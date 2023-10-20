Третий город Российской империи: групповая экскурсия по Твери

Третий город Российской империи

5
2 отзыва
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Печально известный пожар 1763 г. разделил историю Твери на «до» и «после».

Низведенная до статуса небольшого уездного города, при Екатерине Великой Тверь стала носить статус третьего города империи и значительно изменила свой внешний облик.

О всех исторических перипетиях самого спокойного и романтического периода в жизни Твери мы узнаем по время нашей пешеходной экскурсии по центру города.
Третий город Российской империи: групповая экскурсия по Твери
Третий город Российской империи: групповая экскурсия по Твери
Третий город Российской империи: групповая экскурсия по Твери
Третий город Российской империи: групповая экскурсия по Твери
Третий город Российской империи: групповая экскурсия по Твери
Третий город Российской империи: групповая экскурсия по Твери
Третий город Российской империи: групповая экскурсия по Твери
Ближайшие даты:
7
ноя
11
ноя
12
ноя
18
ноя
19
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25
ноя
26
ноя
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даты

Что вас ожидает:

  • Набережная Степана Разина
  • Памятник Екатерине Великой
  • Тверской императорский путевой дворец
  • Набережная Михаила Тверского
  • Городской сад
  • Кинотеатр «Звезда»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Именно при Екатерине Великой Тверь стала «третьим городом Российской империи». В ходе нашей пешеходной экскурсии вы узнаете кто посещал город и какое мнение о нем получил, как Тверь застраивалась заново.
  • Вы увидите набережную Степана Разина и единую фасаду, осмотрите памятник Екатерине и территорию Императорского дворца, прогуляетесь по набережной Михаила Тверского и оцените оригинальную архитектуру кинотеатра «Звезда», построенного в форме театрального бинокля.

А также вы узнаете:

  • какой город стал прототипом Глупова в произведениях Салтыкова-Щедрина;
  • почему Ф. М. Достоевский ставил Тверь наравне с Санкт-Петербургом и Парижем;
  • где в Твери останавливался А. Н. Островский и многое другое!

Важная информация:

Экскурсия пешеходная и полностью проходит на улице. Пожалуйста, одевайтесь соответственно погоде.

См. расписание

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Тверь, ул. Вольного Новгорода
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: См. расписание
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Экскурсия пешеходная и полностью проходит на улице. Пожалуйста
  • Одевайтесь соответственно погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
В
20 окт 2023
Очень интересно. Спасибо!
Е
23 авг 2023
Посещали экскурсию 20.08.23. Алексей очень последовательно рассказал и показал мне много любопытного (Искра на набережной просто супер! Про Лили и коня!). Благодаря ему Тверь для меня сложилось в целостный город на Волге. Позитивная и приятная манера подачи, за время прогулки узнала о городе больше, чем за 4 поездки Всем обязательно идти, даже если вы местные, было правда здорово! Обращусь ещё раз!

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