Один насыщенный день в «Городе мастеров»

«Невелик городок, да старше Москвы на годок» — совершив обзорную экскурсию ⛳ по городу, вы незаметно окажетесь на пути в Ясную Поляну. Погуляете по усадьбе, посетите Дом-музей 🖼 Л. Н. Толстого и, возможно, поймёте, почему великий писатель «не мог представить Россию без своей Ясной Поляны».

Тульский Кремль отметил свой юбилей: ни много ни мало, а 500 лет! Полюбовавшись на прекрасно сохранившуюся средневековую крепость, вы погуляете по Казанской набережной и увидите Оружейный завод. Гордость туляков — музей 🖼 Оружия! Невозможно быть в Туле и не увидеть творения тульских мастеров. История 📖 оружейного промысла в Туле уходит далеко в прошлое. Туляки говорят, что «из названий тульских улиц можно ружье собрать». Недаром Тула — «И Арсенал, и Щит России!»

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