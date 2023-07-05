Озеро Селигер и его окрестности - живые иллюстрации русских сказок. Именно здесь появилась на свет картина «Утро в сосновом лесу».Вы оцените вдохновляющие пейзажи, услышите историю подвижника, который провел на острове

26 лет в строжайшей аскезе, и познакомитесь со столицей Селигера, славившейся в 19 веке своей благоустроенностью. От Твери до Селигера 220 км, это 3 часа пути. Проезжая по живописным местам тверской земли, вы узнаете о ярких личностях и примечательных населенных пунктах. Приближаясь к жемчужине Валдая, откроете удивительное умиротворяющее место на о. Столбный, где в Средние века ушел в отшельничество монах Нил. В Осташкове вы прогуляетесь по основным улочкам, побываете на территории Богородицкого женского монастыря и узнаете об исторических личностях у бывшего Вознесенского монастыря

Описание экскурсии

Путешествие в озерный край

От Твери до Селигера 220 км, это 3 часа пути. Но в дороге скучать не придется. Проезжая по живописным местам тверской земли, мы поговорим на самые разные темы: как путешествовали до появления машин и поездов. Какие яркие личности оставили свой след в нашей истории. Чем примечательны населенные пункты, которые вы встретите на маршруте. Если захотите, уделим немного времени и патриархальному Торжку.

Душа Селигера, Нило-Столобенская пустынь

Приближаясь к жемчужине Валдая, поговорим о селигерских владениях, куда входит 160 острова со своими внутренними озерами. На о. Столбный вы откроете удивительное умиротворяющее место, где в Средние века ушел в отшельничество монах Нил. Здесь у вас будет достаточно времени, чтобы осмотреть территорию монастыря, больше похожего на одну из площадей Санкт-Петербурга, послушать историю духовного подвига и ощутить чистую атмосферу сакральности.

Старинный Осташков — столица Селигера

Также вы посетите город, который Александр Островский называл одним из самых благоустроенных в Российской империи. Но дело было в 19 веке, а сейчас это небольшой провинциальный город, чей облик сохраняет черты большого культурного и архитектурного прошлого. О нем мы поговорим на прогулке по основным улочкам Осташкова. Вы побываете на территории Богородицкого женского монастыря — летом обитель утопает в цветах и декоративных кустарниках. А у бывшего Вознесенского монастыря речь пойдет об исторических личностях, связанных с этим местом.

Организационные детали