Осташков – экскурсии в Твери

Найдено 6 экскурсий в категории «Осташков» в Твери, цены от 700 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Волшебный миръ оленей - путешествие, где всё включено
На машине
4.5 часа
14 отзывов
Водная прогулка
Волшебный миръ оленей - путешествие, где всё включено
Путешествие по тверским лесам, знакомство с оленями, сафари на вездеходах и посещение Музея оленя. Включено всё: трансфер, гид, чаепитие и спецкорм
Начало: У ж/д вокзала
Сегодня в 12:00
11 дек в 10:00
20 000 ₽ за всё до 5 чел.
Тверь многоликая
Пешая
2.5 часа
52 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выбор
Тверь многоликая: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Тверь застраивалась как европейский город, но сохранила уникальный облик. Узнайте о её истории, архитектуре и людях, прогуливаясь по улицам
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4389 ₽ за всё до 6 чел.
О Твери с любовью
Пешая
2 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
О Твери с любовью
Увидеть главные достопримечательности и узнать о них интересные факты на душевной экскурсии
Начало: У памятника князю Михаилу Тверскому
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
5340 ₽ за всё до 6 чел.
«Клянусь своей треуголкой». Прогулка по Твери эпохи Екатерины Великой
Пешая
2 часа
21 отзыв
Групповая
до 20 чел.
Клянусь своей треуголкой
Увлекательная прогулка по Твери времён Екатерины II. Узнайте о её влиянии на город и насладитесь историческими видами
Начало: У памятника Михаилу Тверскому
14 дек в 12:00
20 дек в 12:30
1200 ₽ за человека
Осташков и остров Столобный за 1 день! (на вашем авто)
10 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Осташков и остров Столобный: путешествие в сердце Селигера
Погрузитесь в атмосферу старинного Осташкова и посетите знаменитую Нило-Столобенскую пустынь за один день
Начало: У памятника князю Михаилу Тверскому
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
9000 ₽ за всё до 4 чел.
Интерактивная экскурсия по старинному центру Твери
Пешая
2 часа
20 отзывов
Фотопрогулка
до 20 чел.
Интерактивная экскурсия по старинному центру Твери
Познакомиться с историей города через архитектуру, запахи и старинные фотографии
Начало: На площади Михаила Тверского
20 дек в 12:30
27 дек в 12:30
700 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    29 ноября 2025
    Тверь многоликая
    Дата посещения: 28 ноября 2025
    Спасибо Ирине за великолепную экскурсию «Тверь многоликая». В Твери мы были впервые и Ирина влюбила нас в ваш город. Очень
    читать дальше

    интересно было узнать много нового об истории города, его создании и роли знаменитых людей в его судьбе. Ирина очень грамотно, живо и с юмором провела экскурсию, и мы не заметили как пролетели почти 3 часа вместо двух с половиной, несмотря на холодную погоду. Обязательно еще вернемся в Тверь!

    Спасибо Ирине за великолепную экскурсию «Тверь многоликая». В Твери мы были впервые и Ирина влюбила нас в ваш город. Очень интересно было узнать много нового об истории города, его создании и роли знаменитых людей в его судьбе. Ирина очень грамотно, живо и с юмором провела экскурсию, и мы не заметили как пролетели почти 3 часа вместо двух с половиной, несмотря на холодную погоду. Обязательно еще вернемся в Тверь!
  • М
    Маркова
    2 ноября 2025
    Интерактивная экскурсия по старинному центру Твери
    Дата посещения: 2 ноября 2025
    Благодарим Евгения за интересную экскурсию
  • О
    Олеся
    7 декабря 2025
    Интерактивная экскурсия по старинному центру Твери
    Приятный экскурсовод
    Приятный экскурсовод
  • Е
    Евгения
    7 декабря 2025
    Интерактивная экскурсия по старинному центру Твери
    Нашу экскурсию проводила Наталья. Нам безумно понравилось! Очень интересно, увлекательно, познавательно. Посмотрели много достопримечательностей, узнали историю города. Экскурсия живая.
  • О
    Ольга
    28 ноября 2025
    Интерактивная экскурсия по старинному центру Твери
    Прекрасная экскурсия! Динамично и живо. Увидели главные достопримечательности города и, самое главное! - познакомились с запахами старой Твери. Это очень креативно👍 Благодарю Наталью за такой формат. Всего наилучшего!
  • А
    Александр
    27 ноября 2025
    Тверь многоликая
    Ирина провела замечательную экскурсию по Твери. Видно, что она ценит и любит свой город. Мы прошли почти всю центральную часть,
    читать дальше

    оценили архитектуру, посетили набережную Степана Разина. Большое впечатление произвел Путевой дворец, Спасо-Преображенский собор, кинотеатр Звезда (в стиле конструктивизма). Рассказ велся живо и интересно. Рекомендуем экскурсию по Твери с Ириной.

