Мои заказы

Из нашего окна Тверь со всех сторон видна

Путешествие по Твери на автомобиле: исторический центр и уникальные места за пределами кремля. Узнайте больше о городе и его истории
Индивидуальная экскурсия по Твери на автомобиле предлагает уникальную возможность увидеть город с разных сторон.

Участники смогут насладиться как историческим центром, так и менее известными районами за пределами бывшего кремля.

Путешествие включает посещение слободок с одноэтажными домиками и наличниками, а также Морозовского городка.

Каждое место имеет свою историю и значимость, что делает поездку не только познавательной, но и увлекательной
5
5 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Удобное путешествие на автомобиле
  • 🏛 Исторический центр Твери
  • 🏘 Уникальные слободки и домики
  • 🌆 Морозовский городок
  • 🔍 Малоизвестные места и истории

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для автомобильных поездок. В эти месяцы можно насладиться тёплыми днями и зеленью города. В апреле и октябре также возможно путешествие, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой, с ноября по март, экскурсия возможна, но может быть менее комфортной из-за холодов и снега.
Сейчас июль — это идеальное время.
Из нашего окна Тверь со всех сторон видна
Из нашего окна Тверь со всех сторон видна
Ближайшие даты:
16
июл18
июл21
июл28
июл30
июл1
авг3
авг
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00

Что можно увидеть

  • Исторический центр
  • Морозовский городок
  • Слободки

Описание экскурсии

Экскурсия по Твери

Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по Твери, которая пройдет на вашем или нашем автомобиле. Это уникальная возможность познакомиться с городом не только в его историческом центре, но и за его пределами.

Что вас ждет?

В ходе экскурсии вы сможете увидеть:

  • Очаровательные одноэтажные домики с наличниками в слободках;
  • Морозовский городок, который хранит множество тайн и историй;
  • Известные и малоизвестные места, каждое из которых связано с интересными событиями.

Исторический контекст

Тверь — это город с богатой историей, и мы предлагаем вам погрузиться в её атмосферу. Узнайте о значимых событиях, которые происходили здесь, и о людях, оставивших свой след в истории.

Преимущества экскурсии

Наша экскурсия позволит вам:

  • Увидеть город с новой стороны;
  • Узнать интересные факты о Твери;
  • Насладиться атмосферой и красотой этого замечательного города.

Не упустите возможность узнать больше о Твери и её истории. Присоединяйтесь к нам на экскурсии и откройте для себя новые горизонты!

Ежедневно с 09:00 до 16:00, вторник, четверг с 13:00 до 16:00.

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Исторический центр
  • Одноэтажные домики с наличниками
  • Морозовский городок
  • Известные и малоизвестные места
Что включено
  • Бесплатные музеи
Что не входит в цену
  • Платные музеи
  • Смотровые площадки
Место начала и завершения?
На выбор любое место в Центральном районе Твери
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 09:00 до 16:00, вторник, четверг с 13:00 до 16:00.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
А
16 июн 2025
Все замечательно! Отдельная экскурсия лучше, чем на автобусе. Увидели много интересных мест и узнали много нового. Спасибо!!!
Н
4 мая 2025
Прекрасный экскурсовод, знающий тонкости и детали истории. Увидели Тверь с другой стороны: великолепную, интересную и очень красивую! Благодарим от всей души Сергея Григорьевича!
Ш
2 мар 2025
Экскурсия замечательная,экскурсовод Сергей профи своего дела. Мы увидели много интересных мест,Сергей рассказывал очень интересно,так что время пролетело незаметно. Мы остались в большом восторге от экскурсии.
Л
26 янв 2025
Очень хотелось окунуться в общую атмосферу истории Твери - все так и случилось! Понравилось все- было интересно слушать, смотреть, ходить (даже погода не помешала)).. экскурсия прошла на одном дыхании, спасибо Сергею!

Входит в следующие категории Твери

Похожие экскурсии из Твери

Тверь - город экспериментов. Групповая экскурсия
Пешая
2 часа
289 отзывов
Групповая
до 25 чел.
Тверь - город экспериментов. Групповая экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Твери, где каждый уголок хранит свои уникальные истории и тайны. Вас ждет путешествие, полное открытий
Начало: На площади Святого Благоверного Князя Михаила Твер...
Расписание: в четверг и пятницу в 16:00, в субботу в 12:00 и 15:30, в воскресенье в 11:00
17 июл в 16:00
18 июл в 16:00
670 ₽ за человека
Тверь вчера и сегодня
Пешая
3 часа
524 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
В тренде
Путешествие по Твери: от древности до наших дней
Знакомство с Тверью: от её основания до современного облика, легенды и реальность города на Волге
Начало: На площади Михаила Тверского
22 июл в 09:00
23 июл в 14:00
от 5000 ₽ за всё до 10 чел.
Открывая Тверь
Пешая
2.5 часа
93 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия «Открывая Тверь»: история и культура
Вас ждет увлекательное путешествие по Твери, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Центр Твери, Соборная площадь
17 июл в 09:00
21 июл в 09:30
4600 ₽ за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Твери. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Твери