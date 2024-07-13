Изумительной красоты вид на Оку, тарусские заливные луга и пойму реки — из этих деталей составлены словно сошедшие с холста пейзажи усадьбы Поленово. Сюда едут не за роскошной архитектурой, а за творческой атмосферой и неисчерпаемым вдохновением.
Я покажу вам Поленово не просто как усадьбу, а как гармонично обустроенное пространство, в котором среда обитания человека и красота природы дополняют друг друга.
Я покажу вам Поленово не просто как усадьбу, а как гармонично обустроенное пространство, в котором среда обитания человека и красота природы дополняют друг друга.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Тихая радость созерцания
На высоком берегу реки Оки в окружении величественных сосен находится одно из красивейших мест центральной России — музей-усадьба художника-живописца Василия Поленова. И даже если вы окажетесь здесь впервые, здешние места непременно отзовутся в вашем сердце знакомыми пейзажами, сюжетами и образами.
Вы увидите
- Жилой дом, построенный по проекту Поленова, в котором хранятся предметы быта 19 века и выставлены десятки картин
- «Аббатство» — мастерская художника
- «Адмиралтейство» — бывшая лодочная станция, превратившаяся в музей-диораму
- Деревню Бехово, где посмотрим церковь, построенную по проекту Поленова, и побываем на том самом месте, где была написана «Золотая осень»
В рамках одной экскурсии вы совместите знакомство с приокской природой и погружение в жизнь величайшего художника, познакомитесь с бытом 19 века, а также увидите несколько архитектурных шедевров разных стилей, созданных по проектам Василия Поленова. Бонусом станет рассказ о том, как во время Великой отечественной войны близ Поленово были остановлены немецко-фашистские войска, пытавшиеся прорваться к Москве.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Renault Kaptur (есть детские кресла)
- Входные билеты в музейные здания усадьбы оплачиваются отдельно
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья — ваш гид в Туле
Провёл экскурсии для 35 туристов
Всем привет. Меня зовут Илья. Я люблю свой родной край, увлекаюсь историей и культурологией. Имею профильное образование — гид-экскурсовод, учитель истории, кандидат наук. Моя задача — подарить путешественникам яркие эмоции и незабываемые впечатления о Тульском крае. Провожу индивидуальные экскурсии — как пешие, так и автомобильные. Лейтмотив моих экскурсий — ненавязчивое общение, мобильность, адаптивность под каждого путешественника.Задать вопрос
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