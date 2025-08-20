Мои заказы

Сплавы по рекам на рафтах в Твери

Найдено 3 экскурсии в категории «Сплавы и рафтинг» в Твери, цены от 3700 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Квест в мини-группе «ПораПоБарам!»
Пешая
3 часа
26 отзывов
Квест
до 10 чел.
Лучший выбор
Групповая квест-экскурсия по барам Твери с заданиями и призами
Присоединяйтесь к квесту «ПораПоБарам!» в Твери и проведите незабываемый вечер, посещая 7 баров с уникальными напитками и заданиями. Веселье гарантировано
Начало: В баре Anyway
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 19:00, в пятницу в 18:45, в субботу и воскресенье в 18:15
11 дек в 19:00
12 дек в 18:45
3700 ₽ за человека
Волшебный миръ оленей - путешествие, где всё включено
На машине
4.5 часа
14 отзывов
Водная прогулка
Волшебный миръ оленей - путешествие, где всё включено
Путешествие по тверским лесам, знакомство с оленями, сафари на вездеходах и посещение Музея оленя. Включено всё: трансфер, гид, чаепитие и спецкорм
Начало: У ж/д вокзала
Сегодня в 12:00
11 дек в 10:00
20 000 ₽ за всё до 5 чел.
Квест-экскурсия «Гуляем по Твери»
Пешая
2.5 часа
214 отзывов
Квест
до 6 чел.
Квест-прогулка «Гуляем по Твери»: история в каждом шаге
Захватывающее путешествие по историческому центру Твери, где каждый уголок хранит свои тайны
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
6000 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ж
    Жанна
    20 августа 2025
    Вечерняя прогулка на сапбордах в Твери
    Шикарная вечерняя прогулка на сапах. Великолепные виды города в заходящем солнце! Гид Екатерина выше всяких похвал - четкий инструктаж, внимательность к каждому участнику, интересный маршрут и миллион фоточек нас на закате ❤❤❤
  • О
    Ольга
    19 августа 2025
    Вечерняя прогулка на сапбордах в Твери
    Спасибо большое Фёдору за отличную прогулку на сапах по Волге на закате. Всё понравилось и даже не хотелось возвращаться, но
    читать дальше

    уже темнело. Из пожеланий - чуть подробнее описать место встречи (хотя есть видео, но я, как гость города, всё равно немного заплутала. И еще на территории можно поставить автомат с кофе - после прогулки с удовольствием бы выпила латте -)

  • А
    Алексей
    16 августа 2025
    Вечерняя прогулка на сапбордах в Твери
    Чудесная экскурсия по вечерней Твери, в сопровождении не менее чудесного инструктора Федора.
    Федор нас всех фоткал и рассказывал про интересные места Твери.
    Очень классно, всем советую!
  • О
    Оксана
    3 августа 2025
    Вечерняя прогулка на сапбордах в Твери
    Классно! Первый раз, возможно по этому чуть устала. Ребята молодцы, каждому уделяют внимание
  • Н
    Наталия
    30 июля 2025
    Вечерняя прогулка на сапбордах в Твери
    Нам очень понравилось! Теплый вечер, закатное солнце и красоты Твери с воды!
Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Сплавы и рафтинг»

Сколько стоит экскурсия по Твери в декабре 2025
Сейчас в Твери в категории "Сплавы и рафтинг" можно забронировать 3 экскурсии от 3700 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 254 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
