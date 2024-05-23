Станция «Козлова Засека» – экскурсии в Туле

Найдено 3 экскурсии в категории «Станция «Козлова Засека»» в Туле, цены от 8 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ясная Поляна - путешествие в «литературную Мекку» (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
4 часа
77 отзывов
Ясная Поляна - путешествие в «литературную Мекку» (на вашем автомобиле)
Погулять по живописной усадьбе, погрузиться в мир Льва Толстого и посетить его дом-музей
Начало: Ясная Поляна
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
8 800 за всё до 5 чел.
Тульская земля и Лев Толстой (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
5 часов
27 отзывов
Тульская земля и Лев Толстой: индивидуальная экскурсия
Посетите знаменитый дом-музей Льва Толстого, узнайте о его жизни и творчестве, а также о роли железной дороги в судьбе писателя
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
9 800 за всё до 5 чел.
Из Тулы - по Толстовским местам
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
3 отзыва
Популярное предложение
Из Тулы - по Толстовским местам: Ясная Поляна, Станция Ясенки, Некрополь Толстых
Погрузитесь в атмосферу Толстовских мест! Узнайте о жизни великого писателя, посетите его родовое имение и места, связанные с его последними днями
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
11 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • н
    николай
    23 мая 2024
    Ясная Поляна - путешествие в «литературную Мекку» (на вашем автомобиле)
    Спасибо Ольге за прекрасно составленный план маршрута в майские праздники. Все прошло без задержек. Было познавательно
  • Н
    Наталья
    20 мая 2024
    Из Тулы - по Толстовским местам
    Добрый день! 20.05.2024 были на экскурсии «Из Тулы-по Толстовским местам».,Наша группа была в составе 5 человек. Мы получили колоссальное удовольствие
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    от этой экскурсии. Замечательный экскурсовод Евгения,просто нас очаровала своей любовью и преданностью к своей работе,своим внимание и заботой о нас. Так же хотим выразить свою благодарность водителю Александру,за терпение и внимание к нам. Всем своим знакомым и друзьям,кто решит посетить Тулу,будем рекомендовать экскурсовода Евгению.

  • И
    Ирина
    12 мая 2024
    Ясная Поляна - путешествие в «литературную Мекку» (на вашем автомобиле)
    Особенная благодарность экскурсоводу Светлане за эмоциональную атмосферу этой экскурсии 💯👍👍🔥
    Особенная благодарность экскурсоводу Светлане за эмоциональную атмосферу этой экскурсии 💯👍👍🔥Особенная благодарность экскурсоводу Светлане за эмоциональную атмосферу этой экскурсии 💯👍👍🔥Особенная благодарность экскурсоводу Светлане за эмоциональную атмосферу этой экскурсии 💯👍👍🔥Особенная благодарность экскурсоводу Светлане за эмоциональную атмосферу этой экскурсии 💯👍👍🔥Особенная благодарность экскурсоводу Светлане за эмоциональную атмосферу этой экскурсии 💯👍👍🔥Особенная благодарность экскурсоводу Светлане за эмоциональную атмосферу этой экскурсии 💯👍👍🔥Особенная благодарность экскурсоводу Светлане за эмоциональную атмосферу этой экскурсии 💯👍👍🔥Особенная благодарность экскурсоводу Светлане за эмоциональную атмосферу этой экскурсии 💯👍👍🔥Особенная благодарность экскурсоводу Светлане за эмоциональную атмосферу этой экскурсии 💯👍👍🔥
  • М
    Марина
    11 мая 2024
    Большое путешествие в Ясную Поляну
    Очень хорошо организована экскурсия хорошо иметь дело с профессионалами. Даже обед смогли организовать в Поляне по старинным рецептам!!! Гид Татьяна провела экскурсию на отлично. Очень много знает по Толстому так что вопросов больше не осталось 😅только знания!!! Спасибо большое ☺️
  • Е
    Елена
    3 мая 2024
    Большое путешествие в Ясную Поляну
    Большое спасибо гиду Елизавете за замечательную экскурсию в Ясную Поляну. Понравилось все! Только положительные эмоции и прекрасное настроение - всем рекомендуем!
  • Т
    Татьяна
    2 мая 2024
    Ясная Поляна - путешествие в «литературную Мекку» (на вашем автомобиле)
    Бесконечно благодарны за экскурсию, проведенную Мариной Евгеньевной 1 мая 2024. Все сделано профессионально и с душой ☺️. Видно, что человек
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    занимается любимым делом и это очень сильно откликается внутри. Каждая минута экскурсии используется так, чтобы вложить в тебя максимум полезной и интереснейшей информации. Лично мы с мужем от этой экскурсии остались под глубоким впечатлением. И да, такие люди как Марина Евгеньевна, заслуживают глубочайшего уважения ☺️. Экскурсия в Ясной Поляне, проведенная в группе другим экскурсоводом также очень понравилась! Масса фактов и ранее не известных нам нюансов из жизни Льва Николаевича просто не могут оставить тебя равнодушным. Сама по себе Ясная Поляна - волшебное место 😇 Рекомендую однозначно!

