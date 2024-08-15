Тула хлебосольная: на дегустацию в ремесленную пекарню
Попробовать настоящий хлеб и узнать, как его пекут (в мини-группе)
Приглашаем вас почувствовать вкус города. Мы встретим вас в уютной пекарне, работающей ровно так, как её предшественники в 19 веке. Увлечём рассказами о тульских традициях хлебопечения.
Угостим хлебом, приготовление которого заняло двое суток, и пряниками по старинному, восстановленному рецепту.
5
2 отзыва
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00
Описание экскурсии
Хлебный край
В нашем регионе у каждого областного городка есть традиционная выпечка. А Тула, до получения статуса пряничной столицы, была важнейшим городом отечественного общепита. Именно в Туле, наравне с Москвой и Петербургом, открыли своё производство поставщики императорского двора, династия Филипповых.
На экскурсии вы:
Узнаете о тульских традициях хлебопечения и уникальных изделиях хлебосольного края
Услышите, что такое настоящий хлеб и почему его готовят несколько суток
Погорюете о судьбе булочных династии Филипповых и о том, как тяжело доставался хлеб во время войны
Порадуетесь за возрождение пряничного дела и отведаете пряники, похожие на те, что ели зажиточные туляки 150 лет назад
Ремесленная пекарня с вековыми традициями
Наша встреча пройдёт в «Лучшем гастрономическом пространстве России — 2022». Это маленькая пекарня в историческом центре города представляет Россию в бестселлере Джеффри Хамельмана «Хлеб», участвует в международном благотворительном проекте и хранит собственную коллекцию экспонатов.
Вы увидите:
Самовар Баташева, которого нет даже в музее самоваров
Коробочку из-под изделий пряничного короля В. Р. Гречихина
Чайницу династии Филипповых
Организационные детали
Пекарня — крошечка, поэтому мы зовём в гости маленькие группы. Если вас больше, чем предельное количество на сайте, или вы хотите посетить экскурсию в другой день, пожалуйста, напишите заранее.
во вторник, среду, четверг и пятницу в 11:00, 12:00, 13:00 и 14:00
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В городском пространстве «Искра»
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг и пятницу в 11:00, 12:00, 13:00 и 14:00
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Туле
Провела экскурсии для 3086 туристов
Мы команда гастроэнтузиастов Тулы. Четыре года назад мы стартовали с проектом ремесленной пекарни. Нашей основной задачей было восстановление локального хлебопечения, как это делали наши предки. Сегодня мы проводим кулинарные мастер-классы, раскрываем секреты производства пряников и вкусно рассказываем историю на экскурсиях. С нами вы узнаете много интересного о городе, откроете новые смыслы и почувствуете себя местными ремесленниками.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анна
15 авг 2024
Это шикарно!!!
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Вадим
29 июл 2024
Действительно классное времяпрепровождение для тех, кто хочет углубиться в историю хлеба и пекарен в Туле. Рассказчица действительно классно рассказала про историю ремесленной пекарни, показала коллекцию самоваров. Хлеб действительно вкусный, дегустация добавляет дополнительный шарм данному мероприятию. Всем рекомендую, как местным, так и туристам.