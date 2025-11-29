читать дальше

сразу решили пойти на вашу и не прогадали:) Экскурсовод Евгений оказался очень обаятельным (как его и описали перед экскурсией в чате 😄) и эрудированным. Он без перерыва рассказывал нам всё новые и новые истории, легко и непринужденно переходя от одной эпохи к другой. Для себя я поняла, что Тверь - это город Михаилов 😊 Замечательным решением было включить в экскурсию интерактивные задания! Отдельное спасибо погоде, которая на денёк забыла, что по всем прогнозам обещали дождь) Всем организаторам и экскурсоводам благодарность и пожелания успехов в их прекрасном труде! 🍀🤞