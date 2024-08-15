Приглашаем вас почувствовать вкус города. Мы встретим вас в уютной пекарне, работающей ровно так, как её предшественники в 19 веке. Увлечём рассказами о тульских традициях хлебопечения. Угостим хлебом, приготовление которого заняло двое суток, и пряниками по старинному, восстановленному рецепту.

Описание экскурсии

Хлебный край

В нашем регионе у каждого областного городка есть традиционная выпечка. А Тула, до получения статуса пряничной столицы, была важнейшим городом отечественного общепита. Именно в Туле, наравне с Москвой и Петербургом, открыли своё производство поставщики императорского двора, династия Филипповых.

На экскурсии вы:

Узнаете о тульских традициях хлебопечения и уникальных изделиях хлебосольного края

Услышите, что такое настоящий хлеб и почему его готовят несколько суток

Погорюете о судьбе булочных династии Филипповых и о том, как тяжело доставался хлеб во время войны

Порадуетесь за возрождение пряничного дела и отведаете пряники, похожие на те, что ели зажиточные туляки 150 лет назад

Ремесленная пекарня с вековыми традициями

Наша встреча пройдёт в «Лучшем гастрономическом пространстве России — 2022». Это маленькая пекарня в историческом центре города представляет Россию в бестселлере Джеффри Хамельмана «Хлеб», участвует в международном благотворительном проекте и хранит собственную коллекцию экспонатов.

Вы увидите:

Самовар Баташева, которого нет даже в музее самоваров

Коробочку из-под изделий пряничного короля В. Р. Гречихина

Чайницу династии Филипповых

Организационные детали

Пекарня — крошечка, поэтому мы зовём в гости маленькие группы. Если вас больше, чем предельное количество на сайте, или вы хотите посетить экскурсию в другой день, пожалуйста, напишите заранее.