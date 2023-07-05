Погрузитесь в атмосферу русских сказок на Селигере. Откройте для себя Нилову пустынь и старинный Осташков, наслаждаясь увлекательным путешествием
Озеро Селигер и его окрестности - живые иллюстрации русских сказок. Именно здесь появилась на свет картина «Утро в сосновом лесу».
Вы оцените вдохновляющие пейзажи, услышите историю подвижника, который провел на острове читать дальше
26 лет в строжайшей аскезе, и познакомитесь со столицей Селигера, славившейся в 19 веке своей благоустроенностью. От Твери до Селигера 220 км, это 3 часа пути.
Проезжая по живописным местам тверской земли, вы узнаете о ярких личностях и примечательных населенных пунктах. Приближаясь к жемчужине Валдая, откроете удивительное умиротворяющее место на о. Столбный, где в Средние века ушел в отшельничество монах Нил.
В Осташкове вы прогуляетесь по основным улочкам, побываете на территории Богородицкого женского монастыря и узнаете об исторических личностях у бывшего Вознесенского монастыря
5
5 отзывов
5 причин купить эту экскурсию
🚐 Увлекательное путешествие на минивене
🌲 Живописные пейзажи Селигера
🏛 Посещение Ниловой пустыни
🏙 Прогулка по старинному Осташкову
📜 Интересные исторические факты
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00
Что можно увидеть
Нило-Столобенская пустынь
Богородицкий женский монастырь
Вознесенский монастырь
Описание экскурсии
Путешествие в озерный край
От Твери до Селигера 220 км, это 3 часа пути. Но в дороге скучать не придется. Проезжая по живописным местам тверской земли, мы поговорим на самые разные темы: как путешествовали до появления машин и поездов. Какие яркие личности оставили свой след в нашей истории. Чем примечательны населенные пункты, которые вы встретите на маршруте. Если захотите, уделим немного времени и патриархальному Торжку.
Душа Селигера, Нило-Столобенская пустынь
Приближаясь к жемчужине Валдая, поговорим о селигерских владениях, куда входит 160 острова со своими внутренними озерами. На о. Столбный вы откроете удивительное умиротворяющее место, где в Средние века ушел в отшельничество монах Нил. Здесь у вас будет достаточно времени, чтобы осмотреть территорию монастыря, больше похожего на одну из площадей Санкт-Петербурга, послушать историю духовного подвига и ощутить чистую атмосферу сакральности.
Старинный Осташков — столица Селигера
Также вы посетите город, который Александр Островский называл одним из самых благоустроенных в Российской империи. Но дело было в 19 веке, а сейчас это небольшой провинциальный город, чей облик сохраняет черты большого культурного и архитектурного прошлого. О нем мы поговорим на прогулке по основным улочкам Осташкова. Вы побываете на территории Богородицкого женского монастыря — летом обитель утопает в цветах и декоративных кустарниках. А у бывшего Вознесенского монастыря речь пойдет об исторических личностях, связанных с этим местом.
Организационные детали
Экскурсия начинается и заканчивается в Твери и проводится на транспорте гида (7-местный минивен)
Время поездки в одну сторону 3 часа, продолжительность экскурсии, включая дорогу — 10-12 часов
Питание оплачивается отдельно — я посоветую хорошее кафе в Осташкове и найду по дороге заведение, куда можно будет заехать за хорошим кофе
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Любовь — ваш гид в Твери
Провёл экскурсии для 1774 туристов
Здравствуйте, уважаемые путешественники! Я — победитель конкурса «Лучший гид России — 2021». Работаю экскурсоводом с 2001 года и показываю свои любимые города — Тверь, Торжок, Старицу, Вышний Волочок и родной Углич. Увлекаюсь архитектурой, историей и искусством. Темы программ самые разнообразные: от духовных до культурно-развлекательных. Цель моей работы — пробудить любовь к нашей великой русской истории. Приезжайте! Буду очень рада.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ольга
5 июл 2023
Хочется выразить огромную благодарность нашему гиду за прекрасно организованную экскурсию на озеро Селигер. Любовь- отличный гид, владеет очень интересным материалом и прекрасно его преподносит туристам. Мы провели в поездке более читать дальше
10 часов, но время пролетело незаметно. Узнали много нового и интересного про эти места, посетили Нилову пустынь, город Осташков. Будем всем рекомендовать этот тур, и именно с этим гидом. Огромное спасибо!
Анна
11 окт 2022
Очень насыщенное видами и исторической, но совершенно не утомительное путешествие! Любовь очень хорошо подает материал, сочетает рассказ об исторических событиях с интересной информацией о природе Тверской области. Все взвешенно и увлекательно, удобный микроавтобус. Спасибо большое!
О
Ольга
1 окт 2022
Мы получили огромное удовольствие от экскурсии. Узнали много нового и интересного. Любовь экскурсовод это клад знаний информации. Все желаем посетить Селигер с Любовью!
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Ирина
21 июл 2022
Великолепно! Любовь просто кладезь знаний. Встретить такого гида это большая удача. Рекомендую всем.
К
Константин
16 мая 2022
Любовь - очень компетентный специалист с хорошей речью и огромным багажом информации. Очень радует гибкая подача и широкая информированность. За последние 10 лет это лучший наш гид! Очень жалеем, что не все экскурсии заказали у нее. Выражаем Любови нашу огромную благодарность за экскурсию на Селигер!!!