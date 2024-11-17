Бал на Миллионной: иммерсивная экскурсия с перевоплощением в Твери

Погрузиться в атмосферу галантных танцев, чудесной музыки и изысканных манер
В старинном здании бывшей Миллионной улицы вас встретит знатная хозяйка вечера. Костюмер поможет выбрать наряд, а распределитель расскажет об этикете и научит основам танца.

И да будет бал! Вы закружитесь в стремительном вальсе, узнаете секреты мазурки и освоите величественный полонез. А также поучаствуете в конкурсах и получите яркие снимки от профессионального фотографа.
Бал на Миллионной: иммерсивная экскурсия с перевоплощением в Твери
Бал на Миллионной: иммерсивная экскурсия с перевоплощением в Твери
Бал на Миллионной: иммерсивная экскурсия с перевоплощением в Твери
Ближайшие даты:
Время начала: 15:00, 17:00

Описание мастер-класса

Вы окунётесь в романтику 19 века. Узнаете о традициях балов в России и культуре поведения, об этикете и отношениях между мужчинами и женщинами. И сами побываете в роли светской барышни или галантного кавалера. Костюмер подготовит вас к балу: дамы будут в платьях с кринолином, белых перчатках и с украшениями, а кавалеры — в мундирах.

Вы изучите основы бальных танцев. В программе полонез и вальс, мазурка и контрданс. Мы стараемся сделать так, чтобы никто не остался без пары. Уровень подготовки не важен — движения подобраны так, что их сможет повторить каждый.

Во время бала пройдут и традиционные развлечения. Распределитель проведёт конкурсы и соревнования, задаст вопросы про элементы одежды и пригласит сыграть в карты. На вечере будет профессиональный фотограф, который запечатлеет каждое мгновение встречи. Ссылку на фотографии мы отправим вам после экскурсии.

Организационные детали

  • При отсутствии партнёра сообщите нам об этом за неделю, чтобы мы успели подобрать вам пару. Также заранее понадобится ваш размер одежды и рост — эта информация нужна для подготовки костюмов
  • Под платья предоставляется нижняя рубашка и при необходимости чешки с носками
  • Бал возможно провести в индивидуальном формате для компании из 15–20 человек в любой день — подробности уточняйте в переписке

в воскресенье в 15:00 и 17:00

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Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Стандартный3 000 ₽
Семейная пара5 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Советской
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 15:00 и 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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