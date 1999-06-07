Что вы увидите
- Площадь Ленина
- Памятник Прянику
- Успенский собор (внешний осмотр)
- Тульский Кремль (внешний осмотр)
- Осадные дворы (внешний осмотр)
- Кремлёвский сад
- Грибная поляна
- Памятник Органам государственной безопасности
- Казанская набережная
- Буквальный конь
- Портал в Москву
- Улица Металлистов
- Памятник Мосину
Обзорная экскурсия ⛳ по историческому центру Тулы
- Узнаете историю 📖 города мастеров.
- Пройдётесь по территории Тульского Кремля и раскроете его тайны и секреты.
- Ознакомитесь с Кремлёвским садом и загадаете желание у самого милого арт объекта Тулы.
- Узнаете историю обороны и почему Тула — это город-герой.
- Вы прогуляетесь 👣 по новейшей Тульской набережной и ознакомитесь с историей её появления.
- Заглянете в Музейный квартал и сфотографируетесь 📸 с памятником прянику.
Организационные детали
- Только внешний осмотр достопримечательностей
- Экскурсия состоится при любой погоде
- Надевайте удобную одежду и обувь по погоде
- Экскурсия начинается на площади Ленина
Что не входит
- Билеты в Тульский Кремль (оплата в кассе музея):
- группа до 5 человек (500 руб)
- группа более 5 человек (80 руб/взр, 60 руб/шк. )
- Питание, напитки
- Личные расходы (сувениры и др. )
Место завершения
🏁 Мосинский сквер
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Александра Л.
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Александра Л. проводит ещё 5 экскурсий
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