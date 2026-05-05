Неожиданные исторические сюжеты, яркие детали и разговор с городом на равных
Вы в Туле впервые? Или уже знакомы с ней, но хотели бы получше изучить знаковые места? Тогда эта прогулка для вас! Вместе с гидом — коренным туляком и куратором музея с 40-летним стажем — вы откроете город, где мощь стального завода соседствует с тишиной древнего кремля и уютом пряничных лавок.
Вас ждёт не просто прогулка по историческому центру Тулы, а живая беседа и удивительные историями, которых не найти в путеводителях:
как самоварный магнат Баташов хоронил собственную ногу
в чём тайна тульского пряника
где находятся мощи святого, переходившего реку Упу на глазах у горожан
как изобретатель обменял жену друга на винтовку
Подробный маршрут экскурсии
Врата оружейной столицы
Начнём у проходных Тульского оружейного завода. Поговорим о первом визите Петра I и как Тула стала оружейной столицей. И осмотрим памятник Петру, эвакуированный на Урал вместе с заводом в войну.
Гении и страсти
У памятника Сергею Мосину — история легендарной винтовки и пикантная любовная история, повлиявшая на её создание.
«Тульский Арбат»
Прогулка по отреставрированной Пятницкой улице перенесёт в конец 19 века. Оценим старинную архитектуру и почувствуем атмосферу старого города.
Сердце города — кремль
Жемчужина Тулы. Выясним, почему город в 1146 году возник не здесь. И пройдём вдоль стен, видевших ключевые события истории.
Площадь, собор и пряник
Поговорим о тульских знаменитостях на главной площади и сфотографируемся у гигантского пряника. В Успенском соборе поклонимся святым Тульской земли — от Дмитрия Донского до Матроны.
Набережная
Завершим прогулкой по Казанской набережной вдоль реки Упы. Там можно будет купить сувениры и перекусить.
Организационные детали
Гуляем в комфортном режиме, ограничений по возрасту и физподготовке нет
После экскурсии гид порекомендует ресторан или кафе в зависимости от ваших предпочтений
в субботу и воскресенье в 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Участник
1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У городского пространства «Искра»
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Жанна — ваша команда гидов в Туле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 111 туристов
Наша команда гидов состоит из профессионального историка и православного журналиста с высшим богословским образованием.
Борис: опытный гид, историк с опытом преподавания более 40 лет, работал в Туле, Москве, Индонезии, Швеции, Египте, читать дальшеуменьшить
Сербии. Эксперт по истории Тулы, автор экскурсии по Ясной Поляне и местам, связанным с жизнью Льва Толстого. Художник, скульптор по дереву.
Жанна: богословское, филологическое и экономическое образование, училась в Германии. Лауреат государственных наград в сфере журналистики, одна из первых девушек, получивших богословское образование в современной России, свободно владеет тремя языками.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
–
3
–
2
–
1
–
И
Ирина
Большое спасибо гиду Борису Ивановичу за великолепную экскурсию «От оружейного кнута до медового пряника». Маршрут был продуман до мелочей: мы начали у проходных Тульского оружейного завода, где узнали о первом читать дальшеуменьшить
визите Петра I и о том, как Тула стала оружейной столицей. У памятника Сергею Мосину Борис Иванович рассказал не только о легендарной винтовке, но и о личной драме, повлиявшей на судьбу конструктора. Прогулка по улице Металлистов позволила окунуться в атмосферу конца XIX века, а экскурсия по Кремлю открыла много нового о древней истории города. Борис Иванович — настоящий профессионал: его рассказы были увлекательными, насыщенными интересными фактами. Экскурсия прошла на одном дыхании, оставив массу положительных эмоций. Очень рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Евгения
Ещё раз убедилась насколько все зависит от экскурсовода. Это был потрясающий рассказ! Прочувствованный, прекрасно донесенный материал. В противовес частому, в последнее время, пересказу Википедии. Именно эта экскурсия сформировала отношение к городу, желание возвращаться, показать близким. Спасибо огромное
Вам был полезен этот отзыв?
П
Полина
Большое спасибо за экскурсию! Экскурсия полностью соответствовала заявленному описанию. При этом экскурсовод, Борис Иванович, впечатлил интересными историями, очень отзывчивый и стремился подобрать маршрут ориентируясь на пожелания группы. Нам с ребёнком все понравилось 👍 Будем рекомендовать.
Вам был полезен этот отзыв?
Mariia
Благодарим гида Бориса за интересную экскурсию! Прогулялись по территории Кремля, по набережной и рядом с оружейным заводом под рассказ об истории Тулы. Борис - кладезь знаний и занимательных историй, прекрасно рассказывает про великих людей, про архитектуру. Всё понравилось, кроме погоды.
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Екатерина
Было очень интересно пройтись по городу с Борисом Ивановичем. Раньше мы почти ничего не знали о городе, и эта экскурсия как нельзя лучше подошла, чтобы узнать Тулу. Экскурсовод много рассказывал, старался идти за нашими интересами и отвечал на наши вопросы. Спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Татьяна
Не смотря на погоду, шел дождь, экскурсия прошла на ура! Познавательно и не скучно! Выражаем благодарность нашему экскурсоводу!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Тулы
Похожие экскурсии на «От оружейного кнута до медового пряника»