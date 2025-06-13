Участники начнут с зарисовок на старинной станции, узнают о строительстве железной дороги и её значении для Льва Толстого.
В музее-заповеднике «Ясная
5 причин купить этот мастер-класс
- 🎨 Пленэрные зарисовки в Ясной Поляне
- 🚂 Историческая станция и вокзал
- 🖼️ Уникальные виды и вдохновение
- 🎁 Открытка в подарок каждому
- 📱 Аудиотур через приложение
Что можно увидеть
- Станция Ясная Поляна
- Музей-заповедник Ясная Поляна
- Вокзал Козлова Засека
Описание мастер-класса
Железнодорожная станция
Начнём первые зарисовки на старинной станции Ясная Поляна. Здесь — платформы с летними кассами и перронными часами, пассажирский зал ожидания с конторкой и почтово-телеграфной службой, в музее станции — выставка с вещами путешественников толстовской эпохи.
Путевая экскурсия до Ясной Поляны
Поговорим о строительстве железной дороги вблизи усадьбы Льва Толстого и отношении к этому писателя. Проедем под сенью засечных лесов с вековыми дубами, где когда-то ездил Толстой.
Музей-заповедник «Ясная Поляна»
Сначала вас ждёт аудиотур «Прогулка по Ясной Поляне» через мобильное приложение. Затем — пленэрные зарисовки вместе с гидом-художником, членом Союза пленэристов.
Вокзал Козлова Засека
Нарисуем открытку с видами старинного вокзала и поговорим о великих художниках, посещавших Ясную Поляну специально для создания живописных полотен. Открытку вы сможете отправить прямо из зала ожидания вокзала.
Как не запутаться в названиях
Козловка, Козлова Засека, ж/д станция Ясная Поляна — это одно и то же место!
- Козловка — так ласково называл ближайшую к имению станцию сам Толстой
- Козлова Засека — полустанок, появившийся на участке московско-курской железной дороги в 1868 г.
- После смерти писателя станция была переименована в Ясную Поляну
За местом сохраняется двойное название: вокзал — Козлова Засека, станция — Ясная Поляна. Остается только приехать и увидеть это своими глазами!
Чем и как рисуем
- Выбор художественных материалов за вами. Рекомендую акварельные карандаши, сухую пастель + захватите скетчбук
- Я могу предоставить складные телескопические мольберты, планшеты для закрепления работ, баночки и кисти для размывки акварельных карандашей
- Если вы — новичок, с удовольствием вам помогу и подскажу художественные приёмы
- Мы выполним три работы:
— этюдную зарисовку на станции
— основную пленэрную зарисовку в Ясной Поляне
— открытку с видом железнодорожного вокзала Козлова Засека
Организационные детали
- Перемещаемся между локациями на автомобиле Kia Ceed с водителем
- С собой обязательно возьмите наушники и телефон с доступом к интернету
- С аудиогидом проходит только путешествие по заповеднику «Ясная Поляна». Во всех остальных точках и по пути — живой рассказ гида
- Возможен небольшой перерыв в кафетерии музея, но я также рекомендую взять с собой перекус и бутылку воды
- Авторская живописная открытка гида-художника — в подарок каждому участнику
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:15
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4000 ₽
