Пушкин, Крылов, Карамзин, Достоевский — какие имена! И все они связаны с Тверью.
Расположенный между Петербургом и Москвой, город был перекрёстком, где сходились пути многих русских писателей и их персонажей.
Кто стрелялся в Твери на дуэли? Кто чувствовал себя здесь в заточении, а кто — набирался материала для будущих произведений? Мы знаем ответы — и вы узнаете!
Расположенный между Петербургом и Москвой, город был перекрёстком, где сходились пути многих русских писателей и их персонажей.
Кто стрелялся в Твери на дуэли? Кто чувствовал себя здесь в заточении, а кто — набирался материала для будущих произведений? Мы знаем ответы — и вы узнаете!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Вы посетите памятные места города, связанные с именами Н. М. Карамзина, И. А. Крылова, А. С. Пушкина, Ф. М. Достоевского, А. Н. Островского.
Увидите:
- императорский путевой дворец
- памятники М. Е. Салтыкову-Щедрину и А. С. Пушкину
- набережные Волги
- площадь и памятник святому князю Михаилу Тверскому
- «единую фасаду»
- пешеходную улицу Трёхсвятскую
- бульвар Радищева
- гостиницу «Гальяни»
- памятники Андрею Дементьеву и Михаилу Кругу
Услышите много интересного о жизни и творчестве русских писателей, так или иначе связанных с тверской землёй. И, возможно, захотите вернуться к их произведениям.
Узнаете:
- какое первое произведение написал Ваня Крылов
- за чем именно поехал в Индию Афанасий Никитин
- почему Достоевский не любил Тверь
- как прошла дуэль Пушкина с графом Сологубом в Твери
И многое другое!
Организационные детали
Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Твери
Провела экскурсии для 11055 туристов
Залог успеха нашей команды — всеобъемлющий контроль качества. Мы постоянно находимся в поиске уникальных достопримечательностей и занятий, которые потом с радостью показываем вам. Спланируем и проведём для вас индивидуальную программу любой сложности. Будет супер — гарантируем!Задать вопрос
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