Экскурсия по Твери предлагает увидеть главные достопримечательности и насладиться видами на Волгу.
Участники узнают интересные факты о многовековой истории города и полюбуются уникальным зданием, которому одновременно 73 и 250 лет. Прогулка включает посещение Императорского дворца и набережной с купеческими домиками.
Экскурсоводы Наталия и Евгений помогут вам полюбить этот необычный город, сохранивший своё историческое наследие
Участники узнают интересные факты о многовековой истории города и полюбуются уникальным зданием, которому одновременно 73 и 250 лет. Прогулка включает посещение Императорского дворца и набережной с купеческими домиками.
Экскурсоводы Наталия и Евгений помогут вам полюбить этот необычный город, сохранивший своё историческое наследие
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛 Увидеть главные достопримечательности
- 📜 Узнать увлекательные истории
- 🏰 Полюбоваться Императорским дворцом
- 🌊 Прогуляться вдоль Волги
- 🏠 Оценить купеческие домики
Что можно увидеть
- Императорский дворец
- Купеческие домики
Описание экскурсииВлюбляемся в Тверь! Вас ждут главные достопримечательности города и прекрасные виды на Волгу. Экскурсию проводят замечательные экскурсоводы: Наталия или Евгений, вместе с которыми вы будете гулять по местам, бережно хранящим историю родной земли. Несмотря на свой провинциальный статус, Тверь умеет удивлять, ведь это — город крайне необычный и восхитительный. В нем есть всё — и уникальная планировка улиц, и красивейшие здания, и святые места, потрясающие виды. Прогуляйтесь по Твери, и вы, несомненно, полюбите этот город. Что вас ждет:
- В ходе экскурсии гид покажет главные достопримечательности нашего чудесного города и его самые красивые места.
- Вы услышите увлекательные истории, связанные с многовековой жизнью Твери.
- Увидите уникальное здание, которому одновременно и 73 года, и 250 лет, прогуляетесь возле Императорского дворца и вдоль набережной, застроенной купеческими домиками «единой фасадой». Важная информация: Вас ждут главные достопримечательности города и прекрасные виды на Волгу. Экскурсию проводят замечательные экскурсоводы: Наталия или Евгений, вместе с которыми вы будете гулять по местам, бережно хранящим историю родной земли.
В субботу в 12.30
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Путевой дворец Екатерины Великой
- Тверское трехлучие - 3 важные улицы Твери
- Уникальные площади
- Спасо-Преображенский собор
- Речной вокзал и Успенский Отроч монастырь
- «Единая фасада» - набережная с купеческими домиками времен Екатерины
- Памятники князю Михаилу, Андрею Дементьеву
Что включено
- Профессиональный гид
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Михаила тверского
Завершение: Соборная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: В субботу в 12.30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
- Пожалуйста
- Одевайтесь по погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
19 янв 2025
Экскурсия очень понравилась. Гид Евгений замечательный, профессиональный, очень приятный человек. Экскурсия прошла увлекательно, несмотря на дождливую погоду. Спасибо вам большое. Отдельное спасибо 😊 за сладкие сувениры.
Л
Людмила
8 янв 2025
Мы в восторге от Твери! И от экскурсовода Евгения! Профессионал в своем деле,эрудированный и обаятельный,сразу увлёк нас своим рассказом. Материал хорошо структурирован,подан живо,кое-где с юморком(супер!). Благодаря Евгению почувствовали дух Твери -"маленького провинциального Петербурга". Желаем успеха вашей команде экскурсоводов,вы большие молодцы!
И
Иван
8 янв 2025
Ребята, вам респект! Очень глубокое владение материалом, увлеченность темой, четкая речь, есть контакт с группой. Очень понравилось, что истории не из учебника, а со вставками из личного опыта и исследований. Очень приятно, что получился "живой" интересный рассказ о Твери, о жизни здесь, о тверичах. Однозначно рекомендую👍
С
Светлана
7 янв 2025
Хорошая подробная экскурсия в древнюю историю города. Богатая история, которую самостоятельно трудно оценить и прочувствовать. Профессионализм и увлеченный рассказ экскурсовод помог нам проникнуться к истории города с уважением. Захотелось ещё туда вернуться и более подробно его исследовать. Только обещанного от тур. фирмы сладкого сувенира не было.
Т
Татьяна
5 окт 2024
Наталья влюбила нас в Тверь. Огромное спасибо! Рекомендую всем!
О
Ольга
3 окт 2024
Спасибо огромное Наталии за чудесный рассказ о Твери! Он абсолютно не был перегружен сухими фактами, датами или именами, наоборот - много услышали живых, запоминающихся историй, время пролетело незаметно! Спасибо огромное! Буду Вас рекомендовать! Отлично!
Н
Надежда
23 сен 2024
Отличная экскурсия!
S
Sergey
14 сен 2024
Огромное спасибо Наталье, с первых минут было интересно и увлекательно, наша семья обратила внимание, что Наталья не повторялась, мы задавали ей много вопросов, но она не сбивалась, четко отвечала на все вопросы. Экскурсия прошла в дружественной обстановке, нам ОЧЕНЬ понравилось! Желаем вам всего самого доброго!
А
Артем
7 сен 2024
Наталья провела отличную и душевную экскурсию по Твери, насыщенную многочисленными историческими фактами и легендами. Рекомендую.
А
Анастасия
28 авг 2024
Экскурсия интересная, рекомендуем.
А
Алла
6 июл 2024
Огромное спасибо Наталье за Прекрасную экскурсию. Было очень интересно и познавательно!!!
П
Павел
4 мая 2024
Наталья с большой любовью, компетентно подает информацию обзорной экскурсии. Спасибо большое, было очень интересно!
Е
Екатерина
11 мар 2024
Добрый день. Спасибо Наталье за интересную, информативную экскурсию по такому замечательному городу.
П
Павел
4 мар 2024
Все прошло отлично. Наталья провела замечательную экскурсию по городу.
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