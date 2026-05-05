Вы в Туле впервые? Или уже знакомы с ней, но хотели бы получше изучить знаковые места? Тогда эта прогулка для вас! Вместе с гидом — коренным туляком и куратором музея с 40-летним стажем — вы откроете город, где мощь стального завода соседствует с тишиной древнего кремля и уютом пряничных лавок.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Вас ждёт не просто прогулка по историческому центру Тулы, а живая беседа и удивительные историями, которых не найти в путеводителях:

как самоварный магнат Баташов хоронил собственную ногу

в чём тайна тульского пряника

где находятся мощи святого, переходившего реку Упу на глазах у горожан

как изобретатель обменял жену друга на винтовку

Подробный маршрут экскурсии

Врата оружейной столицы

Начнём у проходных Тульского оружейного завода. Поговорим о первом визите Петра I и как Тула стала оружейной столицей. И осмотрим памятник Петру, эвакуированный на Урал вместе с заводом в войну.

Гении и страсти

У памятника Сергею Мосину — история легендарной винтовки и пикантная любовная история, повлиявшая на её создание.

«Тульский Арбат»

Прогулка по отреставрированной Пятницкой улице перенесёт в конец 19 века. Оценим старинную архитектуру и почувствуем атмосферу старого города.

Сердце города — кремль

Жемчужина Тулы. Выясним, почему город в 1146 году возник не здесь. И пройдём вдоль стен, видевших ключевые события истории.

Площадь, собор и пряник

Поговорим о тульских знаменитостях на главной площади и сфотографируемся у гигантского пряника. В Успенском соборе поклонимся святым Тульской земли — от Дмитрия Донского до Матроны.

Набережная

Завершим прогулкой по Казанской набережной вдоль реки Упы. Там можно будет купить сувениры и перекусить.

Организационные детали