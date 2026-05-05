От оружейного кнута до медового пряника

Неожиданные исторические сюжеты, яркие детали и разговор с городом на равных
Вы в Туле впервые? Или уже знакомы с ней, но хотели бы получше изучить знаковые места? Тогда эта прогулка для вас! Вместе с гидом — коренным туляком и куратором музея с 40-летним стажем — вы откроете город, где мощь стального завода соседствует с тишиной древнего кремля и уютом пряничных лавок.
Описание экскурсии

Вас ждёт не просто прогулка по историческому центру Тулы, а живая беседа и удивительные историями, которых не найти в путеводителях:

  • как самоварный магнат Баташов хоронил собственную ногу
  • в чём тайна тульского пряника
  • где находятся мощи святого, переходившего реку Упу на глазах у горожан
  • как изобретатель обменял жену друга на винтовку

Подробный маршрут экскурсии

Врата оружейной столицы

Начнём у проходных Тульского оружейного завода. Поговорим о первом визите Петра I и как Тула стала оружейной столицей. И осмотрим памятник Петру, эвакуированный на Урал вместе с заводом в войну.

Гении и страсти

У памятника Сергею Мосину — история легендарной винтовки и пикантная любовная история, повлиявшая на её создание.

«Тульский Арбат»

Прогулка по отреставрированной Пятницкой улице перенесёт в конец 19 века. Оценим старинную архитектуру и почувствуем атмосферу старого города.

Сердце города — кремль

Жемчужина Тулы. Выясним, почему город в 1146 году возник не здесь. И пройдём вдоль стен, видевших ключевые события истории.

Площадь, собор и пряник

Поговорим о тульских знаменитостях на главной площади и сфотографируемся у гигантского пряника. В Успенском соборе поклонимся святым Тульской земли — от Дмитрия Донского до Матроны.

Набережная

Завершим прогулкой по Казанской набережной вдоль реки Упы. Там можно будет купить сувениры и перекусить.

Организационные детали

  • Гуляем в комфортном режиме, ограничений по возрасту и физподготовке нет
  • После экскурсии гид порекомендует ресторан или кафе в зависимости от ваших предпочтений

в субботу и воскресенье в 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У городского пространства «Искра»
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Жанна
Жанна — ваша команда гидов в Туле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 111 туристов
Наша команда гидов состоит из профессионального историка и православного журналиста с высшим богословским образованием. Борис: опытный гид, историк с опытом преподавания более 40 лет, работал в Туле, Москве, Индонезии, Швеции, Египте,
Сербии. Эксперт по истории Тулы, автор экскурсии по Ясной Поляне и местам, связанным с жизнью Льва Толстого. Художник, скульптор по дереву. Жанна: богословское, филологическое и экономическое образование, училась в Германии. Лауреат государственных наград в сфере журналистики, одна из первых девушек, получивших богословское образование в современной России, свободно владеет тремя языками.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Большое спасибо гиду Борису Ивановичу за великолепную экскурсию «От оружейного кнута до медового пряника». Маршрут был продуман до мелочей: мы начали у проходных Тульского оружейного завода, где узнали о первом
визите Петра I и о том, как Тула стала оружейной столицей. У памятника Сергею Мосину Борис Иванович рассказал не только о легендарной винтовке, но и о личной драме, повлиявшей на судьбу конструктора. Прогулка по улице Металлистов позволила окунуться в атмосферу конца XIX века, а экскурсия по Кремлю открыла много нового о древней истории города. Борис Иванович — настоящий профессионал: его рассказы были увлекательными, насыщенными интересными фактами. Экскурсия прошла на одном дыхании, оставив массу положительных эмоций. Очень рекомендую!

Е
Ещё раз убедилась насколько все зависит от экскурсовода. Это был потрясающий рассказ! Прочувствованный, прекрасно донесенный материал. В противовес частому, в последнее время, пересказу Википедии.
Именно эта экскурсия сформировала отношение к городу, желание возвращаться, показать близким. Спасибо огромное
П
Большое спасибо за экскурсию! Экскурсия полностью соответствовала заявленному описанию. При этом экскурсовод, Борис Иванович, впечатлил интересными историями, очень отзывчивый и стремился подобрать маршрут ориентируясь на пожелания группы.
Нам с ребёнком все понравилось 👍
Будем рекомендовать.
Mariia
Благодарим гида Бориса за интересную экскурсию! Прогулялись по территории Кремля, по набережной и рядом с оружейным заводом под рассказ об истории Тулы. Борис - кладезь знаний и занимательных историй, прекрасно рассказывает про великих людей, про архитектуру. Всё понравилось, кроме погоды.
Е
Было очень интересно пройтись по городу с Борисом Ивановичем. Раньше мы почти ничего не знали о городе, и эта экскурсия как нельзя лучше подошла, чтобы узнать Тулу. Экскурсовод много рассказывал, старался идти за нашими интересами и отвечал на наши вопросы. Спасибо!
Т
Не смотря на погоду, шел дождь, экскурсия прошла на ура! Познавательно и не скучно! Выражаем благодарность нашему экскурсоводу!
