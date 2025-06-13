Мои заказы

Арт-вояж по Ясной Поляне: путешествие в искусство

Присоединяйтесь к арт-вояжу в Ясную Поляну и откройте для себя мир искусства через пленэрные зарисовки и исторические экскурсии
Арт-вояж по Ясной Поляне предлагает уникальную возможность соединить искусство и историю.

Участники начнут с зарисовок на старинной станции, узнают о строительстве железной дороги и её значении для Льва Толстого.

В музее-заповеднике «Ясная
читать дальше

Поляна» вас ждёт аудиотур и пленэрные зарисовки под руководством опытного художника. Завершится путешествие созданием открытки с видами вокзала Козлова Засека. Это шанс не только насладиться живописью, но и погрузиться в атмосферу эпохи Толстого

5
1 отзыв

5 причин купить этот мастер-класс

  • 🎨 Пленэрные зарисовки в Ясной Поляне
  • 🚂 Историческая станция и вокзал
  • 🖼️ Уникальные виды и вдохновение
  • 🎁 Открытка в подарок каждому
  • 📱 Аудиотур через приложение
Арт-вояж по Ясной Поляне: путешествие в искусство© Елена
Арт-вояж по Ясной Поляне: путешествие в искусство© Елена
Арт-вояж по Ясной Поляне: путешествие в искусство© Елена
Ближайшие даты:
15
ноя16
ноя19
ноя20
ноя21
ноя23
ноя26
ноя
Время начала: 11:15

Что можно увидеть

  • Станция Ясная Поляна
  • Музей-заповедник Ясная Поляна
  • Вокзал Козлова Засека

Описание мастер-класса

Железнодорожная станция

Начнём первые зарисовки на старинной станции Ясная Поляна. Здесь — платформы с летними кассами и перронными часами, пассажирский зал ожидания с конторкой и почтово-телеграфной службой, в музее станции — выставка с вещами путешественников толстовской эпохи.

Путевая экскурсия до Ясной Поляны

Поговорим о строительстве железной дороги вблизи усадьбы Льва Толстого и отношении к этому писателя. Проедем под сенью засечных лесов с вековыми дубами, где когда-то ездил Толстой.

Музей-заповедник «Ясная Поляна»

Сначала вас ждёт аудиотур «Прогулка по Ясной Поляне» через мобильное приложение. Затем — пленэрные зарисовки вместе с гидом-художником, членом Союза пленэристов.

Вокзал Козлова Засека

Нарисуем открытку с видами старинного вокзала и поговорим о великих художниках, посещавших Ясную Поляну специально для создания живописных полотен. Открытку вы сможете отправить прямо из зала ожидания вокзала.

Как не запутаться в названиях

Козловка, Козлова Засека, ж/д станция Ясная Поляна — это одно и то же место!

  • Козловка — так ласково называл ближайшую к имению станцию сам Толстой
  • Козлова Засека — полустанок, появившийся на участке московско-курской железной дороги в 1868 г.
  • После смерти писателя станция была переименована в Ясную Поляну

За местом сохраняется двойное название: вокзал — Козлова Засека, станция — Ясная Поляна. Остается только приехать и увидеть это своими глазами!

Чем и как рисуем

  • Выбор художественных материалов за вами. Рекомендую акварельные карандаши, сухую пастель + захватите скетчбук
  • Я могу предоставить складные телескопические мольберты, планшеты для закрепления работ, баночки и кисти для размывки акварельных карандашей
  • Если вы — новичок, с удовольствием вам помогу и подскажу художественные приёмы
  • Мы выполним три работы:
    — этюдную зарисовку на станции
    — основную пленэрную зарисовку в Ясной Поляне
    — открытку с видом железнодорожного вокзала Козлова Засека

Организационные детали

  • Перемещаемся между локациями на автомобиле Kia Ceed с водителем
  • С собой обязательно возьмите наушники и телефон с доступом к интернету
  • С аудиогидом проходит только путешествие по заповеднику «Ясная Поляна». Во всех остальных точках и по пути — живой рассказ гида
  • Возможен небольшой перерыв в кафетерии музея, но я также рекомендую взять с собой перекус и бутылку воды
  • Авторская живописная открытка гида-художника — в подарок каждому участнику

во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:15

Выбрать дату

Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На станции Ясная Поляна
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:15
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Туле
Провела экскурсии для 171 туриста
Меня зовут Елена — давайте познакомимся! Я аккредитованный гид с высшим профессиональным образованием. Ясная Поляна — моя малая Родина. С тех пор, как я себя помню, с удовольствием созерцаю эти
читать дальше

