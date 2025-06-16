Индивидуальная экскурсия по Твери на автомобиле предлагает уникальную возможность увидеть город с разных сторон.
Участники смогут насладиться как историческим центром, так и менее известными районами за пределами бывшего кремля.
Путешествие включает посещение слободок с одноэтажными домиками и наличниками, а также Морозовского городка.
Каждое место имеет свою историю и значимость, что делает поездку не только познавательной, но и увлекательной
Участники смогут насладиться как историческим центром, так и менее известными районами за пределами бывшего кремля.
Путешествие включает посещение слободок с одноэтажными домиками и наличниками, а также Морозовского городка.
Каждое место имеет свою историю и значимость, что делает поездку не только познавательной, но и увлекательной
5 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Удобное путешествие на автомобиле
- 🏛 Исторический центр Твери
- 🏘 Уникальные слободки и домики
- 🌆 Морозовский городок
- 🔍 Малоизвестные места и истории
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для автомобильных поездок. В эти месяцы можно насладиться тёплыми днями и зеленью города. В апреле и октябре также возможно путешествие, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой, с ноября по март, экскурсия возможна, но может быть менее комфортной из-за холодов и снега.
Сейчас июль — это идеальное время.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
Что можно увидеть
- Исторический центр
- Морозовский городок
- Слободки
Описание экскурсии
Экскурсия по Твери
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по Твери, которая пройдет на вашем или нашем автомобиле. Это уникальная возможность познакомиться с городом не только в его историческом центре, но и за его пределами.
Что вас ждет?
В ходе экскурсии вы сможете увидеть:
- Очаровательные одноэтажные домики с наличниками в слободках;
- Морозовский городок, который хранит множество тайн и историй;
- Известные и малоизвестные места, каждое из которых связано с интересными событиями.
Исторический контекст
Тверь — это город с богатой историей, и мы предлагаем вам погрузиться в её атмосферу. Узнайте о значимых событиях, которые происходили здесь, и о людях, оставивших свой след в истории.
Преимущества экскурсии
Наша экскурсия позволит вам:
- Увидеть город с новой стороны;
- Узнать интересные факты о Твери;
- Насладиться атмосферой и красотой этого замечательного города.
Не упустите возможность узнать больше о Твери и её истории. Присоединяйтесь к нам на экскурсии и откройте для себя новые горизонты!
Ежедневно с 09:00 до 16:00, вторник, четверг с 13:00 до 16:00.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Исторический центр
- Одноэтажные домики с наличниками
- Морозовский городок
- Известные и малоизвестные места
Что включено
- Бесплатные музеи
Что не входит в цену
- Платные музеи
- Смотровые площадки
Место начала и завершения?
На выбор любое место в Центральном районе Твери
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 09:00 до 16:00, вторник, четверг с 13:00 до 16:00.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
16 июн 2025
Все замечательно! Отдельная экскурсия лучше, чем на автобусе. Увидели много интересных мест и узнали много нового. Спасибо!!!
Н
Наталия
4 мая 2025
Прекрасный экскурсовод, знающий тонкости и детали истории. Увидели Тверь с другой стороны: великолепную, интересную и очень красивую! Благодарим от всей души Сергея Григорьевича!
Ш
Школяренко
2 мар 2025
Экскурсия замечательная,экскурсовод Сергей профи своего дела. Мы увидели много интересных мест,Сергей рассказывал очень интересно,так что время пролетело незаметно. Мы остались в большом восторге от экскурсии.
Л
Лара
26 янв 2025
Очень хотелось окунуться в общую атмосферу истории Твери - все так и случилось! Понравилось все- было интересно слушать, смотреть, ходить (даже погода не помешала)).. экскурсия прошла на одном дыхании, спасибо Сергею!
Входит в следующие категории Твери
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