Тула хлебосольная: на дегустацию в ремесленную пекарню

Попробовать настоящий хлеб и узнать, как его пекут (в мини-группе)
Приглашаем вас почувствовать вкус города. Мы встретим вас в уютной пекарне, работающей ровно так, как её предшественники в 19 веке. Увлечём рассказами о тульских традициях хлебопечения.

Угостим хлебом, приготовление которого заняло двое суток, и пряниками по старинному, восстановленному рецепту.
5
2 отзыва
Тула хлебосольная: на дегустацию в ремесленную пекарню
Тула хлебосольная: на дегустацию в ремесленную пекарню
Тула хлебосольная: на дегустацию в ремесленную пекарню
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00

Описание экскурсии

Хлебный край

В нашем регионе у каждого областного городка есть традиционная выпечка. А Тула, до получения статуса пряничной столицы, была важнейшим городом отечественного общепита. Именно в Туле, наравне с Москвой и Петербургом, открыли своё производство поставщики императорского двора, династия Филипповых.

На экскурсии вы:

  • Узнаете о тульских традициях хлебопечения и уникальных изделиях хлебосольного края
  • Услышите, что такое настоящий хлеб и почему его готовят несколько суток
  • Погорюете о судьбе булочных династии Филипповых и о том, как тяжело доставался хлеб во время войны
  • Порадуетесь за возрождение пряничного дела и отведаете пряники, похожие на те, что ели зажиточные туляки 150 лет назад

Ремесленная пекарня с вековыми традициями

Наша встреча пройдёт в «Лучшем гастрономическом пространстве России — 2022». Это маленькая пекарня в историческом центре города представляет Россию в бестселлере Джеффри Хамельмана «Хлеб», участвует в международном благотворительном проекте и хранит собственную коллекцию экспонатов.

Вы увидите:

  • Самовар Баташева, которого нет даже в музее самоваров
  • Коробочку из-под изделий пряничного короля В. Р. Гречихина
  • Чайницу династии Филипповых

Организационные детали

Пекарня — крошечка, поэтому мы зовём в гости маленькие группы. Если вас больше, чем предельное количество на сайте, или вы хотите посетить экскурсию в другой день, пожалуйста, напишите заранее.

во вторник, среду, четверг и пятницу в 11:00, 12:00, 13:00 и 14:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В городском пространстве «Искра»
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг и пятницу в 11:00, 12:00, 13:00 и 14:00
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Анна
15 авг 2024
Это шикарно!!!
В
29 июл 2024
Действительно классное времяпрепровождение для тех, кто хочет углубиться в историю хлеба и пекарен в Туле. Рассказчица действительно классно рассказала про историю ремесленной пекарни, показала коллекцию самоваров. Хлеб действительно вкусный, дегустация добавляет дополнительный шарм данному мероприятию. Всем рекомендую, как местным, так и туристам.

Входит в следующие категории Тулы

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