В ходе обзорной экскурсии посетим главные достопримечательности города и полюбуемся прекрасными видами на Волгу, узнаем историю Твери, в которой немало веселых моментов и героических событий.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
Описание экскурсии
Влюбляемся в Тверь
Несмотря на свой провинциальный статус, Тверь умеет удивлять, ведь это — город крайне необычный и восхитительный. В нем есть всё — и уникальная планировка улиц, и красивейшие здания, и святые места, потрясающие виды. Прогуляйтесь по Твери, и вы, несомненно, полюбите этот город. Что вас ждет:• В ходе экскурсии я покажу главные достопримечательности нашего чудесного города и его самые красивые места.
Расскажу увлекательные истории, связанные с многовековой жизнью Твери.
Мы увидим уникальное здание, которому одновременно и 73 года, и 250 лет, прогуляемся возле Императорского дворца и вдоль набережной, застроенной купеческими домиками «единой фасадой». Важная информация:.
Мы увидим уникальное здание, которому одновременно и 73 года, и 250 лет, прогуляемся возле Императорского дворца и вдоль набережной, застроенной купеческими домиками «единой фасадой». Важная информация:.
Экскурсия пешеходная — надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Императорский путевой дворец
- Спасо-Преображенский собор
- Тверской драматический театр
- Дом дворянского собрания
- Городской сад
- Памятник святому князю Михаилу Тверскому
- Городскую застройку XVIII-XX вв
- Тверское трехлучие
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Михаила Тверского
Завершение: Соборная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Маргарита
23 июл 2024
Замечательная экскурсия! Узнали много интересных фактов из истории Твери, атмосфера была очень не принужденной, познавательная прогулка, а не скучная лекция)). Наталия - молодая современная девушка, оживленно и интересно провела экскурсию, все 2 часа держала внимание всей нашей шумной компании из 15 чел. Абсолютно все остались довольны.
И
Ирина
20 июл 2024
Е
Екатерина
15 июл 2024
Входит в следующие категории Твери
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