Н Нелли «Фабричные»: иммерсивный променад по Морозовскому городку Первый раз были на иммерсивной экскурсии! Очень понравилось😍 создалось впечатление полного погружения в атмосферу тех времен!!! Однозначная рекомендация всем, кто решит посетить Тверь!

А Анна Бал на Миллионной: иммерсивная экскурсия с перевоплощением в Твери Спасибо большое. Мы отлично провели время!!!!!

Е Екатерина «Фабричные»: иммерсивный променад по Морозовскому городку Великолепная прогулка. Спектакль о времени которого нет, а место осталось и к сожалению частично разрушается. Рекомендую. Подобного формата,я не проходила.

А Алексей «Фабричные»: иммерсивный променад по Морозовскому городку Очень интересный формат, до сих пор такой экскурсии нигде не встречали. Интересный сюжет, ложащийся на маршрут экскурсии. Качественная озвучка.

Е Евгения «Фабричные» - иммерсивный променад по Морозовскому городку Сегодня были на иммерсивном променаде «Фабричные» по Морозовскому городку. Нам выдали наушники, в которых на протяжении всего променада вещал Семен Андрианов - ребенок, и в дальнейшем рабочий Морозовского городка. Затем ознакомились с газетой тех времен и попускали зайчиков:)

В Вера «Фабричные» - иммерсивный променад по Морозовскому городку Спасибо за интересную, необычную, познавательную прогулку. Очень понравилось! Пряник очень вкусный! И променад замечательный! Спасибо!