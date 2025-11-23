Знакомство с Тверью: групповая экскурсия по главным достопримечательностям

Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Твери почти девять веков, она на 12 лет старше Москвы.



Перелистывая страницы истории города, вы почувствуете ритм жизни, эмоции людей, которые жили, влюблялись, работали на тех же улицах и площадях.



Мы увидим самые важные места нашего города: изящный Старый мост в готическом стиле, Императорский путевой дворец, знаменитое Екатерининское трехлучье и другие достопримечательности.

Описание экскурсии Тверь — от истоков до наших дней Вас ждет обзорная экскурсия, за время которой мы успеем познакомиться с главными особенностями Твери. Мы с вами погрузимся в историю нашего потрясающего города и пройдём путь от самого его основная до сегодняшних дней. Мы рассмотрим все основные символы города — изящный Старый мост в готическом стиле, Императорский путевой дворец, необычный кинотеатр «Звезда» и многое другое. Полюбуемся французской фасадой набережной Степана Разина, откроем для себя секрет, что же объединяет Тверь и Париж, а также прогуляемся по знаменитому Екатерининскому трехлучью. В ходе прогулки вы увидите и узнаете:памятник Михаилу Тверскому — за какие муки и заслуги его причислили к лику святых? Великое трехлучье — почему Тверь можно назвать младшей сестрой Версаля? Староволжский мост — как вышло так, что он младше «нового» моста чуть больше, чем на 50 лет? Тверской императорский путевой дворец — дворец, к которому в свое время приложил руку великий Карл Росси. Важная информация: Пожалуйста, надевайте удобную обувь и одежду по погоде.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Путевой дворец

Трехсвятская улица

Памятник Афанасию Никитину

Памятник Пушкину

Памятник Михаилу Тверскому

Кинотеатр «Вулкан»

Набережная Степана Разина

Новый Волжский мост

Кинотеатр «Звезда»

Что можно увидеть на экскурсии? Путевой дворец

Трехсвятская улица

Памятник Афанасию Никитину

Памятник Пушкину

Памятник Михаилу Тверскому

Кинотеатр «Вулкан»

Набережная Степана Разина

Новый Волжский мост

Кинотеатр «Звезда»

Староволжский мост и другие достопримечательности Твери Что включено Услуги гида Что не входит в цену Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Улица Вольного Новгорода, 23 Завершение: Улица Советская, 11 Когда и сколько длится? Экскурсия длится около 2 часов Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.

Надевайте удобную обувь и одежду по погоде