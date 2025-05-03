Иммерсивные экскурсии в Твери

Найдено 3 экскурсии в категории «Иммерсивные» в Твери, цены от 2500 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
«Фабричные»: иммерсивный променад по Морозовскому городку
Пешая
1.5 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
«Фабричные»: променад по Морозовскому городку
Надев наушники, отправляйтесь в начало 20 века, чтобы прожить день фабриканта в Морозовском городке. Откройте для себя быт и истории прошлого
Начало: На улице Двор Пролетарки
24 мая в 10:30
25 мая в 14:30
5000 ₽ за всё до 5 чел.
Бал на Миллионной: иммерсивная экскурсия с перевоплощением в Твери
2 часа
1 отзыв
Групповая
Бал на Миллионной: иммерсивная экскурсия
Присоединяйтесь к балу в Твери и почувствуйте себя в эпохе 19 века. Костюмы, танцы и профессиональные фотографии ждут вас на этом незабываемом вечере
Начало: На улице Советской
1 июн в 12:00
15 июн в 12:00
3000 ₽ за человека
Иммерсивная экскурсия «Исторический вокзал. Тверь»
Пешая
2 часа
Групповая
до 19 чел.
Иммерсивная экскурсия «Исторический вокзал. Тверь»
Начало: Ул. Коминтерна, 18, Тверь
Расписание: 11:00, 12.30, 14:00, 15:30
6 июн в 11:00
7 июн в 11:00
2500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Нелли
    3 мая 2025
    «Фабричные»: иммерсивный променад по Морозовскому городку
    Первый раз были на иммерсивной экскурсии! Очень понравилось😍 создалось впечатление полного погружения в атмосферу тех времен!!! Однозначная рекомендация всем, кто решит посетить Тверь!
  • А
    Анна
    8 декабря 2024
    Бал на Миллионной: иммерсивная экскурсия с перевоплощением в Твери
    Спасибо большое. Мы отлично провели время!!!!!
    Спасибо большое. Мы отлично провели время!!!!!
  • Е
    Екатерина
    29 сентября 2024
    «Фабричные»: иммерсивный променад по Морозовскому городку
    Великолепная прогулка. Спектакль о времени которого нет, а место осталось и к сожалению частично разрушается. Рекомендую. Подобного формата,я не проходила.
    Великолепная прогулка. Спектакль о времени которого нет, а место осталось и к сожалению частично разрушается
  • А
    Алексей
    15 сентября 2024
    «Фабричные»: иммерсивный променад по Морозовскому городку
    Очень интересный формат, до сих пор такой экскурсии нигде не встречали. Интересный сюжет, ложащийся на маршрут экскурсии. Качественная озвучка.
    Очень интересный формат, до сих пор такой экскурсии нигде не встречалиОчень интересный формат, до сих пор такой экскурсии нигде не встречалиОчень интересный формат, до сих пор такой экскурсии нигде не встречалиОчень интересный формат, до сих пор такой экскурсии нигде не встречалиОчень интересный формат, до сих пор такой экскурсии нигде не встречалиОчень интересный формат, до сих пор такой экскурсии нигде не встречалиОчень интересный формат, до сих пор такой экскурсии нигде не встречали
  • Е
    Евгения
    28 августа 2023
    «Фабричные» - иммерсивный променад по Морозовскому городку
    Сегодня были на иммерсивном променаде «Фабричные» по Морозовскому городку. Нам выдали наушники, в которых на протяжении всего променада вещал Семен Андрианов - ребенок, и в дальнейшем рабочий Морозовского городка. Затем ознакомились с газетой тех времен и попускали зайчиков:)
  • В
    Вера
    21 августа 2023
    «Фабричные» - иммерсивный променад по Морозовскому городку
    Спасибо за интересную, необычную, познавательную прогулку. Очень понравилось! Пряник очень вкусный! И променад замечательный! Спасибо!
  • Н
    Наталья
    20 августа 2023
    «Фабричные» - иммерсивный променад по Морозовскому городку
    Большое спасибо за прогулку!

Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Иммерсивные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Твери
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. «Фабричные»: иммерсивный променад по Морозовскому городку
  2. Бал на Миллионной: иммерсивная экскурсия с перевоплощением в Твери
  3. Иммерсивная экскурсия «Исторический вокзал. Тверь»
Какие места ещё посмотреть в Твери
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Самое главное
  2. Императорский путевой дворец
  3. Памятник Михаилу Тверскому
  4. Набережная
  5. Набережная Степана Разина
  6. Спасо-Преображенский собор
  7. Памятник Афанасию Никитину
  8. Городской сад
  9. Трехсвятская улица
  10. Церковь Белая Троица
Сколько стоит экскурсия по Твери в мае 2025
Сейчас в Твери в категории "Иммерсивные" можно забронировать 3 экскурсии от 2500 до 5000. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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