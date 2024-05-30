Л Лейла Знакомьтесь, Тверь! (на вашем авто) Прекрасная экскурсия. Великолепный экскурсовод

В Валентин Тверь - в Москву дверь Экскурсия понравилась. Мария - грамотный,эрудированный гид.

Ю Юлия Православная Тверь: обзорная экскурсия по храмам и значимым местам читать дальше наши вопросы. Так как в Твери много храмов, я бы порекомендовала гостям города сходить именно на эту экскурсию, так как она дает расширенное представление о духовной жизни Твери. Мы заказывали транспорт для перемещения по маршруту экскурсии, и это было правильное решение. Наталия - знающий гид, уверенно отвечала на

И Ирина Православная Тверь: обзорная экскурсия по храмам и значимым местам Наталья очень интересно рассказала про основные святыни Твери. Скорректировала маршрут с учетом наших пожеланий. Было очень интересно и познавательно

Т Татьяна Православная Тверь: обзорная экскурсия по храмам и значимым местам Наталья-прекрасный интеллигентный, высокоинтеллектуальный и спокойный экскурсовод! На экскурсии нам всем было очень комфортно! Очень рекомендую!

О Ольга Знакомьтесь, Тверь! (на вашем авто) Елена - прекрасный гид! Организовала для нашей большой компании минивен. Завлекла нас и детей с первой минуты. Рекомендую однозначно.

С Светлана Знакомьтесь, Тверь! (на вашем авто) Экскурсия понравилась, была очень любопытна. Хорошо структурированы переезды по городу- несмотря на не очень удобное наше время прибытия - увидели все, что хотели.

Е Елена Тверь - в Москву дверь Экскурсия была прекрасна!

С Светлана Тверь - в Москву дверь Мария хороший гид и отзывчивый человек, согласилась модифицировать программу под наши пожелания и интересы, рассказала лайфхаки, порекомендовала магазины и рестораны. Рекомендую! Наша компания осталась довольна 👏