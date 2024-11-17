В старинном здании бывшей Миллионной улицы вас встретит знатная хозяйка вечера. Костюмер поможет выбрать наряд, а распределитель расскажет об этикете и научит основам танца. И да будет бал! Вы закружитесь в стремительном вальсе, узнаете секреты мазурки и освоите величественный полонез. А также поучаствуете в конкурсах и получите яркие снимки от профессионального фотографа.

Описание мастер-класса

Вы окунётесь в романтику 19 века. Узнаете о традициях балов в России и культуре поведения, об этикете и отношениях между мужчинами и женщинами. И сами побываете в роли светской барышни или галантного кавалера. Костюмер подготовит вас к балу: дамы будут в платьях с кринолином, белых перчатках и с украшениями, а кавалеры — в мундирах.

Вы изучите основы бальных танцев. В программе полонез и вальс, мазурка и контрданс. Мы стараемся сделать так, чтобы никто не остался без пары. Уровень подготовки не важен — движения подобраны так, что их сможет повторить каждый.

Во время бала пройдут и традиционные развлечения. Распределитель проведёт конкурсы и соревнования, задаст вопросы про элементы одежды и пригласит сыграть в карты. На вечере будет профессиональный фотограф, который запечатлеет каждое мгновение встречи. Ссылку на фотографии мы отправим вам после экскурсии.

Организационные детали