Арт-вояж по Ясной Поляне предлагает уникальную возможность соединить искусство и историю.Участники начнут с зарисовок на старинной станции, узнают о строительстве железной дороги и её значении для Льва Толстого.В музее-заповеднике «Ясная

Поляна» вас ждёт аудиотур и пленэрные зарисовки под руководством опытного художника. Завершится путешествие созданием открытки с видами вокзала Козлова Засека. Это шанс не только насладиться живописью, но и погрузиться в атмосферу эпохи Толстого

Елена Ваш гид в Туле

Время начала: 11:15

Железнодорожная станция

Начнём первые зарисовки на старинной станции Ясная Поляна. Здесь — платформы с летними кассами и перронными часами, пассажирский зал ожидания с конторкой и почтово-телеграфной службой, в музее станции — выставка с вещами путешественников толстовской эпохи.

Путевая экскурсия до Ясной Поляны

Поговорим о строительстве железной дороги вблизи усадьбы Льва Толстого и отношении к этому писателя. Проедем под сенью засечных лесов с вековыми дубами, где когда-то ездил Толстой.

Музей-заповедник «Ясная Поляна»

Сначала вас ждёт аудиотур «Прогулка по Ясной Поляне» через мобильное приложение. Затем — пленэрные зарисовки вместе с гидом-художником, членом Союза пленэристов.

Вокзал Козлова Засека

Нарисуем открытку с видами старинного вокзала и поговорим о великих художниках, посещавших Ясную Поляну специально для создания живописных полотен. Открытку вы сможете отправить прямо из зала ожидания вокзала.

Как не запутаться в названиях

Козловка, Козлова Засека, ж/д станция Ясная Поляна — это одно и то же место!

Козловка — так ласково называл ближайшую к имению станцию сам Толстой

— так ласково называл ближайшую к имению станцию сам Толстой Козлова Засека — полустанок, появившийся на участке московско-курской железной дороги в 1868 г.

— полустанок, появившийся на участке московско-курской железной дороги в 1868 г. После смерти писателя станция была переименована в Ясную Поляну

За местом сохраняется двойное название: вокзал — Козлова Засека, станция — Ясная Поляна. Остается только приехать и увидеть это своими глазами!

Чем и как рисуем

Выбор художественных материалов за вами. Рекомендую акварельные карандаши, сухую пастель + захватите скетчбук

Я могу предоставить складные телескопические мольберты, планшеты для закрепления работ, баночки и кисти для размывки акварельных карандашей

Если вы — новичок, с удовольствием вам помогу и подскажу художественные приёмы

Мы выполним три работы:

— этюдную зарисовку на станции

— основную пленэрную зарисовку в Ясной Поляне

— открытку с видом железнодорожного вокзала Козлова Засека