    Бесконечно благодарны за экскурсию, проведенную Мариной Евгеньевной 1 мая 2024. Все сделано профессионально и с душой
  • В
    Валентин
    2 мая 2024
    Из Тулы - по Толстовским местам
    Экскурсия удалась! Наш гид Евгения проявила себя отличным знатоком темы, великолепным рассказчиком. Она человек глубоко погруженный в тему, абсолютно не
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    равнодушный и старающийся заинтересовать каждого слушателя. Считаю, что гид и должен быть таким, зажигающим слушателей и заставляющим их сопереживать теме повествования. Остались абсолютно довольны проведенным временем!

  • А
    Алеся
    29 апреля 2024
    Из Тулы - по Толстовским местам
    Евгения очень грамотный гид. Хорошо рассказывала и отвечала на вопросы. Всё очень доходчиво и интересно. Она сама очень интересный человек. Видно, что много изучает материалов. Просто великолепно провели время. Спасибо огромное!!!
  • И
    Ирина
    27 апреля 2024
    Тульская земля и Лев Толстой (на вашем автомобиле)
    Экскурсовод Ольга прекрасно организовала поездку в Ясную Поляну. Идеально рассчитано время - никакой спешки и всё вовремя. Интересный рассказ по дороге познакомил нас не только с жизнью Льва Толстого, но и с эпизодами истории Тулы. Было очень интересно. Спасибо!
  • Е
    Екатерина
    8 апреля 2024
    Тульская земля и Лев Толстой (на вашем автомобиле)
    9 марта 2024 были на экскурсии "Тульская земля и Лев Толстой" с Ольгой. Ольга прекрасно все организовала для нашей компании
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    из 7 человек! Был индивидуальный трансфер от гостиницы в Туле, путевая экскурсия по городу с выходами, и, посещение Козловой засеки, ж/д станции Ясенки, и, конечно, посещение усадьбы в Ясной Поляне. Ольга с любовью делится своими обширными знаниями о писателе и его семье. Прекрасно знает историю Тульской земли, и с удовольствием рассказывает о городе и его известных жителях. Нам было интересно! Кроме того, Ольга помогла с организацией обеда, все заказала заранее, и мы не теряя время перекусили, и отправились на продолжение литературной прогулки. В усадьбе экскурсию вел местный экскурсовод. Однозначно, рекомендую эту экскурсию!

Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «Станция «Козлова Засека»»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Туле
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  1. Ясная Поляна - путешествие в «литературную Мекку» (на вашем автомобиле)
  2. Тульская земля и Лев Толстой (на вашем автомобиле)
  3. Из Тулы - по Толстовским местам
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Тульский Кремль
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Успенский Собор
  5. Кремль
  6. Памятник тульскому прянику
  7. Музей Оружия
  8. Богоявленский собор
  9. Храм Сергия Радонежского
  10. Станция «Козлова Засека»
Сколько стоит экскурсия по Туле в июне 2024
Сейчас в Туле в категории "Станция «Козлова Засека»" можно забронировать 3 экскурсии от 8 800 до 11 500. Туристы уже оставили гидам 107 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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