно рассказала о главных достопримечательностях города!
Всем рекомендую!
Экскурсовод Татьяна очень интересно рассказала о главных достопримечательностях города!
Всем рекомендую!
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L
Спасибо огромное за экскурсию. Артем очень увлекательно рассказал историю города. Познавательная, позитивная и безусловно душевная прогулка.
Приятно слушать увлеченного человека.
Приятно слушать увлеченного человека.
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О
Отличная организация, экскурсовод Владимир Львович очень интересно рассказывал. Спасибо большое! В Туле очень понравилось!
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П
Отличная организация, экскурсовод Владимир Львович очень интересно рассказывал. Спасибо большое! В Туле очень понравилось!
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М
Гид Володя,спец в своем деле. Простой язык,познания во всех областях,шикарные. Большое спасибо ему.
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