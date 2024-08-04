Активности – экскурсии в Твери

Найдено 3 экскурсии в категории «Активности» в Твери, цены от 3 900 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Квест-экскурсия «Гуляем по Твери»
Пешая
142 отзыва
2.5 часа
Квест
до 4 чел.
Квест-прогулка «Гуляем по Твери»: история в каждом шаге
Захватывающее путешествие по историческому центру Твери, где каждый уголок хранит свои тайны
19 авг в 08:00
20 авг в 08:00
3 900 за всё до 4 чел.
Волшебный миръ оленей - путешествие, где всё включено
3 отзыва
4.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Волшебный миръ оленей - путешествие, где всё включено
Путешествие по тверским лесам, знакомство с оленями, сафари на вездеходах и посещение Музея оленя. Включено всё: трансфер, гид, чаепитие и спецкорм
Начало: У ж/д вокзала
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
15 600 за всё до 7 чел.
Вкусы Твери: кулинарный мастер-класс
3 часа
Групповая
до 15 чел.
Вкусы Твери: кулинарный мастер-класс
Приготовить блюда тверской кухни под руководством шеф-повара и узнать больше о местной культуре
Начало: На улице Озёрной
17 авг в 10:00
26 авг в 10:00
4 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    4 августа 2024
    Квест-экскурсия «Гуляем по Твери»
    Однозначно рекомендуем семейный квест по Твери! Были с дочками 9 и 6 лет. Экскурсовод Екатерина с большой любовью, теплотой и
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    знанием рассказывала о Твери. Квест- замечательный! Организация квеста - на высоте, у вас останутся не только воспоминания, но и фотографии,"пасхалочки" о всех остановках во время квеста. Информации много, но подана была в доступной, игровой форме. Очень интересные задания и во время квеста, и после него:)

  • О
    Оксана
    31 июля 2024
    Квест-экскурсия «Гуляем по Твери»
    Экскурсия квест нам зашла на 100%, Екатерина провела нас по отличному маршруту, рассказ был очень увлекательным и познавательным. Спасибо за отличное знакомство с городом Тверь, всем советую!!!
    Экскурсия квест нам зашла на 100%, Екатерина провела нас по отличному маршруту, рассказ был очень увлекательным
  • М
    Михаил
    26 июля 2024
    Квест-экскурсия «Гуляем по Твери»
    Отличная экскурсия! Екатерина - настоящий профессионал: она не только хорошо знет историю города, но и делится интересными фактами и забавными
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    историями, которые сделали нашу прогулку еще более увлекательной. Мы остались в полном восторге от экскурсии! Это был отличный способ узнать больше о своем городе и весело провести время. Рекомендую всем, кто хочет открыть для себя новые грани родного места!

  • Н
    Николай
    2 июля 2024
    Волшебный миръ оленей - путешествие, где всё включено
    Мы хотим поблагодарить Анну за возможность прикоснуться к царству оленей. Анна очень увлекательно рассказывала об оленях и истории возникновения фермы.
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    Несмотря на то, что мы попали сюда в жаркий день (было около 30 ℃) мы не только увидели разные виды оленей (ланей, марала, благородных европейских, пятнистых и северных оленей), но кормили их и гладили. Очень приятно отметить, что многие животные живут на территории максимально приближенной к их естественной среде обитания. Поэтому наблюдать за ними, контактировать с ними было особенно приятно. Теперь будем следить за жизнью фермы через социальные сети.

  • Н
    Наталья
    1 июля 2024
    Волшебный миръ оленей - путешествие, где всё включено
    Очень понравилось. Были 29.06.2024. Необычное путешествие в южную тайгу, где увидели удивительный мир разнообразных видов оленей живущих в естественных условиях.
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    Узнали много интересных фактов о среде обитания и особенностях жизни разных видов олений. Особенное удовольствие доставило живое общение с оленями, их кормежка. Красавец марал Виктор Сергеевич потряс своей грациозной красотой!!!))) И прекрасный вкусный душистый чай после возвращения из леса. Интересно было всем и взрослым и детям. Спасибо большое высоким профессионалам и искренне любящим своё дело людям. Анна до новых встреч!)) P.S. Рекомендуем одеваться в закрытую одежду.

  • Е
    Елена
    10 мая 2024
    Волшебный миръ оленей - путешествие, где всё включено
    Сегодня были с семьёй на удивительной экскурсии в Миръ Оленей. Полное единение с природой, свежий воздух и, конечно же, олени!
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    Чудесное место для отдыха с детьми, прекрасная команда, вкладывающая душу в свое дело. Анна лично провела экскурсию, рассказала интересные факты и истории из жизни оленей. На ферме представлено 5 видов. Животные холеные и ухоженные, ни одного равнодушного к ним человека там нет))) Возили нас в лес, где олени на свободном выгуле, их можно кормить с рук, животные практически ручные) После напоили в трапезной чаем с пряниками, продолжая рассказывать о подопечных. К посещению обязательно! Островок спокойствия и умиротворения совсем рядом с городом и суетой, отдых для души и глаз. В следующий раз приедем с друзьями, остановимся в кемпинге на территории. Анна, спасибо вам и вашей команде за положительные эмоции!

    Сегодня были с семьёй на удивительной экскурсии в Миръ Оленей. Полное единение с природой, свежий воздух

Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Активности»

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  1. Квест-экскурсия «Гуляем по Твери»
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  3. Вкусы Твери: кулинарный мастер-класс
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Императорский путевой дворец
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Спасо-Преображенский собор
  5. Памятник Михаилу Тверскому
  6. Памятник Афанасию Никитину
  7. Набережная Степана Разина
  8. Городской сад
  9. Театральная площадь
  10. Церковь Белая Троица
Сколько стоит экскурсия по Твери в августе 2024
Сейчас в Твери в категории "Активности" можно забронировать 3 экскурсии от 3 900 до 15 600. Туристы уже оставили гидам 145 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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