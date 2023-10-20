Третий город Российской империи
Печально известный пожар 1763 г. разделил историю Твери на «до» и «после».
Низведенная до статуса небольшого уездного города, при Екатерине Великой Тверь стала носить статус третьего города империи и значительно изменила свой внешний облик.
О всех исторических перипетиях самого спокойного и романтического периода в жизни Твери мы узнаем по время нашей пешеходной экскурсии по центру города.
Низведенная до статуса небольшого уездного города, при Екатерине Великой Тверь стала носить статус третьего города империи и значительно изменила свой внешний облик.
О всех исторических перипетиях самого спокойного и романтического периода в жизни Твери мы узнаем по время нашей пешеходной экскурсии по центру города.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Набережная Степана Разина
- Памятник Екатерине Великой
- Тверской императорский путевой дворец
- Набережная Михаила Тверского
- Городской сад
- Кинотеатр «Звезда»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Именно при Екатерине Великой Тверь стала «третьим городом Российской империи». В ходе нашей пешеходной экскурсии вы узнаете кто посещал город и какое мнение о нем получил, как Тверь застраивалась заново.
- Вы увидите набережную Степана Разина и единую фасаду, осмотрите памятник Екатерине и территорию Императорского дворца, прогуляетесь по набережной Михаила Тверского и оцените оригинальную архитектуру кинотеатра «Звезда», построенного в форме театрального бинокля.
А также вы узнаете:
- какой город стал прототипом Глупова в произведениях Салтыкова-Щедрина;
- почему Ф. М. Достоевский ставил Тверь наравне с Санкт-Петербургом и Парижем;
- где в Твери останавливался А. Н. Островский и многое другое!
Важная информация:Экскурсия пешеходная и полностью проходит на улице. Пожалуйста, одевайтесь соответственно погоде.
См. расписание
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Тверь, ул. Вольного НовгородаЗавершение: По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: См. расписаниеЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Важная информация
- Экскурсия пешеходная и полностью проходит на улице. Пожалуйста
- Одевайтесь соответственно погоде
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Виталий
20 окт 2023
Очень интересно. Спасибо!
Е
Екатерина
23 авг 2023
Посещали экскурсию 20.08.23. Алексей очень последовательно рассказал и показал мне много любопытного (Искра на набережной просто супер! Про Лили и коня!). Благодаря ему Тверь для меня сложилось в целостный город на Волге. Позитивная и приятная манера подачи, за время прогулки узнала о городе больше, чем за 4 поездки Всем обязательно идти, даже если вы местные, было правда здорово! Обращусь ещё раз!
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