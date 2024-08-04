2.5 часа
Квест
до 4 чел.
Квест-прогулка «Гуляем по Твери»: история в каждом шаге
Захватывающее путешествие по историческому центру Твери, где каждый уголок хранит свои тайны
19 авг в 08:00
20 авг в 08:00
3 900₽ за всё до 4 чел.
4.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Волшебный миръ оленей - путешествие, где всё включено
Путешествие по тверским лесам, знакомство с оленями, сафари на вездеходах и посещение Музея оленя. Включено всё: трансфер, гид, чаепитие и спецкорм
Начало: У ж/д вокзала
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
15 600₽ за всё до 7 чел.
3 часа
Групповая
до 15 чел.
Вкусы Твери: кулинарный мастер-класс
Приготовить блюда тверской кухни под руководством шеф-повара и узнать больше о местной культуре
Начало: На улице Озёрной
17 авг в 10:00
26 авг в 10:00
4 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей4 августа 2024Однозначно рекомендуем семейный квест по Твери! Были с дочками 9 и 6 лет. Экскурсовод Екатерина с большой любовью, теплотой и
- ООксана31 июля 2024Экскурсия квест нам зашла на 100%, Екатерина провела нас по отличному маршруту, рассказ был очень увлекательным и познавательным. Спасибо за отличное знакомство с городом Тверь, всем советую!!!
- ММихаил26 июля 2024Отличная экскурсия! Екатерина - настоящий профессионал: она не только хорошо знет историю города, но и делится интересными фактами и забавными
- ННиколай2 июля 2024Мы хотим поблагодарить Анну за возможность прикоснуться к царству оленей. Анна очень увлекательно рассказывала об оленях и истории возникновения фермы.
- ННаталья1 июля 2024Очень понравилось. Были 29.06.2024. Необычное путешествие в южную тайгу, где увидели удивительный мир разнообразных видов оленей живущих в естественных условиях.
- ЕЕлена10 мая 2024Сегодня были с семьёй на удивительной экскурсии в Миръ Оленей. Полное единение с природой, свежий воздух и, конечно же, олени!
Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Активности»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Твери
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Твери
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Твери в августе 2024
Сейчас в Твери в категории "Активности" можно забронировать 3 экскурсии от 3 900 до 15 600. Туристы уже оставили гидам 145 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Забронируйте экскурсию в Твери на 2024 год по теме «Активности», 145 ⭐ отзывов, цены от 3900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь