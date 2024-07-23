Влюбляемся в Тверь

Несмотря на свой провинциальный статус, Тверь умеет удивлять, ведь это — город крайне необычный и восхитительный. В нем есть всё — и уникальная планировка улиц, и красивейшие здания, и святые места, потрясающие виды. Прогуляйтесь по Твери, и вы, несомненно, полюбите этот город. Что вас ждет:• В ходе экскурсии я покажу главные достопримечательности нашего чудесного города и его самые красивые места.

Расскажу увлекательные истории, связанные с многовековой жизнью Твери.

Мы увидим уникальное здание, которому одновременно и 73 года, и 250 лет, прогуляемся возле Императорского дворца и вдоль набережной, застроенной купеческими домиками «единой фасадой». Важная информация:.

Мы увидим уникальное здание, которому одновременно и 73 года, и 250 лет, прогуляемся возле Императорского дворца и вдоль набережной, застроенной купеческими домиками «единой фасадой». Важная информация:.

Экскурсия пешеходная — надевайте удобную обувь и одежду по погоде.