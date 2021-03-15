1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Символы и лучшие виды города

Вы пройдете по центральной улице Твери и красивейшей набережной Степана Разина. Оцените трехлучевую планировку центра и узнаете, что такое «единая фасада» и европейская королевская площадь. Насладитесь панорамой города с обоих берегов Волги и рассмотрите знаковые мосты: «Старый», «Новый» и Восточный. А также увидите памятники Афанасию Никитину и Пушкину. Я расскажу, что «едал» Александр Сергеевич, проезжая через Тверь и Торжок, и можно ли попробовать эти блюда сегодня.

Императорский дворец и местный Арбат

На пешеходной улице Трехсвятская вы раскроете, за что местных жителей издавна называют «тверскими козлами» и почему Тверь сравнивают с Петербургом. Кроме того, я покажу главную архитектурную достопримечательность 🏛️ Верхневолжья — Императорский дворец. Расскажу о непростой жизни его хозяйки — великой княгини Екатерины Павловны — и о том, какую роль в ней сыграл Наполеон Бонапарт.

Организационные детали

Экскурсия ⛳ не предполагает дополнительных расходов.