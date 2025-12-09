Церемония Сентя До — это не просто дегустация, а настоящий ритуал, где все каноны соблюдены с любовью к культуре Японии. Вы увидите, как нужно правильно заваривать чай. Узнаете о секретах мастерства родом из Страны восходящего солнца. И конечно же, попробуете несколько видов настоящего листового чая.
Описание мастер-класса
- Вы попробуете два вида настоящего листового японского чая: сезонную сентю и гекуро
- Мастер познакомит вас с культурой Японии и расскажет все о тонкостях заваривания
- Вы узнаете об истории напитка и откроете чайные секреты Страны восходящего солнца
- И получите мастер-класс по завариванию, уходу за чайной утварью, хранению чая
Организационные детали
- В церемонию входят традиционные сладости из Японии
- Можно прийти с детьми старше 12 лет (но помните, процесс чаепития — спокойный, на шумную компанию не рассчитан)
Особенности бронирования
- При бронировании вы можете выбрать базовую или расширенную программу:
— Базовая: Сентя До — 4500 ₽ за 1-2 чел.
— Расширенная: Сентя До Отяя — 5300 ₽ за 1-2 чел. Эту церемонию проводит мастер в полном традиционном облачении
- Программу можно провести для большего количества человек (до 5). Доплата за каждого последующего гостя — 700 ₽ и 1000 ₽ за базовую и расширенную программу соответственно
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Базовая церемония Сентя До для 1-2 чел.
|4500 ₽
|Расширенная церемония Сентя До Отяя для 1-2 чел.
|5300 ₽
|Дополнительный гость на церемонии Сентя До
|700 ₽
|Дополнительный гость на церемонии Сентя До Отяя
|1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Советская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимофей — ваш гид в Туле
Провёл экскурсии для 52 туристов
Я — чайный мастер, специалист по китайской культуре и организатор чайного клуба в Туле. С 2022 года регулярно провожу церемонии и знакомлю гостей и туляков с культурой Японии и Китая. Мои коллеги — сотрудники галереи и артистки театра японского танца Инари-но-Мико.
