Город-крепость и купеческий порт, Тверь соперничала с самой Москвой за титул столицы.
Мы пройдём по её самым красивым улицам, заглянем в прошлое и разгадаем тайны, спрятанные в городской планировке и архитектуре.
Впечатление станет особенно объёмным и ярким благодаря интерактивному формату, запахам и специальным фотоустройствам — стереоскопам.
Описание фото-прогулки
- Тверской трезубец — площадь, от которой расходятся три главные улицы города. Такая планировка применялась только при строительстве крупнейших европейских столиц. Поговорим про амбиции древней Твери
- Набережная Степана Разина с купеческими домами, выстроенными модной в те времена «единой фасадой»
- Площадь Ленина, которая строилась императрицей, а названа в честь вождя
- Миллионная улица с очаровательным Домом фрейлин
- Театр, которому одновременно и 70 лет, и больше двухсот
- Городской сад и мосты — важные точки городской жизни
- Спасо-Преображенский собор — православное сердце Твери
- Императорский дворец — главное украшение города
Вы узнаете:
• Почему тверские земли считались богатыми, несмотря на суровый климат и неплодородные почвы
• Что было главным источником дохода тверичей
• Как один человек спас город от страшной участи
• Кто возродил Тверь из пепла и превратил её в каменный город
А ещё мы прогуляемся по самой фешенебельной улице древней Твери и сделаем фото «под старину».
Как проходит экскурсия
Каждый путешественник станет активным участником экскурсии, отвечая на несложные вопросы и выполняя интересные задания.
Организационные детали
- Все достопримечательности мы осмотрим снаружи
- Рекомендуемый возраст 12+
- Экскурсию для вас проведёт Наталия или Евгений
Стоимость фото-прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Михаила Тверского
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Наталия — ваша команда гидов в Твери
Провели экскурсии для 136 туристов
Здравствуйте, гости нашего города. Мы экскурсоводы-историки Наталия и Евгений, интересно и увлекательно рассказываем о Твери и показываем её самые красивые места.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
М
Маркова
2 ноя 2025
Благодарим Евгения за интересную экскурсию
Дата посещения: 2 ноября 2025
Е
Елена
5 ноя 2025
Большое спасибо! Экскурсия очень понравилась. Были в Твери впервые и решили обязательно сходить на экскурсию по городу. Долго не выбирали, сразу решили пойти на вашу и не прогадали:) Экскурсовод Евгений
И
Ирина
3 ноя 2025
Экскурсию для нас проводил Евгений - живо и увлекательно, хорошим языком! Маршрут не очень продолжительный, но рассказ получился насыщенным. Большое спасибо!
Оксана
23 окт 2025
Для знакомства с городом - прекрасный вариант. Наталья увлекательный экскурсовод. С одной стороны простыми словами, приятная речь, но при этом так профессинально и четко разложена информация, просто браво. Интерактивные моменты с ароматами добавили вовлеченности. Время пролетело незаметно. Отметила для себя, что подача информации подойдет и подросткам (я часто путешествую с детьми): не перегружено, но интересно.
Вугар
19 окт 2025
Экскурсия прошла отлично! Красивый и интересный город.
А
Андрей
18 окт 2025
Были в Твери в первый раз. Решили выбрать именно эту экскурсию для знакомства с городом. Два с лишним часа пролетели на одном дыхании. Экскурсовод (у нас был Евгений) - просто браво! Великолепный рассказчик, профессиональный историк и просто знаток родного города) Огромное спасибо!
В
Валентина
11 окт 2025
Прекрасная, изумительная экскурсия! Наталия замечательный рассказчик, который держит внимание не просто рассказывая интересные истории, но и загадывая загадки и даже давая прозвучать на экскурсии ароматам!
Елена
15 сен 2025
Отличная экскурсия: информативная, не перегруженная, интересная. Отдельное спасибо Наталье за увлекательный рассказ. Рекомендую тем, кто впервые посещает Тверь.
Екатерина
31 авг 2025
Были на экскурсии, проводила Наталья, очень было интересно, время прошло незаметно.
В
Виктория
18 авг 2025
Отличная экскурсия!
Очень интересная!
Гид просто умничка! 🤗
Спасибо!!!
Очень интересная!
Гид просто умничка! 🤗
Спасибо!!!
Татьяна
16 авг 2025
Для первого знакомства с Тверью выбрала экскурсию с Натальей. Очень приятная, грамотная девушка, чувствуется, что любит свой город. Ответила на все вопросы, порекомендовала, куда еще сходить. Большое спасибо!
В
Владимир
10 авг 2025
Очень интересная экскурсия, узнали много новой информации. Экскурсовод прекрасный, очень любит свой город, много знает о нем. На любые вопросы получили развёрнутый, исчерпывающий ответ. Рекомендую. Экскурсия подойдет всем.
Е
Елена
7 авг 2025
Посетила экскурсию 2 августа, мне очень понравилось. Были вопросы и задания, обсуждения, слушали запахи и всё это ненавязчиво, по ходу экскурсии, даже не заметила как прошло 2 часа) отдельно отмечу
Светлана
8 июл 2025
Очень понравилась экскурсия, экскурсовод профессионал и очень эрудирован, приятная речь, сразу наладил контакт с группой (которая, кстати, была небольшой, что тоже плюс!). Формат с запахами интересный, и в целом задания и вопросы добавляли динамики и вовлеченности, 2 часа просто пролетели. Узнала много нового и интересного и, конечно, полюбила этот чудесный город. Спасибо большое за экскурсию)
Мороз
8 июл 2025
Прекрасная экскурсия и великолепный экскурсовод! Хотелось небанально познакомиться с городом, всё увидеть и узнать и это получилось на 100%! Наталья, благодарю вас за чудесное время, жаль, что оно так быстро пролетело. Обязательно буду рекомендовать вашу интерактивную экскурсию!
Входит в следующие категории Твери
