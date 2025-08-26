Участники мастер-класса перенесутся в эпоху Петра I, чтобы узнать о значении Вышневолоцкой водной системы. На модели судна в реальном масштабе можно будет изучить его устройство и особенности конструкции. Гид расскажет о масштабных проектах и транспортной революции 18 века. Особое внимание уделяется морским узлам, которые участники смогут попробовать завязать самостоятельно. Программа подходит как взрослым, так и детям от 7 лет

Описание мастер-класса

История Вышневолоцкой водной системы

Вы узнаете, как Петербург был связан с внутренними районами России по воде. Услышите о масштабных проектах Петра I, строительстве шлюзов и транспортной революции 18 века.

Осмотр барки

Побываете на модели судна в реальном масштабе — познакомитесь с устройством, особенностями конструкции и задачами, которые оно решало.

Интерактив: морские узлы

Научитесь вязать базовые морские узлы — они нужны и на реках!

Вы узнаете:

зачем Пётр I приказал строить водные системы

как плоскодонные суда работали на мелководье

где проходили основные торговые пути

кто такие лоцманы, плотники и кормщики

и как выглядела жизнь на воде 300 лет назад

Организационные детали