Путешествие на целый день в города Одоев и Белёв. Во время экскурсии 🧭 Вы узнаете, как появились эти города, чем жили и за счёт чего существуют сегодня.

Вы прогуляетесь 👣 по древнему городищу Одоева, побываете в музее Филимоновской игрушки и Одоевского кружева, пройдётесь по Жабынскому и Спасо-Преображенскому монастырю Белёва. Вы подробно узнаете о Засечной черте и её влиянии на историю 📖 России.

Важная информация: