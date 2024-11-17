Бал на Миллионной: иммерсивная экскурсия с перевоплощением в Твери
Погрузиться в атмосферу галантных танцев, чудесной музыки и изысканных манер
В старинном здании бывшей Миллионной улицы вас встретит знатная хозяйка вечера. Костюмер поможет выбрать наряд, а распределитель расскажет об этикете и научит основам танца.
И да будет бал! Вы закружитесь в стремительном вальсе, узнаете секреты мазурки и освоите величественный полонез. А также поучаствуете в конкурсах и получите яркие снимки от профессионального фотографа.
Ближайшие даты:
Время начала: 15:00, 17:00
Описание мастер-класса
Вы окунётесь в романтику 19 века. Узнаете о традициях балов в России и культуре поведения, об этикете и отношениях между мужчинами и женщинами. И сами побываете в роли светской барышни или галантного кавалера. Костюмер подготовит вас к балу: дамы будут в платьях с кринолином, белых перчатках и с украшениями, а кавалеры — в мундирах.
Вы изучите основы бальных танцев. В программе полонез и вальс, мазурка и контрданс. Мы стараемся сделать так, чтобы никто не остался без пары. Уровень подготовки не важен — движения подобраны так, что их сможет повторить каждый.
Во время бала пройдут и традиционные развлечения. Распределитель проведёт конкурсы и соревнования, задаст вопросы про элементы одежды и пригласит сыграть в карты. На вечере будет профессиональный фотограф, который запечатлеет каждое мгновение встречи. Ссылку на фотографии мы отправим вам после экскурсии.
Организационные детали
При отсутствии партнёра сообщите нам об этом за неделю, чтобы мы успели подобрать вам пару. Также заранее понадобится ваш размер одежды и рост — эта информация нужна для подготовки костюмов
Под платья предоставляется нижняя рубашка и при необходимости чешки с носками
Бал возможно провести в индивидуальном формате для компании из 15–20 человек в любой день — подробности уточняйте в переписке
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Советской
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 15:00 и 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерий — Организатор в Твери
Добрый день! Я организатор балов и директор туристической фирмы. Мы рассказываем о культуре поведения бала и этикете. И стараемся сделать так, чтобы ни одна дама не осталась без кавалера.