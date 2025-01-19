Н Наталья Экскурсия очень понравилась. Гид Евгений замечательный, профессиональный, очень приятный человек. Экскурсия прошла увлекательно, несмотря на дождливую погоду. Спасибо вам большое. Отдельное спасибо 😊 за сладкие сувениры.

Л Людмила Мы в восторге от Твери! И от экскурсовода Евгения! Профессионал в своем деле,эрудированный и обаятельный,сразу увлёк нас своим рассказом. Материал хорошо структурирован,подан живо,кое-где с юморком(супер!). Благодаря Евгению почувствовали дух Твери -"маленького провинциального Петербурга". Желаем успеха вашей команде экскурсоводов,вы большие молодцы!

И Иван Ребята, вам респект! Очень глубокое владение материалом, увлеченность темой, четкая речь, есть контакт с группой. Очень понравилось, что истории не из учебника, а со вставками из личного опыта и исследований. Очень приятно, что получился "живой" интересный рассказ о Твери, о жизни здесь, о тверичах. Однозначно рекомендую👍

С Светлана Хорошая подробная экскурсия в древнюю историю города. Богатая история, которую самостоятельно трудно оценить и прочувствовать. Профессионализм и увлеченный рассказ экскурсовод помог нам проникнуться к истории города с уважением. Захотелось ещё туда вернуться и более подробно его исследовать. Только обещанного от тур. фирмы сладкого сувенира не было.

Т Татьяна Наталья влюбила нас в Тверь. Огромное спасибо! Рекомендую всем!

О Ольга Спасибо огромное Наталии за чудесный рассказ о Твери! Он абсолютно не был перегружен сухими фактами, датами или именами, наоборот - много услышали живых, запоминающихся историй, время пролетело незаметно! Спасибо огромное! Буду Вас рекомендовать! Отлично!

Н Надежда Отличная экскурсия!

S Sergey Огромное спасибо Наталье, с первых минут было интересно и увлекательно, наша семья обратила внимание, что Наталья не повторялась, мы задавали ей много вопросов, но она не сбивалась, четко отвечала на все вопросы. Экскурсия прошла в дружественной обстановке, нам ОЧЕНЬ понравилось! Желаем вам всего самого доброго!

А Артем Наталья провела отличную и душевную экскурсию по Твери, насыщенную многочисленными историческими фактами и легендами. Рекомендую.

А Анастасия Экскурсия интересная, рекомендуем.

А Алла Огромное спасибо Наталье за Прекрасную экскурсию. Было очень интересно и познавательно!!!

П Павел Наталья с большой любовью, компетентно подает информацию обзорной экскурсии. Спасибо большое, было очень интересно!

Е Екатерина Добрый день. Спасибо Наталье за интересную, информативную экскурсию по такому замечательному городу.