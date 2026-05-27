Эта поездка — спокойное и содержательное знакомство с Ржевом.
Вы пройдёте по местам, где стоял кремль, увидите купеческую застройку, заглянете в старообрядческий храм и окажетесь у военного мемориала.
Маршрут выстроен так, чтобы вы почувствовали связь времён — от волжской старины до страниц современной истории.
Описание экскурсии
Ржев до войны и его истоки
Мы начнём с Соборной горы — места, где когда-то находился Ржевский кремль. Вы увидите:
- сохранившиеся довоенные дома
- панорамы старого города
- памятные места, связанные с ключевыми событиями истории Ржева
Ржев — центр старообрядчества
Мы побываем в Покровской церкви — одном из знаковых мест города. Вы узнаете:
- почему Ржев стал оплотом старообрядчества
- как складывалась судьба общины
- что происходило с городом в годы войны
Также мы посетим Оковецкий храм, где хранится редкая Оковецкая икона Божьей Матери.
Память о войне
Отдельная часть маршрута посвящена событиям Великой Отечественной войны — одной из самых тяжёлых страниц в истории города. В программе:
- Мемориал Советскому солдату — самый высокий памятник в современной России
- Парк мира, где соседствуют советские и немецкие захоронения
- железнодорожный вокзал, восстановленный после войны
За пределами города
Мы выедем в деревню Хорошево, где находится музей «Ставка Сталина». Здесь вы увидите место, где Сталин принимал судьбоносные решения.
Современный Ржев
В завершение вы оцените, как живёт город сегодня:
- места городских праздников
- прогулочные зоны
- обновлённые кварталы
Эта часть маршрута помогает почувствовать, что Ржев — не только город памяти, но и живое пространство.
Организационные детали
- Поездка проходит на вашем транспорте (в нём должно быть место для гида)
- Начать программу могу только в Твери, а после экскурсии мне нужно вернуться обратно
Дополнительные расходы:
- входные билеты в музеи
- питание (по желанию)
Важно учесть:
- с детьми можно, но значительная часть рассказа посвящена войне
- женщинам желательно иметь платок для посещения храмов
- лучше иметь с собой наличные — интернет в Ржеве работает нестабильно
- в понедельник и вторник в музеях выходные дни
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваш гид в Твери
Провела экскурсии для 1016 туристов
Здравствуйте, уважаемые путешественники! Меня зовут Галина, я профессиональный гид по Тверской области. Работаю в сфере туризма более 30 лет. Провожу экскурсии по городам Осташков, Торжок, Старица, Вышний Волочек и, конечно, по любимой Твери. Всегда искренне рада гостям и с удовольствием помогаю раскрыть красоту нашего удивительного края!
от 11 000 ₽ за экскурсию