По Засечной черте (Одоев и Белёв)

Александра Л.
Александра Л. – Гид из Тулы
По Засечной черте (Одоев и Белёв)
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  • 👥Групповая
  • 📜История и культура
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🖼Музеи
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 5 000 ₽ за человека

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По Засечной черте (Одоев и Белёв)

Что вы увидите

  • Одоев
  • музеи Филимоновской игрушки и Одоевского кружева
  • Жабынский и Спасо-Преображенский монастыри в Белёве
Путешествие на целый день в города Одоев и Белёв. Во время экскурсии 🧭 Вы узнаете, как появились эти города, чем жили и за счёт чего существуют сегодня.
Вы прогуляетесь 👣 по древнему городищу Одоева, побываете в музее Филимоновской игрушки и Одоевского кружева, пройдётесь по Жабынскому и Спасо-Преображенскому монастырю Белёва. Вы подробно узнаете о Засечной черте и её влиянии на историю 📖 России.

Важная информация:

  • Данная экскурсия ⛳ состоится в любой день и при любых погодных условиях. В случае моей занятости на желаемую дату, экскурсию ⛳ проведёт кто-то из ребят моей команды «Гид в Туле».
  • Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную, тёплую обувь и одежду по погоде.
Что входит
  • Услуги гида
  • путевая информация.
Что не входит
  • Входные билеты в музеи и экскурсионное обслуживание в них.
  • Транспортные услуги
  • Питание
Начало и место завершения
🚩 По договоренности

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Александра Л.
Александра Л.
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