  • П
    Павел
    26 ноября 2025
    Интерактивная экскурсия по старинному центру Твери
    экскурсия -100 баллов!
    Очень понравилось. Необычная и увлекательная подача материала,знакомство с городом запахи особенно понравился аромат благородной дамы.
    Все прошло отлично- гид
    читать дальше

    Наталья встретила на месте,маршрут удобный,включал все,что хотел посмотреть в Твери
    Большое спасибо гиду Наталье - настоящий энтузиаст и профессионал.
    чувствуется,что каждый запах,каждая минута экскурсии были тщательно продуманы

  • С
    Светлана
    22 ноября 2025
    Интерактивная экскурсия по старинному центру Твери
    Встреча произошла вовремя, группа (хотя и экскурсии считается не индивидуальной) - небольшая, что позволяло каждому внимательно послушать рассказ и задать
    читать дальше

    интересующие вопросы (на все экскурсовод отвечал и проводил на знаковых точках маршрута небольшие викторины).
    Нам показали ключевые достопримечательности города, начиная от центральной площади, проходя мимо единых фосадов набережной Волги, заканчивая историческими зданиями, такими как Императорский путевой дворец.
    Если хотите интересно провести время и узнать с чего начать исследование Твери - можно пройтись этим пешим маршрутом с нашим эмоциональным экскурсоводом)

  • Ю
    Юрий
    17 ноября 2025
    Тверь многоликая
    Большое спасибо Ирине за отлично проведенную экскурсию. Нам очень повезло с экскурсоводом.
    Очень дорогого стоит, когда группа и экскурсовод одинаково смотрят
    читать дальше

    на многие вещи и, при этом,группа позитивно оценивает информацию гида и получает яркие впечатления от экскурсии. Благодаря Ирине, и так, очень симпатичный город открылся для нас с другой незнакомой исторической стороны и еще ярче заиграл яркими красками. Мы все остались очень довольны и еще долго находились под впечатлением от услышанного и увиденного! Надеемся на новые встречи.

  • С
    Светлана
    13 ноября 2025
    Тверь многоликая
    Наш коллектив однозначно в восторге от сегодняшней экскурсии! Ирина увлекла нас в захватывающий мир истории города: увлеченно, эрудированно, с любовью
    читать дальше

    к городу, к своей работе - остаться невнимательными и равнодушными у нас просто не было шансов! Расстроило только одно обстоятельство - наше путешествие с Ириной подошло к концу. Огромное спасибо за прекрасную прогулку по Твери!

    Наш коллектив однозначно в восторге от сегодняшней экскурсии! Ирина увлекла нас в захватывающий мир истории города: увлеченно, эрудированно, с любовью к городу, к своей работе - остаться невнимательными и равнодушными у нас просто не было шансов! Расстроило только одно обстоятельство - наше путешествие с Ириной подошло к концу. Огромное спасибо за прекрасную прогулку по Твери!
  • М
    Марина
    12 ноября 2025
    Тверь многоликая
    Спасибо огромное Ирине за экскурсию! Бали в Твери раньше, но, с Ириной открыли город заново. Профессионально поданный материал. Увлекательный рассказ.
    читать дальше

    Интересный маршрут. А приятный голос Ирины не давал отвлечься ни на минуту. Чувствуется, что человек любит и гордится своим городом. Это очень ценно. Будем рекомендовать экскурсии с Ириной друзьям и знакомым. И еще обязательно приедем в Тверь.

    Спасибо огромное Ирине за экскурсию! Бали в Твери раньше, но, с Ириной открыли город заново. Профессионально поданный материал. Увлекательный рассказ. Интересный маршрут. А приятный голос Ирины не давал отвлечься ни на минуту. Чувствуется, что человек любит и гордится своим городом. Это очень ценно. Будем рекомендовать экскурсии с Ириной друзьям и знакомым. И еще обязательно приедем в Тверь.
  • К
    Кирилл
    5 ноября 2025
    Волшебный миръ оленей - путешествие, где всё включено
    Ездили вчетвером, все взрослые, единогласно заметили, что это был не просто тур, а настоящее погружение в сказку, день, наполненный детским
    читать дальше

    восторгом. Многие олени такие дружелюбные, что подходят сами — можно погладить и покормить!
    Эта экскурсия подарила море незабываемых эмоций и около сотни шикарных фотографий!
    Огромная благодарность Анне и Алексею за отличную организацию, за их труд и теплое отношение к этим удивительным животным!

