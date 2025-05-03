Индивидуальная
до 5 чел.
«Фабричные»: променад по Морозовскому городку
Надев наушники, отправляйтесь в начало 20 века, чтобы прожить день фабриканта в Морозовском городке. Откройте для себя быт и истории прошлого
Начало: На улице Двор Пролетарки
24 мая в 10:30
25 мая в 14:30
5000 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
Бал на Миллионной: иммерсивная экскурсия
Присоединяйтесь к балу в Твери и почувствуйте себя в эпохе 19 века. Костюмы, танцы и профессиональные фотографии ждут вас на этом незабываемом вечере
Начало: На улице Советской
1 июн в 12:00
15 июн в 12:00
3000 ₽ за человека
Групповая
до 19 чел.
Иммерсивная экскурсия «Исторический вокзал. Тверь»
Начало: Ул. Коминтерна, 18, Тверь
Расписание: 11:00, 12.30, 14:00, 15:30
6 июн в 11:00
7 июн в 11:00
2500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННелли3 мая 2025Первый раз были на иммерсивной экскурсии! Очень понравилось😍 создалось впечатление полного погружения в атмосферу тех времен!!! Однозначная рекомендация всем, кто решит посетить Тверь!
- ААнна8 декабря 2024Спасибо большое. Мы отлично провели время!!!!!
- ЕЕкатерина29 сентября 2024Великолепная прогулка. Спектакль о времени которого нет, а место осталось и к сожалению частично разрушается. Рекомендую. Подобного формата,я не проходила.
- ААлексей15 сентября 2024Очень интересный формат, до сих пор такой экскурсии нигде не встречали. Интересный сюжет, ложащийся на маршрут экскурсии. Качественная озвучка.
- ЕЕвгения28 августа 2023«Фабричные» - иммерсивный променад по Морозовскому городкуСегодня были на иммерсивном променаде «Фабричные» по Морозовскому городку. Нам выдали наушники, в которых на протяжении всего променада вещал Семен Андрианов - ребенок, и в дальнейшем рабочий Морозовского городка. Затем ознакомились с газетой тех времен и попускали зайчиков:)
- ВВера21 августа 2023«Фабричные» - иммерсивный променад по Морозовскому городкуСпасибо за интересную, необычную, познавательную прогулку. Очень понравилось! Пряник очень вкусный! И променад замечательный! Спасибо!
- ННаталья20 августа 2023«Фабричные» - иммерсивный променад по Морозовскому городкуБольшое спасибо за прогулку!
Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Иммерсивные»
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