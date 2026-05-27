Эта поездка — спокойное и содержательное знакомство с Ржевом. Вы пройдёте по местам, где стоял кремль, увидите купеческую застройку, заглянете в старообрядческий храм и окажетесь у военного мемориала. Маршрут выстроен так, чтобы вы почувствовали связь времён — от волжской старины до страниц современной истории.

Описание экскурсии

Ржев до войны и его истоки

Мы начнём с Соборной горы — места, где когда-то находился Ржевский кремль. Вы увидите:

сохранившиеся довоенные дома

панорамы старого города

памятные места, связанные с ключевыми событиями истории Ржева

Ржев — центр старообрядчества

Мы побываем в Покровской церкви — одном из знаковых мест города. Вы узнаете:

почему Ржев стал оплотом старообрядчества

как складывалась судьба общины

что происходило с городом в годы войны

Также мы посетим Оковецкий храм, где хранится редкая Оковецкая икона Божьей Матери.

Память о войне

Отдельная часть маршрута посвящена событиям Великой Отечественной войны — одной из самых тяжёлых страниц в истории города. В программе:

Мемориал Советскому солдату — самый высокий памятник в современной России

Парк мира, где соседствуют советские и немецкие захоронения

железнодорожный вокзал, восстановленный после войны

За пределами города

Мы выедем в деревню Хорошево, где находится музей «Ставка Сталина». Здесь вы увидите место, где Сталин принимал судьбоносные решения.

Современный Ржев

В завершение вы оцените, как живёт город сегодня:

места городских праздников

прогулочные зоны

обновлённые кварталы

Эта часть маршрута помогает почувствовать, что Ржев — не только город памяти, но и живое пространство.

Организационные детали

Поездка проходит на вашем транспорте (в нём должно быть место для гида)

Начать программу могу только в Твери, а после экскурсии мне нужно вернуться обратно

Дополнительные расходы:

входные билеты в музеи

питание (по желанию)

Важно учесть: