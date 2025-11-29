Водная прогулка
Волшебный миръ оленей - путешествие, где всё включено
Путешествие по тверским лесам, знакомство с оленями, сафари на вездеходах и посещение Музея оленя. Включено всё: трансфер, гид, чаепитие и спецкорм
Начало: У ж/д вокзала
Сегодня в 12:00
11 дек в 10:00
20 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборТверь многоликая: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Тверь застраивалась как европейский город, но сохранила уникальный облик. Узнайте о её истории, архитектуре и людях, прогуливаясь по улицам
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4389 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
О Твери с любовью
Увидеть главные достопримечательности и узнать о них интересные факты на душевной экскурсии
Начало: У памятника князю Михаилу Тверскому
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
5340 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 20 чел.
Клянусь своей треуголкой
Увлекательная прогулка по Твери времён Екатерины II. Узнайте о её влиянии на город и насладитесь историческими видами
Начало: У памятника Михаилу Тверскому
14 дек в 12:00
20 дек в 12:30
1200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Осташков и остров Столобный: путешествие в сердце Селигера
Погрузитесь в атмосферу старинного Осташкова и посетите знаменитую Нило-Столобенскую пустынь за один день
Начало: У памятника князю Михаилу Тверскому
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
9000 ₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 20 чел.
Интерактивная экскурсия по старинному центру Твери
Познакомиться с историей города через архитектуру, запахи и старинные фотографии
Начало: На площади Михаила Тверского
20 дек в 12:30
27 дек в 12:30
700 ₽ за человека
- ЛЛюдмила29 ноября 2025Тверь многоликаяДата посещения: 28 ноября 2025Спасибо Ирине за великолепную экскурсию «Тверь многоликая». В Твери мы были впервые и Ирина влюбила нас в ваш город. Очень
- ММаркова2 ноября 2025Интерактивная экскурсия по старинному центру ТвериДата посещения: 2 ноября 2025Благодарим Евгения за интересную экскурсию
- ООлеся7 декабря 2025Приятный экскурсовод
- ЕЕвгения7 декабря 2025Нашу экскурсию проводила Наталья. Нам безумно понравилось! Очень интересно, увлекательно, познавательно. Посмотрели много достопримечательностей, узнали историю города. Экскурсия живая.
- ООльга28 ноября 2025Прекрасная экскурсия! Динамично и живо. Увидели главные достопримечательности города и, самое главное! - познакомились с запахами старой Твери. Это очень креативно👍 Благодарю Наталью за такой формат. Всего наилучшего!
- ААлександр27 ноября 2025Ирина провела замечательную экскурсию по Твери. Видно, что она ценит и любит свой город. Мы прошли почти всю центральную часть,
- ППавел26 ноября 2025экскурсия -100 баллов!
Очень понравилось. Необычная и увлекательная подача материала,знакомство с городом запахи особенно понравился аромат благородной дамы.
Все прошло отлично- гид
- ССветлана22 ноября 2025Встреча произошла вовремя, группа (хотя и экскурсии считается не индивидуальной) - небольшая, что позволяло каждому внимательно послушать рассказ и задать
- ЮЮрий17 ноября 2025Большое спасибо Ирине за отлично проведенную экскурсию. Нам очень повезло с экскурсоводом.
Очень дорогого стоит, когда группа и экскурсовод одинаково смотрят
- ССветлана13 ноября 2025Наш коллектив однозначно в восторге от сегодняшней экскурсии! Ирина увлекла нас в захватывающий мир истории города: увлеченно, эрудированно, с любовью
- ММарина12 ноября 2025Спасибо огромное Ирине за экскурсию! Бали в Твери раньше, но, с Ириной открыли город заново. Профессионально поданный материал. Увлекательный рассказ.
- ККирилл5 ноября 2025Ездили вчетвером, все взрослые, единогласно заметили, что это был не просто тур, а настоящее погружение в сказку, день, наполненный детским
- ЕЕлена5 ноября 2025Большое спасибо! Экскурсия очень понравилась. Были в Твери впервые и решили обязательно сходить на экскурсию по городу. Долго не выбирали,
- ИИрина3 ноября 2025Экскурсию для нас проводил Евгений - живо и увлекательно, хорошим языком! Маршрут не очень продолжительный, но рассказ получился насыщенным. Большое спасибо!
- ЭЭльвира2 ноября 2025Экскурсия и сама ферма превзошли наши ожидания. Очень иинтересные рассказчики Алексей и Анна. Очень гостеприимный персонал. Животные в своей природнй
- ММария27 октября 2025Огромное спасибо Ирине за увлекательный и познавательный рассказ и интересную прогулку по Твери! Было интересно и мне, и сыну-третьекласснику. Мы узнали много нового, общение с гидом было очень приятным. Благодарим от всей души!
- ННадежда24 октября 2025Нам посчастливилось провести замечательный октябрьский день как десяти часовую экскурсию в Осташков и на остров Столобный.
Редкий случай когда всё было
- ООксана23 октября 2025Для знакомства с городом - прекрасный вариант. Наталья увлекательный экскурсовод. С одной стороны простыми словами, приятная речь, но при этом
- ВВугар18 октября 2025Экскурсия прошла отлично! Красивый и интересный город.
- ААндрей18 октября 2025Были в Твери в первый раз. Решили выбрать именно эту экскурсию для знакомства с городом. Два с лишним часа пролетели
