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занимается любимым делом и это очень сильно откликается внутри. Каждая минута экскурсии используется так, чтобы вложить в тебя максимум полезной и интереснейшей информации. Лично мы с мужем от этой экскурсии остались под глубоким впечатлением. И да, такие люди как Марина Евгеньевна, заслуживают глубочайшего уважения ☺️. Экскурсия в Ясной Поляне, проведенная в группе другим экскурсоводом также очень понравилась! Масса фактов и ранее не известных нам нюансов из жизни Льва Николаевича просто не могут оставить тебя равнодушным. Сама по себе Ясная Поляна - волшебное место 😇 Рекомендую однозначно!