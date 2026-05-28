Почему именно трёхлучие выбрали для возведения Твери после пожара 1763 года? Как она стала образцом для других городов, переводимых из деревянных в каменные? Как первый разводной мост Петербурга переехал в Калинин и стал постоянным? Ответы — на улицах города.
Я познакомлю вас с историей и архитектурой центра, который сохранил свой облик со времён Екатерины Великой.
Я познакомлю вас с историей и архитектурой центра, который сохранил свой облик со времён Екатерины Великой.
Описание экскурсии
- Вы увидите точку соединения улиц Советской, Новоторжской и Вольного Новгорода — знаменитое тверское трёхлучие.
- Совершите променад по волжской набережной, полюбуетесь местом слияния Волги и Тверцы, где строится новый речной вокзал.
- Послушаете стихи у самого поэтического памятника Пушкину.
- Посмеётесь над городской легендой об установке памятника тверскому купцу Афанасию Никитину.
- Посмотрите на Спасо-Преображенский собор на Соборной площади. Я расскажу о первом белокаменном храме Руси, который возвели после монголо-татарского нашествия.
- Узнаете историю о Сиреневой аллее Императорского дворца, который перестроил знаменитый Карло Росси.
- Увидите символическую свечу памяти о жертвах Великой Отечественной войны.
Организационные детали
- При необходимости использую систему конференц-микрофона, чтобы было лучше слышно.
- Можно провести экскурсию на вашем автомобиле.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Святого Благоверного князя Михаила Тверского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Твери
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Я выпускница исторического факультета Тверского государственного университета и аттестованный гид-экскурсовод по Тверской области. Безумно люблю родной город и с такой же любовью рассказываю о нем гостям. Я хочу чтобы, посетив Тверь один раз, Вы возвращались сюда снова и снова! Расскажу главное о городе — просто, доступно и интересно.
Входит в следующие категории Твери
Похожие экскурсии на «Тверь: признание в любви»
Индивидуальная
до 9 чел.
Тверь: яркие повороты в судьбе одной провинции
Узнайте, как Тверь трижды претендовала на столичный статус, и полюбуйтесь её архитектурой. Оцените культовые сооружения и прогуляйтесь по значимым улицам
Начало: На площади Михаила Тверского
Завтра в 13:00
31 мая в 14:00
5600 ₽ за всё до 9 чел.
Индивидуальная
Тверь вчера и сегодня
Главные достопримечательности, многовековая история и знаменитые люди города на обзорной экскурсии
Начало: На площади Михаила Тверского
31 мая в 09:00
1 июн в 09:00
от 5334 ₽ за человека
Групповая
Тверь. Комедия в старом городе (в группе)
Погрузитесь в историю Твери: от средневековья до величия третьего города империи под покровительством Екатерины Великой
Начало: У макета города
Расписание: в субботу и воскресенье в 12:00
30 мая в 12:00
31 мая в 12:00
750 ₽ за человека
-
5%
Индивидуальная
до 3 чел.
Тверь - от средневекового княжества до столицы Верхневолжья
Пройти через историческое сердце города и узнать, в чём Тверь может посоперничать с Москвой
Начало: На площадь Святого Благоверного князя Михаила Ярос...
Завтра в 14:00
30 мая в 08:00
4275 ₽
4500 ₽ за всё до 3 чел.
-10%
до 15 июня
от 4320 ₽ за экскурсию