места. В них легко влюбиться! Занимаюсь изучением биографии Льва Николаевича, членов его семьи, соратников и деятелей эпохи 19 века. Имею внушительную мемуарную и редкую библиографическую библиотеку. С увлечением посещаю все современные лектории и события, связанные с Л. Н. Толстым и его имением. Усадебный мир и герои знаменитых романов остаются в моих живописных работах, а открытки с изображениями я приготовила в подарок каждому путешественнику. Люблю размеренные беседы и неторопливые экскурсии, ценю комфорт. «Путешествия вдохновляют» — не раз говорил Толстой. «Везде все новое, стоит только глаза открыть». Последуем его мудрому совету!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
К
Козлова
13 июн 2025
🌱Ясная поляна как живой холст: экскурсия с Еленой🌳👱‍♀️

Экскурсия по Ясной Поляне с экскурсоводом-художницей Еленой отпечаталась на моей сетчатке, как на снимок пленочной камеры. Это было не просто стандартное знакомство с
читать дальше

музеем-усадьбой, а творческое и познавательное приключение, которое подойдёт как новичкам, так и тем, кто хочет открыть для себя Ясную Поляну с новой стороны.

Индивидуальный подход🍃
- Елена умеет подстраиваться под интересы и уровень подготовки гостей. Даже если человек никогда не рисовал (как моя мама) или не углублялся в историю Толстого, экскурсия будет интересной и комфортной.

- Программа гибкая🌿:
🏵️🌸🌼
Изначальный маршрут может меняться в зависимости от обстоятельств (например, мы попали в Троицу на мастер-класс по плетению венков и с удовольствием поучаствовали, отклоняясь от изначального маршрута).

- Елена подбирает материалы под каждого участника (бумага, холст, картон), а её "волшебная сумка" с художественными принадлежностями делает процесс творчества удобным и увлекательным.

Подача информации

- Несмотря на творческий формат, экскурсия сохраняет историческую достоверность. Елена знает много фактов о жизни Толстого, его семье и усадьбе, но при этом подаёт их в форме живого диалога, а не сухого пересказа.
Можно обсуждать, рассуждать, задавать вопросы – экскурсия становится интерактивной и личной.

Для кого подойдёт? 💐

- Для тех, кто не любит стандартные экскурсии с большими группами и шаблонными рассказами, где экскурсоводы уже сами устали от того, о чем говорят

- Для творческих людей🌸 (даже если вы не умеете рисовать – можно обводить заготовки или просто наблюдать).

- Для тех, кто хочет узнать о Толстом и Ясной Поляне в неформальной обстановке.

Мы с мамой уехали в полном восторге– с картинами, открытками, новыми мыслями и массой впечатлений. Это были, пожалуй, лучшие 7 часов знакомства с Ясной Поляной! Очень рекомендуюэту экскурсию и хочу вернуться, чтобы увидеть усадьбу в другой сезон (например, зимой).

🌱Ясная поляна как живой холст: экскурсия с Еленой🌳👱‍♀️🌱Ясная поляна как живой холст: экскурсия с Еленой🌳👱‍♀️🌱Ясная поляна как живой холст: экскурсия с Еленой🌳👱‍♀️🌱Ясная поляна как живой холст: экскурсия с Еленой🌳👱‍♀️🌱Ясная поляна как живой холст: экскурсия с Еленой🌳👱‍♀️🌱Ясная поляна как живой холст: экскурсия с Еленой🌳👱‍♀️🌱Ясная поляна как живой холст: экскурсия с Еленой🌳👱‍♀️🌱Ясная поляна как живой холст: экскурсия с Еленой🌳👱‍♀️🌱Ясная поляна как живой холст: экскурсия с Еленой🌳👱‍♀️

Входит в следующие категории Тулы

Похожие экскурсии из Тулы

Ясная Поляна - путешествие в «литературную Мекку» (на вашем автомобиле)
4 часа
98 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Ясная Поляна - путешествие в «литературную Мекку» (на вашем автомобиле)
Погулять по живописной усадьбе, погрузиться в мир Льва Толстого и посетить его дом-музей
Начало: Ясная Поляна
11 ноя в 09:00
12 ноя в 09:00
10 000 ₽ за всё до 3 чел.
Здесь продолжается Толстой: экскурсия из Тулы в «Ясную Поляну»
На машине
На поезде
5 часов
27 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Здесь продолжается Толстой: экскурсия из Тулы в «Ясную Поляну»
Погрузитесь в атмосферу «Ясной Поляны», посетив родовое имение Толстых, где рождались великие произведения
Начало: В центре Тулы
15 ноя в 11:30
16 ноя в 11:30
14 700 ₽ за всё до 4 чел.
Фотосессия в Ясной Поляне
Пешая
1 час
3 отзыва
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотосессия в Ясной Поляне
Ясная Поляна ждёт вас для незабываемой фотосессии. Поймайте эмоции и узнайте больше о месте, вдохновившем Толстого
Начало: В музее-усадьбе Л.Н. Толстого «Ясная Поляна»
11 ноя в 10:00
12 ноя в 10:00
6500 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Туле. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Туле