1 отзыв оставили туристы

Тверь — первое свидание

Погулять по историческому центру и раскрыть его архитектурный облик на обзорной экскурсии

5
1 отзыв
Anna
Anna – Гид из Твери
Лицо и дух современной Твери определяют две составляющие прошлого: борьба местных князей с московскими в Средние века и эпоха Екатерины Великой.

Вы узнаете о трагической судьбе благоверного князя Михаила Тверского и блистательном XVIII веке.

Погуляете по набережным и старинным улицам, полюбуетесь Волгой и расшифруете необычную планировку города.
Задать вопросОбычно отвечает за 10 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 2 700 ₽ за экскурсию

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Тверь — первое свидание
Тверь — первое свидание

Что вас ожидает

Символы и лучшие виды города
Вы пройдете по центральной улице Твери и красивейшей набережной Степана Разина. Оцените трехлучевую планировку центра и узнаете, что такое «единая фасада» и европейская королевская площадь. Насладитесь панорамой города с обоих берегов Волги и рассмотрите знаковые мосты: «Старый», «Новый» и Восточный. А также увидите памятники Афанасию Никитину и Пушкину. Я расскажу, что «едал» Александр Сергеевич, проезжая через Тверь и Торжок, и можно ли попробовать эти блюда сегодня.

Императорский дворец и местный Арбат
На пешеходной улице Трехсвятская вы раскроете, за что местных жителей издавна называют «тверскими козлами» и почему Тверь сравнивают с Петербургом. Кроме того, я покажу главную архитектурную достопримечательность 🏛️ Верхневолжья — Императорский дворец. Расскажу о непростой жизни его хозяйки — великой княгини Екатерины Павловны — и о том, какую роль в ней сыграл Наполеон Бонапарт.

Организационные детали

Экскурсия ⛳ не предполагает дополнительных расходов.

Начало и место завершения
🚩 на площади Михаила Тверского
Тверь — первое свидание
Тверь — первое свидание
Тверь — первое свидание
Тверь — первое свидание
Тверь — первое свидание
Тверь — первое свидание

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Anna
Anna
Здравствуйте, дорогие путешественники. Меня зовут Анна, я родилась и выросла в Твери. Занимаюсь изучением истории края со студенческих лет, всю сознательную жизнь работаю в музее. С радостью расскажу о том, что знаю и очень люблю.
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1 отзыв оставили туристы

15 мар 2021
Большое спасибо экскурсоводу Анне за познавательную и интересную экскурсию. Узнали Тверь с новой стороны

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