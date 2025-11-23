Мои заказы

Знакомство с Тверью: групповая экскурсия по главным достопримечательностям

Твери почти девять веков, она на 12 лет старше Москвы.

Перелистывая страницы истории города, вы почувствуете ритм жизни, эмоции людей, которые жили, влюблялись, работали на тех же улицах и площадях.

Мы увидим самые важные места нашего города: изящный Старый мост в готическом стиле, Императорский путевой дворец, знаменитое Екатерининское трехлучье и другие достопримечательности.
Описание экскурсии

Тверь — от истоков до наших дней Вас ждет обзорная экскурсия, за время которой мы успеем познакомиться с главными особенностями Твери. Мы с вами погрузимся в историю нашего потрясающего города и пройдём путь от самого его основная до сегодняшних дней. Мы рассмотрим все основные символы города — изящный Старый мост в готическом стиле, Императорский путевой дворец, необычный кинотеатр «Звезда» и многое другое. Полюбуемся французской фасадой набережной Степана Разина, откроем для себя секрет, что же объединяет Тверь и Париж, а также прогуляемся по знаменитому Екатерининскому трехлучью. В ходе прогулки вы увидите и узнаете:памятник Михаилу Тверскому — за какие муки и заслуги его причислили к лику святых? Великое трехлучье — почему Тверь можно назвать младшей сестрой Версаля? Староволжский мост — как вышло так, что он младше «нового» моста чуть больше, чем на 50 лет? Тверской императорский путевой дворец — дворец, к которому в свое время приложил руку великий Карл Росси. Важная информация: Пожалуйста, надевайте удобную обувь и одежду по погоде.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Путевой дворец
  • Трехсвятская улица
  • Памятник Афанасию Никитину
  • Памятник Пушкину
  • Памятник Михаилу Тверскому
  • Кинотеатр «Вулкан»
  • Набережная Степана Разина
  • Новый Волжский мост
  • Кинотеатр «Звезда»
  • Староволжский мост и другие достопримечательности Твери
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Вольного Новгорода, 23
Завершение: Улица Советская, 11
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте удобную обувь и одежду по погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 712 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
694
4
14
3
2
2
2
1
А
АЛЕКСАНДРА
23 ноя 2025
Спасибо, Виктория,за интереснейшую экскурсию! Очень познавательно, местами с юмором, с душевным теплом к городу! Мы в полном восторге. Узнали много нового и интересного. С удовольствием сходили попробовали чорыг.
Е
Елена
23 ноя 2025
Были в Твери 22.11.25, нас встретила гид Ирина. Экскурсия очень нам понравилась. Интересно и познавательно. Спасибо за знакомство с Тверью, ее достопримечательностями.
А
Алексей
23 ноя 2025
22 ноября 2025 года были на экскурсии с Ириной. Экскурсовод очень интересно рассказала о Твери и её достопримечательностях. Нам очень понравилось.
В
Виолетта
23 ноя 2025
Экскурсия по Твери превзошла все ожидания! Гид Виктория смогла раскрыть историю города так увлекательно и живо, словно мы сами стали частью прошлого. Спасибо ей огромное за интереснейшие рассказы, внимательное отношение и искреннюю любовь к своему делу. Получили массу удовольствия и новых впечатлений!
З
Зинаида
21 ноя 2025
Отличная нестандартная экскурсия. Алексей профессионально занимается историей и рассказывает о реальных исторических событиях. Чудесное чувство юмора и внимание к гостям города! Рекомендую от всей души!
А
Анна
19 ноя 2025
Очень познавательная экскурсия. Гид просто супер!!! Рекомендую
И
Ирина
19 ноя 2025
Посещали Тверь неоднократно, но знания и впечатления, полученные с Алексеем, позволили взглянуть на город под новым углом. Было довольно холодно, но время прошло очень быстро и насыщенно.
По рекомендации Алексея остались на его другую экскурсию - о средневековье Тверского края, и провели время с пользой ещё дольше.
Очень рекомендую.
Н
Наталья
17 ноя 2025
Отличный экскурсовод - Наталья. Интересно, живенько, познавательно))
А
Алексей
17 ноя 2025
Гид просто превосходный) спасибо огромное, все понравилось
A
ANASTASIYA
12 ноя 2025
Отличная обзорная экскурсия! Нет загруженности датами, вся информация доступна и понятна. Проходит в режиме диалога между гидом и экскурсантами. Очень понравилось, спасибо!
О
Олеся
10 ноя 2025
Гид Алексей с любовью и профессионализмом показал нам город Тверь. Мне очень понравился стиль изложения. Благодаря Алексею, у меня сложилось полное и приятное впечатление от города.
С
Светлана
9 ноя 2025
Прекрасный, остроумный и эрудированный экскурсовод Алексей провел прекрасную экскурсию по достопримечательностям Твери. Осталось замечательное впечатление.
Н
Наталья
9 ноя 2025
Все понравилось, с удовольствием поеду еще куда нибудь
С
Сабина
5 ноя 2025
Прекрасная девушка- гид, замечательная экскурсия, большое спасибо, было интересно даже ребенку 10 лет
А
Андрей
5 ноя 2025
В целом неплохо,не хватает какой-то живости, интересных фактов

