Жабынский и Спасо-Преображенский монастыри в Белёве
Путешествие на целый день в города Одоев и Белёв. Во время экскурсии 🧭 Вы узнаете, как появились эти города, чем жили и за счёт чего существуют сегодня.
Вы прогуляетесь 👣 по древнему городищу Одоева, побываете в музее Филимоновской игрушки и Одоевского кружева, пройдётесь по Жабынскому и Спасо-Преображенскому монастырю Белёва. Вы подробно узнаете о Засечной черте и её влиянии на историю 📖 России.
Важная информация:
Данная экскурсия ⛳ состоится в любой день и при любых погодных условиях. В случае моей занятости на желаемую дату, экскурсию ⛳ проведёт кто-то из ребят моей команды «Гид в Туле».
Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную, тёплую обувь и одежду по погоде.
Что входит
Услуги гида
путевая информация.
Что не входит
Входные билеты в музеи и экскурсионное обслуживание в них.
Транспортные услуги
Питание
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.