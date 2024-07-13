Изумительной красоты вид на Оку, тарусские заливные луга и пойму реки — из этих деталей составлены словно сошедшие с холста пейзажи усадьбы Поленово. Сюда едут не за роскошной архитектурой, а за творческой атмосферой и неисчерпаемым вдохновением. Я покажу вам Поленово не просто как усадьбу, а как гармонично обустроенное пространство, в котором среда обитания человека и красота природы дополняют друг друга.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Тихая радость созерцания

На высоком берегу реки Оки в окружении величественных сосен находится одно из красивейших мест центральной России — музей-усадьба художника-живописца Василия Поленова. И даже если вы окажетесь здесь впервые, здешние места непременно отзовутся в вашем сердце знакомыми пейзажами, сюжетами и образами.

Вы увидите

Жилой дом, построенный по проекту Поленова, в котором хранятся предметы быта 19 века и выставлены десятки картин

«Аббатство» — мастерская художника

«Адмиралтейство» — бывшая лодочная станция, превратившаяся в музей-диораму

Деревню Бехово, где посмотрим церковь, построенную по проекту Поленова, и побываем на том самом месте, где была написана «Золотая осень»

В рамках одной экскурсии вы совместите знакомство с приокской природой и погружение в жизнь величайшего художника, познакомитесь с бытом 19 века, а также увидите несколько архитектурных шедевров разных стилей, созданных по проектам Василия Поленова. Бонусом станет рассказ о том, как во время Великой отечественной войны близ Поленово были остановлены немецко-фашистские войска, пытавшиеся прорваться к Москве.

Организационные детали