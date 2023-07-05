На Селигер! Нилова пустынь и Осташков

Погрузитесь в атмосферу русских сказок на Селигере. Откройте для себя Нилову пустынь и старинный Осташков, наслаждаясь увлекательным путешествием
Озеро Селигер и его окрестности - живые иллюстрации русских сказок. Именно здесь появилась на свет картина «Утро в сосновом лесу».

Вы оцените вдохновляющие пейзажи, услышите историю подвижника, который провел на острове
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26 лет в строжайшей аскезе, и познакомитесь со столицей Селигера, славившейся в 19 веке своей благоустроенностью. От Твери до Селигера 220 км, это 3 часа пути.

Проезжая по живописным местам тверской земли, вы узнаете о ярких личностях и примечательных населенных пунктах. Приближаясь к жемчужине Валдая, откроете удивительное умиротворяющее место на о. Столбный, где в Средние века ушел в отшельничество монах Нил.

В Осташкове вы прогуляетесь по основным улочкам, побываете на территории Богородицкого женского монастыря и узнаете об исторических личностях у бывшего Вознесенского монастыря

5
5 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚐 Увлекательное путешествие на минивене
  • 🌲 Живописные пейзажи Селигера
  • 🏛 Посещение Ниловой пустыни
  • 🏙 Прогулка по старинному Осташкову
  • 📜 Интересные исторические факты
    • На Селигер! Нилова пустынь и Осташков
    На Селигер! Нилова пустынь и Осташков
    На Селигер! Нилова пустынь и Осташков
    Ближайшие даты:
    Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00

    Что можно увидеть

  • Нило-Столобенская пустынь
  • Богородицкий женский монастырь
  • Вознесенский монастырь

    • Описание экскурсии

    Путешествие в озерный край

    От Твери до Селигера 220 км, это 3 часа пути. Но в дороге скучать не придется. Проезжая по живописным местам тверской земли, мы поговорим на самые разные темы: как путешествовали до появления машин и поездов. Какие яркие личности оставили свой след в нашей истории. Чем примечательны населенные пункты, которые вы встретите на маршруте. Если захотите, уделим немного времени и патриархальному Торжку.

    Душа Селигера, Нило-Столобенская пустынь

    Приближаясь к жемчужине Валдая, поговорим о селигерских владениях, куда входит 160 острова со своими внутренними озерами. На о. Столбный вы откроете удивительное умиротворяющее место, где в Средние века ушел в отшельничество монах Нил. Здесь у вас будет достаточно времени, чтобы осмотреть территорию монастыря, больше похожего на одну из площадей Санкт-Петербурга, послушать историю духовного подвига и ощутить чистую атмосферу сакральности.

    Старинный Осташков — столица Селигера

    Также вы посетите город, который Александр Островский называл одним из самых благоустроенных в Российской империи. Но дело было в 19 веке, а сейчас это небольшой провинциальный город, чей облик сохраняет черты большого культурного и архитектурного прошлого. О нем мы поговорим на прогулке по основным улочкам Осташкова. Вы побываете на территории Богородицкого женского монастыря — летом обитель утопает в цветах и декоративных кустарниках. А у бывшего Вознесенского монастыря речь пойдет об исторических личностях, связанных с этим местом.

    Организационные детали

    • Экскурсия начинается и заканчивается в Твери и проводится на транспорте гида (7-местный минивен)
    • Время поездки в одну сторону 3 часа, продолжительность экскурсии, включая дорогу — 10-12 часов
    • Питание оплачивается отдельно — я посоветую хорошее кафе в Осташкове и найду по дороге заведение, куда можно будет заехать за хорошим кофе

    Выберите удобную дату из расписания

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    Ответы на вопросы

    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 9 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 5 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    5
    4
    3
    2
    1
    Ольга
    5 июл 2023
    Хочется выразить огромную благодарность нашему гиду за прекрасно организованную экскурсию на озеро Селигер. Любовь- отличный гид, владеет очень интересным материалом и прекрасно его преподносит туристам. Мы провели в поездке более
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    10 часов, но время пролетело незаметно. Узнали много нового и интересного про эти места, посетили Нилову пустынь, город Осташков. Будем всем рекомендовать этот тур, и именно с этим гидом. Огромное спасибо!

    Анна
    11 окт 2022
    Очень насыщенное видами и исторической, но совершенно не утомительное путешествие! Любовь очень хорошо подает материал, сочетает рассказ об исторических событиях с интересной информацией о природе Тверской области. Все взвешенно и увлекательно, удобный микроавтобус. Спасибо большое!
    О
    1 окт 2022
    Мы получили огромное удовольствие от экскурсии. Узнали много нового и интересного. Любовь экскурсовод это клад знаний информации. Все желаем посетить Селигер с Любовью!
    И
    21 июл 2022
    Великолепно! Любовь просто кладезь знаний. Встретить такого гида это большая удача. Рекомендую всем.
    К
    16 мая 2022
    Любовь - очень компетентный специалист с хорошей речью и огромным багажом информации. Очень радует гибкая подача и широкая информированность. За последние 10 лет это лучший наш гид! Очень жалеем, что не все экскурсии заказали у нее. Выражаем Любови нашу огромную благодарность за экскурсию на Селигер!!!

    Входит в следующие категории Твери

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