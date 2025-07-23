Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы На этой индивидуальной экскурсии вас ждут уникальные места Твери: казарма «Париж», храмы и дом, где останавливался Роберт Шуман. Путешествие включает посещение древнейшего храма города и прогулку по первому микрорайону России. Гид учтет ваши пожелания, предложив маршрут по набережной, стрелке Тверцы или Императорскому дворцу. Узнайте больше о городе и его истории в компании опытного гида 5 1 отзыв 5 причин купить эту экскурсию 📸 Уникальные фото на фоне казармы «Париж»

Индивидуальная экскурсия
Длитель­ность 2 часа
Размер группы 1-4 человека
На чём проводится На автомобиле
Когда Ежедневно с 09:00 до 16:00, вторник, четверг с 14:00 до 16:00.
5800 ₽ за экскурсию
Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии Что вас ждёт? Можно не заказывать такси к отелю или поезду. Сам встречу вас, прокатимся по знаковым местам Твери, походим по первому микрорайону России, сделаем фото на фоне Парижа, воспетого Михаилом Кругом. Посмотрим древнейший храм города. Рядом с ним сфотографируем дом (без всяких табличек), где останавливался композитор Роберт Шуман. Если Белой Троице ничто не грозит, то этот дом вполне может исчезнуть. Увидим «Маленький Петербург», отстроенный по велению императрицы Екатерины II. Спланируем вместе желаемый маршрут. Это может быть набережная, стрелка Тверцы или Императорский дворец. Подумайте и скажите мне, какая тема вас интересует, — возможно, предложу вам посмотреть нечто особенное.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Морозовский городок

Казарма «Париж»

Соборы Белая Троица, Спас Златоверхий

Место зарождения Твери

Императорский дворец Что включено Услуги гида

Что включено Услуги гида
Трансфер
Что не входит в цену Личные расходы
Место начала и завершения? По согласованию
Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно с 09:00 до 16:00, вторник, четверг с 14:00 до 16:00. Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.