Что вас ожидает

Из Твери — в старинный Ржев

Дорога займет около 2 часов. За это время я расскажу о «трижды княжьем городе» Ржеве в Средние века и его купеческом старообрядческом колорите в Новое время. Вы узнаете, что такое просаки и почему в них не стоило попадать ржевичам, какими «вкусностями» был знаменит город и какое отношение к нему имеет поручик Ржевский. Также вы услышите об основных этапах Ржевской битвы, результатах операций и освобождении Ржева.

Захватывающие ржевские панорамы

Прибыв в город, вы отправитесь к Аллее героев Советского Союза, оцените своеобразие планировки и панорам Ржева. Увидите редкий для равнинной местности ландшафт. Постоите на Соборной горе, где в Средние века находился Ржевский кремль. Послушаете рассказ о легендарном князе, защищавшем город на протяжении веков и оставившем его из-за человеческой глупости и жадности. А также откроете замечательный вид на Волгу, два моста и Оковецкий кафедральный собор.

Старинная святыня и военные страницы истории

В Покровской старообрядческой церкви вы познакомитесь с редким иконостасом, коллекцией икон, документами и предметами декоративно-прикладного искусства, отражающими историю старообрядчества. Увидите могилу настоятеля храма, застреленного немецким патрульным. Узнаете, как советские разведчики освободили горожан, закрытых в заминированной церкви. Позже познакомитесь с историей создания впечатляющего мемориала Советскому солдату. А также сможете посетить экспозицию Ржевского краеведческого музея, посвященную Ржевской битве.

Из Ржева — в Старицу

По пути вы услышите об основании города и его расцвете при старицких князьях, близких родственниках Ивана Грозного и претендентах на русский трон. Узнаете о драматичной судьбе Андрея Старицкого и его единственного сына Владимира. Кроме того, я расскажу о двух местных брендах: «мраморе» Русского Средневековья — старицком белом камне — и фирменном сыре.

Старица, дышащая стариной

Вы пройдете по древним земляным валам на месте Старого и Нового городищ, с которых открывается изумительный вид на живописные изгибы Волги. Осмотрите ансамбль классической архитектуры Борисоглебского собора, удивительно монументальный для столь небольшого города. А также познакомитесь с комплексом одной из древнейших обителей России, Свято-Успенского монастыря 12 в. с претензией на блеск московских храмов. Увидите соборы, церкви и памятник первому русскому Патриарху Иову.

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