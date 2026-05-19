Из шумного города - к тишине полей и любимым местам великого писателя
Лев Толстой часто остаётся «классиком из учебника» — вне живого контекста его решений, конфликтов и последнего пути.
Эта поездка собирает цельную историю: от станций, где начинались и заканчивались важнейшие события, до Ясной Поляны и тихой могилы в лесу. Вы увидите Толстого не памятником, а человеком — и прочувствуете масштаб его внутренней драмы.
Остановка у монументальной шестиметровой бронзовой скульптуры писателя, установленной в 1973 году к его 145-летию. По желанию рядом осмотрим знаменитую кибер-блоху и граффити с Толстым на трубе бывшего завода.
11:00–12:30 — Ясная Поляна и экскурсия в дом писателя
Главная точка маршрута — родовое гнездо Толстых. Здесь классик родился, прожил большую часть жизни и написал «Войну и мир». Во время прогулки по усадебному парку перед вами предстанут:
тенистые аллеи и ландшафт, почти не изменившийся с 19 века
дом Толстого — удивительно скромный для графа
хозяйственные постройки и яблоневый сад
Если получится купить билеты в музей (лучше сделать это заранее), вы также увидите:
письменный стол, за которым он работал по утрам
библиотеку из более чем 20 000 книг
личные вещи, создающие ощущение, будто хозяин вышел ненадолго
12:30–13:00 — могила Льва Толстого
Она находится в лесу, на опушке оврага — там, где в детстве Толстые искали «зелёную палочку», мифический символ всеобщего счастья. Без креста, без надгробия, без надписей: лишь небольшой зелёный холм — и абсолютная тишина.
13:00–13:30 — обед по желанию
В кафе при Ясной Поляне можно отведать знаменитый Анковский пирог — любимый семейный десерт Льва Толстого, без которого не обходилось ни одно праздничное застолье.
13:45–14:20 — Кочаковский некрополь
Старинное кладбище в селе Кочаки у Никольской церкви — фамильный некрополь рода Толстых, всего в 3 км от Ясной Поляны. Здесь покоятся:
родители писателя — граф Николай Ильич Толстой и графиня Мария Николаевна, урождённая Волконская
брат Толстого — Дмитрий Николаевич
другие представители рода
В местном храме в 1828 году крестили самого Льва Николаевича.
14:40–15:00 — железнодорожная станция «Ясенки»
Остановка у станции, сыгравшей символическую роль в биографии Толстого. В 1872 году здесь бросилась под поезд Анна Пирогова — соседская управляющая. Эта история глубоко потрясла Толстого и стала толчком к написанию романа «Анна Каренина». 10 ноября 1910 года именно отсюда он сел на поезд и навсегда покинул Ясную Поляну.
15:30–16:00 — Козлова Засека
Небольшая станция в нескольких километрах от усадьбы. Здесь вы увидите:
отреставрированное здание станции
деревянные скамейки, кассы, старые таблички
часы, застывшие на 6:30 — времени прибытия траурного поезда с телом Толстого в ноябре 1910 года
16:30–16:45 — магазин тульских пряников
Остановимся в магазине при фабрике, в котором продают свежие пряники.
17:00 — возвращение в Тулу
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном легковом автомобиле
В стоимость входит входной билет на территорию усадьбы «Ясная Поляна». Остальные объекты осматриваются снаружи
С вами поедет один из гидов нашей команды
Усадьба закрыта по понедельникам, а каждый последний вторник месяца — закрыт Дом Л. Н. Толстого.
Дополнительные расходы
Посещение дома Толстого (только с местным гидом в рамках экскурсии) — 650 ₽ за чел., но билетов на месте может не быть в наличии
Вход в музей «Козлова Засека» — 100 ₽ за чел., территорию вокруг можно посетить бесплатно
Вход в музей «Ясенки» — 100 ₽ за чел.
Обед в кафе на территории усадьбы
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около Тульского кремля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Туле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 142 туристов
Я долгое время изучаю и исследую Тульскую область, веду проект про заброшки «Региональная Заброшкофилия», поэтому могу удивить вас во время поездки неожиданными локациями и местами.
Являюсь членом «Русского географического общества».
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
–
3
–
2
–
1
–
И
Ирина
Ясная Поляна — сказочно красивое место. Познакомиться поближе с её историей, интересно прогуляться, увидеть это место с его неохватной бесконечностью полей и красотой яблонь — то, ради чего стоит приехать! читать дальшеуменьшить
Сергей — тот гид, который сделает поездку незабываемой. Внимательный, вежливый человек, который искренне хочет, чтобы город запомнился с самой яркой и интересной стороны. Запоминающейся стала одна из остановок у простого на вид дома, где во дворе оказалась готическая церковь. Невероятно! Тула — очень красивый город, приехать туда — однозначно лучшее решение. Спасибо большое Сергею за интересную экскурсию, яркие факты из жизни Л. Н. Толстого и в целом за атмосферу!
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Юлия
Поездка в Ясную Поляну с Сергеем очень понравилась! Чувствуется, что гид искренне влюблен в родной город и готов показать все его интересные места. Внимательно относится к туристам и увлекательно рассказывает!
Вам был полезен этот отзыв?
Софья
Сегодня большой разновозрастной компанией со взрослыми, детьми и подростком посетили Ясную Поляну. С великим удовольствием провели время и день с Сергеем. Большое спасибо гиду за интересный рассказ, эрудированность и комфортное читать дальшеуменьшить
общение, за разносторонние знания и интересные факты из жизни великого писателя. Сергей гибкий, общительный и легко подстраивается под запросы клиента. Помимо этого узнали, что у Сергея есть и другие увлекательные экскурсии. Думаем, что в будущем обязательно воспользуемся услугами.
Вам был полезен этот отзыв?
Наталья
Поездка нам понравилась. К сожалению, погода подвела, шел сильный дождь, но Сергей насколько возможно старался сгладить превратности погоды, рассказывал интересные факты, связанные и непосредственно с Львом Толстым и его семьёй, читать дальшеуменьшить
и с Тульской областью в целом. Машина у Сергея комфортная и в отличном состоянии. Экскурсия проходила в день нашего отъезда из Тулы, было удобно, что Сергей заехал за нами в отель и вечером завез на вокзал.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Александр
Хорошая экскурсия. Хотя погода подвела, не пожалели, что съездили.
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Екатерина
Спасибо большое Сергею за увлекательную экскурсию!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Тулы
Похожие экскурсии на «По стопам Льва Толстого: из Тулы в Ясную Поляну»