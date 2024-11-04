Пушкин, Крылов, Карамзин, Достоевский — какие имена! И все они связаны с Тверью. Расположенный между Петербургом и Москвой, город был перекрёстком, где сходились пути многих русских писателей и их персонажей. Кто стрелялся в Твери на дуэли? Кто чувствовал себя здесь в заточении, а кто — набирался материала для будущих произведений? Мы знаем ответы — и вы узнаете!

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Вы посетите памятные места города, связанные с именами Н. М. Карамзина, И. А. Крылова, А. С. Пушкина, Ф. М. Достоевского, А. Н. Островского.

Увидите:

императорский путевой дворец

памятники М. Е. Салтыкову-Щедрину и А. С. Пушкину

набережные Волги

площадь и памятник святому князю Михаилу Тверскому

«единую фасаду»

пешеходную улицу Трёхсвятскую

бульвар Радищева

гостиницу «Гальяни»

памятники Андрею Дементьеву и Михаилу Кругу

Услышите много интересного о жизни и творчестве русских писателей, так или иначе связанных с тверской землёй. И, возможно, захотите вернуться к их произведениям.

Узнаете:

какое первое произведение написал Ваня Крылов

за чем именно поехал в Индию Афанасий Никитин

почему Достоевский не любил Тверь

как прошла дуэль Пушкина с графом Сологубом в Твери

И многое другое!

Организационные детали

Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды.