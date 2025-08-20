Квест
до 10 чел.
Лучший выборГрупповая квест-экскурсия по барам Твери с заданиями и призами
Присоединяйтесь к квесту «ПораПоБарам!» в Твери и проведите незабываемый вечер, посещая 7 баров с уникальными напитками и заданиями. Веселье гарантировано
Начало: В баре Anyway
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 19:00, в пятницу в 18:45, в субботу и воскресенье в 18:15
11 дек в 19:00
12 дек в 18:45
3700 ₽ за человека
Водная прогулка
Волшебный миръ оленей - путешествие, где всё включено
Путешествие по тверским лесам, знакомство с оленями, сафари на вездеходах и посещение Музея оленя. Включено всё: трансфер, гид, чаепитие и спецкорм
Начало: У ж/д вокзала
Сегодня в 12:00
11 дек в 10:00
20 000 ₽ за всё до 5 чел.
Квест
до 6 чел.
Квест-прогулка «Гуляем по Твери»: история в каждом шаге
Захватывающее путешествие по историческому центру Твери, где каждый уголок хранит свои тайны
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
6000 ₽ за всё до 6 чел.
- ЖЖанна20 августа 2025Вечерняя прогулка на сапбордах в ТвериШикарная вечерняя прогулка на сапах. Великолепные виды города в заходящем солнце! Гид Екатерина выше всяких похвал - четкий инструктаж, внимательность к каждому участнику, интересный маршрут и миллион фоточек нас на закате ❤❤❤
- ООльга19 августа 2025Вечерняя прогулка на сапбордах в ТвериСпасибо большое Фёдору за отличную прогулку на сапах по Волге на закате. Всё понравилось и даже не хотелось возвращаться, но
- ААлексей16 августа 2025Вечерняя прогулка на сапбордах в ТвериЧудесная экскурсия по вечерней Твери, в сопровождении не менее чудесного инструктора Федора.
Федор нас всех фоткал и рассказывал про интересные места Твери.
Очень классно, всем советую!
- ООксана3 августа 2025Вечерняя прогулка на сапбордах в ТвериКлассно! Первый раз, возможно по этому чуть устала. Ребята молодцы, каждому уделяют внимание
- ННаталия30 июля 2025Вечерняя прогулка на сапбордах в ТвериНам очень понравилось! Теплый вечер, закатное солнце и красоты Твери с воды!
