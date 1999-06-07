Александра Л. – Гид из Тулы

Пешеходная экскурсия ⛳ на 2, 5 часа, во время которой Вы узнаете историю 📖 города мастеров, прогулявшись по историческому центру Тулы.



И, конечно, увидите основные её достопримечательности: памятник Прянику, Тульский кремль, набережную, Осадные дворы, Успенский собор и многое другое.