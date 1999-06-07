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Тула — первое знакомство

4.9
16 отзывов
Александра Л.
Александра Л. – Гид из Тулы
Пешеходная экскурсия ⛳ на 2, 5 часа, во время которой Вы узнаете историю 📖 города мастеров, прогулявшись по историческому центру Тулы.

И, конечно, увидите основные её достопримечательности: памятник Прянику, Тульский кремль, набережную, Осадные дворы, Успенский собор и многое другое.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-8 человек

  • 3 700 ₽ за экскурсию

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Тула — первое знакомство
Тула — первое знакомство

Что вы увидите

  • Площадь Ленина
  • Памятник Прянику
  • Успенский собор (внешний осмотр)
  • Тульский Кремль (внешний осмотр)
  • Осадные дворы (внешний осмотр)
  • Кремлёвский сад
  • Грибная поляна
  • Памятник Органам государственной безопасности
  • Казанская набережная
  • Буквальный конь
  • Портал в Москву
  • Улица Металлистов
  • Памятник Мосину
Обзорная экскурсия ⛳ по историческому центру Тулы
  • Узнаете историю 📖 города мастеров.
  • Пройдётесь по территории Тульского Кремля и раскроете его тайны и секреты.
  • Ознакомитесь с Кремлёвским садом и загадаете желание у самого милого арт объекта Тулы.
  • Узнаете историю обороны и почему Тула — это город-герой.
  • Вы прогуляетесь 👣 по новейшей Тульской набережной и ознакомитесь с историей её появления.
  • Заглянете в Музейный квартал и сфотографируетесь 📸 с памятником прянику.
Организационные детали
  • Только внешний осмотр достопримечательностей
  • Экскурсия состоится при любой погоде
  • Надевайте удобную одежду и обувь по погоде
  • Экскурсия начинается на площади Ленина
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Билеты в Тульский Кремль (оплата в кассе музея):
  • группа до 5 человек (500 руб)
  • группа более 5 человек (80 руб/взр, 60 руб/шк. )
  • Питание, напитки
  • Личные расходы (сувениры и др. )
Начало
🚩 Площадь Ленина
Место завершения
🏁 Мосинский сквер
Тула — первое знакомство
Тула — первое знакомство
Тула — первое знакомство
Тула — первое знакомство

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Александра Л.
Александра Л.
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16 отзывов оставили туристы

Александра Л. проводит ещё 5 экскурсий

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