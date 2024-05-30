1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Путешествие по Твери: исторические сокровища и архитектурные шедевры
Знакомство с богатой историей Твери: от площадей и храмов до легендарных памятников и Морозовского городка
22 июля в 12:00
23 июля в 17:00
8 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Православная Тверь: уникальное путешествие по святым местам
Погрузитесь в духовную атмосферу Твери, посетив её знаменитые храмы и монастыри с экспертом
Начало: На площади Михаила Тверского
10 июня в 08:00
11 июня в 08:30
3 800₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Популярное предложение
Историческая экскурсия по Твери и усадьба Домотканово
Погрузитесь в уникальную атмосферу Твери, открывая её культурные сокровища и усадьбу с музеем Серова
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
12 150₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Популярное предложение
Тверь - в Москву дверь: индивидуальная экскурсия
Знакомство с Верхневолжской столицей: ключевые локации, нестандартные маршруты и необычные музеи. Узнайте о важнейших вехах в истории Твери
14 июня в 13:00
15 июня в 13:30
8 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Знакомьтесь, Тверь: путешествие по страницам истории
Приглашаем на увлекательное путешествие по Твери, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
1 сен в 09:30
2 сен в 09:30
5 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛейла30 мая 2024Прекрасная экскурсия. Великолепный экскурсовод
- ВВалентин26 мая 2024Экскурсия понравилась. Мария - грамотный,эрудированный гид.
- ЮЮлия23 мая 2024Мы заказывали транспорт для перемещения по маршруту экскурсии, и это было правильное решение. Наталия - знающий гид, уверенно отвечала на
- ИИрина11 мая 2024Наталья очень интересно рассказала про основные святыни Твери. Скорректировала маршрут с учетом наших пожеланий. Было очень интересно и познавательно
- ТТатьяна10 мая 2024Наталья-прекрасный интеллигентный, высокоинтеллектуальный и спокойный экскурсовод! На экскурсии нам всем было очень комфортно! Очень рекомендую!
- ООльга28 февраля 2024Елена - прекрасный гид! Организовала для нашей большой компании минивен. Завлекла нас и детей с первой минуты. Рекомендую однозначно.
- ССветлана6 февраля 2024Экскурсия понравилась, была очень любопытна. Хорошо структурированы переезды по городу- несмотря на не очень удобное наше время прибытия - увидели все, что хотели.
- ЕЕлена4 февраля 2024Экскурсия была прекрасна!
- ССветлана13 января 2024Мария хороший гид и отзывчивый человек, согласилась модифицировать программу под наши пожелания и интересы, рассказала лайфхаки, порекомендовала магазины и рестораны. Рекомендую! Наша компания осталась довольна 👏
- ННаталья24 сентября 2023Отличный экскурсовод Любовь Репина. Комфортное передвижение. Все отлично. Приедем еще.
Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Церковь Белая Троица»
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