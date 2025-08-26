Участники мастер-класса перенесутся в эпоху Петра I, чтобы узнать о значении Вышневолоцкой водной системы. На модели судна в реальном масштабе можно будет изучить его устройство и особенности конструкции. Гид расскажет о масштабных проектах и транспортной революции 18 века.
Особое внимание уделяется морским узлам, которые участники смогут попробовать завязать самостоятельно. Программа подходит как взрослым, так и детям от 7 лет
5 причин купить этот мастер-класс
- 🚢 Уникальная возможность изучить устройство судна
- 📜 Погружение в историю 18 века
- 🔧 Практика в завязывании морских узлов
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 🗺️ Узнайте о торговых путях и жизни на воде
Что можно увидеть
- Тверецкая барка
Описание мастер-класса
История Вышневолоцкой водной системы
Вы узнаете, как Петербург был связан с внутренними районами России по воде. Услышите о масштабных проектах Петра I, строительстве шлюзов и транспортной революции 18 века.
Осмотр барки
Побываете на модели судна в реальном масштабе — познакомитесь с устройством, особенностями конструкции и задачами, которые оно решало.
Интерактив: морские узлы
Научитесь вязать базовые морские узлы — они нужны и на реках!
Вы узнаете:
- зачем Пётр I приказал строить водные системы
- как плоскодонные суда работали на мелководье
- где проходили основные торговые пути
- кто такие лоцманы, плотники и кормщики
- и как выглядела жизнь на воде 300 лет назад
Организационные детали
- Программа подходит взрослым и детям от 7 лет
- Тверецкая барка находится на территории глэмпинга «Тверской-Ямской на Государевой дороге» (Тверская область, Калининский МО, Медновское с/п, д. Ямок). До него вам нужно добраться самостоятельно
- Экскурсию для вас проведёт местный гид
в пятницу в 15:00, в субботу и воскресенье в 12:00 и 14:00
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|400 ₽
|Дети до 18 лет
|200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В глэмпинге «Тверской-Ямской»
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 15:00, в субботу и воскресенье в 12:00 и 14:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ульяна — Организатор в Твери
Здравствуйте! Если вы ищите неизбитые маршруты, хотите прикоснуться к истории по-особенному и узнать что-то новое, не просто слушая гида, а активно вовлекаясь в процесс — наши экскурсии вам отлично подойдут. Будем рады показать вам необычные места нашего края.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
26 авг 2025
Приехали в Тверь на машине с дочерью 16 лет, поэтому для нас не было проблемой за город поехать на экскурсию. Ульяна очень старалась, говорила понятно и интересно, и для подростка дочери, и для меня. Здорово, что есть макет, который показывает весь путь при перемещении товаров из Твери в Петербург. Сама экскурсия в шикарном месте, после погуляли по территории, насладились природой.