  • Е
    Елена
    5 ноября 2025
    Интерактивная экскурсия по старинному центру Твери
    Большое спасибо! Экскурсия очень понравилась. Были в Твери впервые и решили обязательно сходить на экскурсию по городу. Долго не выбирали,
    читать дальше

    сразу решили пойти на вашу и не прогадали:) Экскурсовод Евгений оказался очень обаятельным (как его и описали перед экскурсией в чате 😄) и эрудированным. Он без перерыва рассказывал нам всё новые и новые истории, легко и непринужденно переходя от одной эпохи к другой. Для себя я поняла, что Тверь - это город Михаилов 😊 Замечательным решением было включить в экскурсию интерактивные задания! Отдельное спасибо погоде, которая на денёк забыла, что по всем прогнозам обещали дождь) Всем организаторам и экскурсоводам благодарность и пожелания успехов в их прекрасном труде! 🍀🤞

  • И
    Ирина
    3 ноября 2025
    Интерактивная экскурсия по старинному центру Твери
    Экскурсию для нас проводил Евгений - живо и увлекательно, хорошим языком! Маршрут не очень продолжительный, но рассказ получился насыщенным. Большое спасибо!
  • Э
    Эльвира
    2 ноября 2025
    Волшебный миръ оленей - путешествие, где всё включено
    Экскурсия и сама ферма превзошли наши ожидания. Очень иинтересные рассказчики Алексей и Анна. Очень гостеприимный персонал. Животные в своей природнй
    читать дальше

    среде, очень красивые, контактные. Все везде чисто, аккуратно, удобно и для взрослых и для маленьких.
    Музей на территории небольшой, но интересный. Получили много интересной и новой информации. Мы решили приехать сюда еще раз. Рекомендую экскурсию и команду экскурсоводов.

    Экскурсия и сама ферма превзошли наши ожидания. Очень иинтересные рассказчики Алексей и Анна. Очень гостеприимный персоналЭкскурсия и сама ферма превзошли наши ожидания. Очень иинтересные рассказчики Алексей и Анна. Очень гостеприимный персонал
  • М
    Мария
    27 октября 2025
    Тверь многоликая
    Огромное спасибо Ирине за увлекательный и познавательный рассказ и интересную прогулку по Твери! Было интересно и мне, и сыну-третьекласснику. Мы узнали много нового, общение с гидом было очень приятным. Благодарим от всей души!
    Огромное спасибо Ирине за увлекательный и познавательный рассказ и интересную прогулку по Твери! Было интересно и мне, и сыну-третьекласснику. Мы узнали много нового, общение с гидом было очень приятным. Благодарим от всей души!
  • Н
    Надежда
    24 октября 2025
    Осташков и остров Столобный за 1 день! (на вашем авто)
    Нам посчастливилось провести замечательный октябрьский день как десяти часовую экскурсию в Осташков и на остров Столобный.
    Редкий случай когда всё было
    читать дальше

    отлично: погода, природа, маршрут и, самое важное, экскурсовод.
    Кроме того, что Галина профессионал своего дела, обладающий кладезью знаний, приятным голосом и великолепной подачей материала, она очень приятный человек, с которым не только интересно, но и комфортно путешествовать во всех отношениях.
    Однозначно рекомендуем🍀

  • О
    Оксана
    23 октября 2025
    Интерактивная экскурсия по старинному центру Твери
    Для знакомства с городом - прекрасный вариант. Наталья увлекательный экскурсовод. С одной стороны простыми словами, приятная речь, но при этом
    читать дальше

    так профессинально и четко разложена информация, просто браво. Интерактивные моменты с ароматами добавили вовлеченности. Время пролетело незаметно. Отметила для себя, что подача информации подойдет и подросткам (я часто путешествую с детьми): не перегружено, но интересно.

  • В
    Вугар
    18 октября 2025
    Интерактивная экскурсия по старинному центру Твери
    Экскурсия прошла отлично! Красивый и интересный город.
    Экскурсия прошла отлично! Красивый и интересный город.
  • А
    Андрей
    18 октября 2025
    Интерактивная экскурсия по старинному центру Твери
    Были в Твери в первый раз. Решили выбрать именно эту экскурсию для знакомства с городом. Два с лишним часа пролетели
    читать дальше

    на одном дыхании. Экскурсовод (у нас был Евгений) - просто браво! Великолепный рассказчик, профессиональный историк и просто знаток родного города) Огромное спасибо!

  1. Волшебный миръ оленей - путешествие, где всё включено
  2. Тверь многоликая
  3. О Твери с любовью
  4. «Клянусь своей треуголкой». Прогулка по Твери эпохи Екатерины Великой
  5. Осташков и остров Столобный за 1 день! (на вашем авто)
  1. Самое главное
  2. Императорский путевой дворец
  3. Памятник Михаилу Тверскому
  4. Набережная Степана Разина
  5. Памятник Афанасию Никитину
  6. Спасо-Преображенский собор
  7. Городской сад
  8. Трехсвятская улица
  9. Набережная
  10. Памятник Михаилу Кругу
