Посещали экскурсию 20.08.23. Алексей очень последовательно рассказал и показал мне много любопытного (Искра на набережной просто супер! Про Лили и коня!). Благодаря ему Тверь для меня сложилось в целостный город на Волге. Позитивная и приятная манера подачи, за время прогулки узнала о городе больше, чем за 4 поездки Всем обязательно идти, даже если вы местные, было правда здорово! Обращусь ещё раз!