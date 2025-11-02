Город-крепость и купеческий порт, Тверь соперничала с самой Москвой за титул столицы. Мы пройдём по её самым красивым улицам, заглянем в прошлое и разгадаем тайны, спрятанные в городской планировке и архитектуре. Впечатление станет особенно объёмным и ярким благодаря интерактивному формату, запахам и специальным фотоустройствам — стереоскопам.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание фото-прогулки

Тверской трезубец — площадь, от которой расходятся три главные улицы города. Такая планировка применялась только при строительстве крупнейших европейских столиц. Поговорим про амбиции древней Твери

— площадь, от которой расходятся три главные улицы города. Такая планировка применялась только при строительстве крупнейших европейских столиц. Поговорим про амбиции древней Твери Набережная Степана Разина с купеческими домами, выстроенными модной в те времена «единой фасадой»

с купеческими домами, выстроенными модной в те времена «единой фасадой» Площадь Ленина, которая строилась императрицей, а названа в честь вождя

которая строилась императрицей, а названа в честь вождя Миллионная улица с очаровательным Домом фрейлин

с очаровательным Домом фрейлин Театр , которому одновременно и 70 лет, и больше двухсот

, которому одновременно и 70 лет, и больше двухсот Городской сад и мосты — важные точки городской жизни

— важные точки городской жизни Спасо-Преображенский собор — православное сердце Твери

— православное сердце Твери Императорский дворец — главное украшение города

Вы узнаете:

• Почему тверские земли считались богатыми, несмотря на суровый климат и неплодородные почвы

• Что было главным источником дохода тверичей

• Как один человек спас город от страшной участи

• Кто возродил Тверь из пепла и превратил её в каменный город

А ещё мы прогуляемся по самой фешенебельной улице древней Твери и сделаем фото «под старину».

Как проходит экскурсия

Каждый путешественник станет активным участником экскурсии, отвечая на несложные вопросы и выполняя интересные задания.

Организационные детали