Тула за один день: Кремль, Музей Оружия, Ясная Поляна

Ольга Т.
Ольга Т. – Гид из Тулы
«Со своим самоваром в Тулу не ездят».

А с чем ездят в Тулу? Едут сюда с хорошим настроением и желанием многое увидеть и узнать.

Но многие за тем самым самоваром и приезжают и покупают — настоящий Тульский самовар, который до сих пор производят на фабрике Самоваров — заводе «Штамп».

Конечно же, многие хотят побывать на Ясной поляне — в месте где жил и творил Лев Толстой.

Присоединяйтесь к экскурсии 🧭, чтобы увидеть много интересного за один день!
Задать вопрос

Экскурсия

8 000 ₽ за экскурсию

Заказать экскурсию
Тула за один день: Кремль, Музей Оружия, Ясная Поляна
Тула за один день: Кремль, Музей Оружия, Ясная Поляна

Что вы увидите

  • Городское пространство «Искра»
  • Мемориальный музей Н. И. Белобородова
  • Музей «Тульский пряник»
  • Некрополь Демидовых
  • Парк культуры и отдыха им. П. П. Белоусова
  • Ротонда в Туле
  • Тульский кремль
  • Тульский музей оружия
  • Тульский музей самоваров
  • Успенский собор Тульского кремля
  • Храм Благовещения Пресвятой Богородицы
Один насыщенный день в «Городе мастеров»
«Невелик городок, да старше Москвы на годок» — совершив обзорную экскурсию ⛳ по городу, вы незаметно окажетесь на пути в Ясную Поляну. Погуляете по усадьбе, посетите Дом-музей 🖼 Л. Н. Толстого и, возможно, поймёте, почему великий писатель «не мог представить Россию без своей Ясной Поляны».
Тульский Кремль отметил свой юбилей: ни много ни мало, а 500 лет! Полюбовавшись на прекрасно сохранившуюся средневековую крепость, вы погуляете по Казанской набережной и увидите Оружейный завод. Гордость туляков — музей 🖼 Оружия! Невозможно быть в Туле и не увидеть творения тульских мастеров. История 📖 оружейного промысла в Туле уходит далеко в прошлое. Туляки говорят, что «из названий тульских улиц можно ружье собрать». Недаром Тула — «И Арсенал, и Щит России!»

Важная информация:

  • Последовательность посещения объектов может меняться в зависимости от занятости музеев;
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь;
  • При посещении музеев необходимо иметь маски и перчатки.
+Что входит
  • Бронирование билетов в музеи:
  • Ясная Поляна, Музей Оружия Шлем
  • Экскурсионное обслуживание в течение дня
  • Помощь в бронировании автомобиля (при необходимости).
Что не входит
  • Входные билеты (оплачиваются дополнительно, уточняются при бронировании)
  • Транспортное обслуживание (оплачивается дополнительно).
Начало
🚩 ул. Менделеевская, Тула
Место завершения
🏁 По договоренности
Тула за один день: Кремль, Музей Оружия, Ясная Поляна
Тула за один день: Кремль, Музей Оружия, Ясная Поляна
Тула за один день: Кремль, Музей Оружия, Ясная Поляна
Тула за один день: Кремль, Музей Оружия, Ясная Поляна

Экскурсия проводится Утром и днём под запрос, кроме понедельника и субботы.

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ольга Т.
Ольга Т.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Написать

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тулы

🎩Индивидуальные🧒Для детей🖼Музеи🔭Обзорные

Ольга Т. проводит ещё 5 экскурсий

С интересом — об оружейной столице России!
4 000
2.5 часа
С интересом — об оружейной столице России!
8 отзывов
Прогулка по купеческой Туле: Кремль, Тульский Арбат и мастер-класс
4 000
2 часа
Прогулка по купеческой Туле: Кремль, Тульский Арбат и мастер-класс
Свет Ясной Поляны
6 000
4 часа
Свет Ясной Поляны
8 отзывов
На поле Куликовом
8 000
7 часов
На поле Куликовом
«Дело, мастера боится»: гуляем по ремесленной Туле
8 000
5.5 часов
«Дело, мастера боится»: гуляем по ремесленной Туле
7 отзывов

Еще несколько необычных экскурсий в Туле

Всем Тула хороша: обзорная экскурсия по городу
500
2 часа
Всем Тула хороша: обзорная экскурсия по городу
93 отзыва
«Куликово поле» — место легендарного Мамаева побоища
2 600
8 часов
«Куликово поле» — место легендарного Мамаева побоища
12 отзывов
Тула со всех сторон
4 200
3 часа
Тула со всех сторон
23 отзыва
Автобусная экскурсия «Тула – мастерская России»
1 000
2.5 часа
Автобусная экскурсия «Тула – мастерская России»
12 отзывов
Тула для всей семьи!
3 500
2 часа
Тула для всей семьи!
220 отзывов
Нескучное знакомство с «самоварной столицей» России
Все грани Тулы за три часа
4 500
3 часа
Все грани Тулы за три часа
22 отзыва
О кузнечном деле, купеческом быте, военной славе и тайнах города на прогулке по его знаковым местам
У нас ещё много экскурсий 😎 в Туле. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Туле