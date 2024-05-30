Церковь Белая Троица – экскурсии в Твери

Найдено 5 экскурсий в категории «Церковь Белая Троица» в Твери, цены от 3 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По Твери пешком и на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
32 отзыва
Путешествие по Твери: исторические сокровища и архитектурные шедевры
Знакомство с богатой историей Твери: от площадей и храмов до легендарных памятников и Морозовского городка
22 июля в 12:00
23 июля в 17:00
8 000 за всё до 7 чел.
Православная Тверь: обзорная экскурсия по храмам и значимым местам
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
11 отзывов
Популярное предложение
Православная Тверь: уникальное путешествие по святым местам
Погрузитесь в духовную атмосферу Твери, посетив её знаменитые храмы и монастыри с экспертом
Начало: На площади Михаила Тверского
10 июня в 08:00
11 июня в 08:30
3 800 за всё до 10 чел.
Визитные карточки Твери и усадьба Домотканово
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Популярное предложение
Историческая экскурсия по Твери и усадьба Домотканово
Погрузитесь в уникальную атмосферу Твери, открывая её культурные сокровища и усадьбу с музеем Серова
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
12 150 за всё до 3 чел.
Тверь - в Москву дверь
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
8 отзывов
Популярное предложение
Тверь - в Москву дверь: индивидуальная экскурсия
Знакомство с Верхневолжской столицей: ключевые локации, нестандартные маршруты и необычные музеи. Узнайте о важнейших вехах в истории Твери
14 июня в 13:00
15 июня в 13:30
8 000 за всё до 3 чел.
Знакомьтесь, Тверь! (на вашем авто)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3.5 часа
28 отзывов
Знакомьтесь, Тверь: путешествие по страницам истории
Приглашаем на увлекательное путешествие по Твери, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
1 сен в 09:30
2 сен в 09:30
5 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лейла
    30 мая 2024
    Знакомьтесь, Тверь! (на вашем авто)
    Прекрасная экскурсия. Великолепный экскурсовод
  • В
    Валентин
    26 мая 2024
    Тверь - в Москву дверь
    Экскурсия понравилась. Мария - грамотный,эрудированный гид.
  • Ю
    Юлия
    23 мая 2024
    Православная Тверь: обзорная экскурсия по храмам и значимым местам
    Мы заказывали транспорт для перемещения по маршруту экскурсии, и это было правильное решение. Наталия - знающий гид, уверенно отвечала на
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    наши вопросы. Так как в Твери много храмов, я бы порекомендовала гостям города сходить именно на эту экскурсию, так как она дает расширенное представление о духовной жизни Твери.

  • И
    Ирина
    11 мая 2024
    Православная Тверь: обзорная экскурсия по храмам и значимым местам
    Наталья очень интересно рассказала про основные святыни Твери. Скорректировала маршрут с учетом наших пожеланий. Было очень интересно и познавательно
  • Т
    Татьяна
    10 мая 2024
    Православная Тверь: обзорная экскурсия по храмам и значимым местам
    Наталья-прекрасный интеллигентный, высокоинтеллектуальный и спокойный экскурсовод! На экскурсии нам всем было очень комфортно! Очень рекомендую!
    Наталья-прекрасный интеллигентный, высокоинтеллектуальный и спокойный экскурсовод! На экскурсии нам всем было очень комфортно! Очень рекомендую!
  • О
    Ольга
    28 февраля 2024
    Знакомьтесь, Тверь! (на вашем авто)
    Елена - прекрасный гид! Организовала для нашей большой компании минивен. Завлекла нас и детей с первой минуты. Рекомендую однозначно.
  • С
    Светлана
    6 февраля 2024
    Знакомьтесь, Тверь! (на вашем авто)
    Экскурсия понравилась, была очень любопытна. Хорошо структурированы переезды по городу- несмотря на не очень удобное наше время прибытия - увидели все, что хотели.
  • Е
    Елена
    4 февраля 2024
    Тверь - в Москву дверь
    Экскурсия была прекрасна!
  • С
    Светлана
    13 января 2024
    Тверь - в Москву дверь
    Мария хороший гид и отзывчивый человек, согласилась модифицировать программу под наши пожелания и интересы, рассказала лайфхаки, порекомендовала магазины и рестораны. Рекомендую! Наша компания осталась довольна 👏
  • Н
    Наталья
    24 сентября 2023
    По Твери пешком и на автомобиле
    Отличный экскурсовод Любовь Репина. Комфортное передвижение. Все отлично. Приедем еще.

Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Церковь Белая Троица»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. По Твери пешком и на автомобиле
  2. Православная Тверь: обзорная экскурсия по храмам и значимым местам
  3. Визитные карточки Твери и усадьба Домотканово
  4. Тверь - в Москву дверь
  5. Знакомьтесь, Тверь! (на вашем авто)
Какие места ещё посмотреть в Твери
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Императорский путевой дворец
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Памятник Михаилу Тверскому
  5. Памятник Афанасию Никитину
  6. Набережная Степана Разина
  7. Городской сад
  8. Спасо-Преображенский собор
  9. Церковь Белая Троица
  10. Свято-Екатерининский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Твери в июне 2024
Сейчас в Твери в категории "Церковь Белая Троица" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 3 800 до 12 150. Туристы уже оставили гидам 84 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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