Ночные прогулки и экскурсии Твери

Найдено 4 экскурсии в категории «Ночные» в Твери, цены от 2 670 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Средневековая Тверь: альтернативная столица России
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
129 отзывов
Средневековая Тверь: уникальное путешествие в историю
Погрузитесь в историю Твери: узнайте, как город соперничал с Москвой и оставил отпечаток в истории Руси
Начало: На улице Вольного Новгорода
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
от 2 670 за всё до 6 чел.
Тверь - первое свидание
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
160 отзывов
Тверь - первое свидание: путешествие в историю и культуру
Погрузитесь в атмосферу Твери, открыв для себя её исторические секреты и архитектурные красоты
Начало: На площади Михаила Тверского
10 июня в 17:00
11 июня в 18:30
3 250 за всё до 10 чел.
Тверь: истории и легенды
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
310 отзывов
Тверь: путешествие сквозь века, от князей до наших дней
Индивидуальная экскурсия по Твери - идеальный способ познакомиться с городом, его историей и культурой
Начало: У памятника Михаилу Тверскому
Завтра в 08:30
17 июня в 08:00
от 4 000 за всё до 6 чел.
Квест в мини-группе «ПораПоБарам!»
🚶 Пешая
Квест
3 часа
Квест в мини-группе «ПораПоБарам!»
Заслужить звание отвязного кутилы в походе по 7 лучшим барам Твери
Начало: В баре Anyway
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 19:00, в пятницу в 18:45, в субботу и воскресенье в 18:15
11 июня в 19:00
13 июня в 19:00
3 700 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    3 июня 2024
    Средневековая Тверь: альтернативная столица России
    Отличная экскурсия! Очень информативное содержание, интересно и понятно даже для людей плохо знающих историю. Алексей прекрасный рассказчик и великолепный знаток истории. Однозначно рекомендую эту экскурсию.
  • П
    Павел
    2 июня 2024
    Средневековая Тверь: альтернативная столица России
    Спасибо за экскурсию Алексею! Шикарный гид профи, очень интересно, видно, что человек любит свое дело и историю, глубоко знает материал. Однозначно рекомендуем!
  • Е
    Екатерина
    31 мая 2024
    Средневековая Тверь: альтернативная столица России
    Очень интересная, насыщенная экскурсия. Алексей прекрасно преподносит информацию - её много, но шутками разбавлена так удачно, что воспринимается легко. Я узнала много нового не только о Твери:) Спасибо большое, экскурсия превзошла все ожидания!
  • А
    Анна
    15 мая 2024
    Тверь: истории и легенды
    Нам посчастливилось познакомиться с Тверью в праздничные майские дни! Благодаря нашему гиду, Алине, нам всё очень понравилось несмотря на ненастную
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    погоду. Очень рекомендую Алину как влюбленного в свой город экскурсовода. Два часа пролетели как на одном дыхании. Подача очень лёгкая, ёмкая и интересная!

  • О
    Ольга
    13 мая 2024
    Тверь: истории и легенды
    Это была очень познавательная прогулка по Твери. Узнали много интересных фактов из истории и архитектуры города. Алина проводит экскурсию по
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    оптимальному маршруту, после которого уже имеешь чёткое представление об устройстве города, расположении основных улиц и достопримечательностях. Мы сразу нашли общий язык, и наша экскурсия-прогулка прошла в дружеской и приятной атмосфере, весело и непринуждённо.

  • Н
    Надежда
    12 мая 2024
    Тверь: истории и легенды
    Очень довольны экскурсией. Понятно, интересно, познавательно! Ни разу не заскучали и не утомились.
  • С
    Светлана
    9 апреля 2024
    Тверь - первое свидание
    Анна, спасибо Вам большое за экскурсию. Было интересно и познавательно. Погода не подвела. Экскурсовод великолепный! Что еще нужно туристу для счастья?))
  • С
    Светлана
    15 марта 2024
    Тверь - первое свидание
    Всем хорошего дня! Первое свидание с Тверью прошло отлично, захотелось приехать, когда будет потеплей. Экскурсия познавательная и интересная. Время пролетело
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    незаметно. Анна увлекла нас своим рассказом. Дала рекомендации, куда сходить, что купить. Это здорово, когда у человека есть чувство юмора и багаж знаний о своем городе.

    Всем хорошего дня! Первое свидание с Тверью прошло отлично, захотелось приехать, когда будет потеплей. Экскурсия познавательнаяВсем хорошего дня! Первое свидание с Тверью прошло отлично, захотелось приехать, когда будет потеплей. Экскурсия познавательнаяВсем хорошего дня! Первое свидание с Тверью прошло отлично, захотелось приехать, когда будет потеплей. Экскурсия познавательнаяВсем хорошего дня! Первое свидание с Тверью прошло отлично, захотелось приехать, когда будет потеплей. Экскурсия познавательнаяВсем хорошего дня! Первое свидание с Тверью прошло отлично, захотелось приехать, когда будет потеплей. Экскурсия познавательнаяВсем хорошего дня! Первое свидание с Тверью прошло отлично, захотелось приехать, когда будет потеплей. Экскурсия познавательная
  • Е
    Елена
    10 марта 2024
    Тверь - первое свидание
    Экскурсия была познавательной, увлекательной и интересной. Огромная благодарность Анне за проведенную экскурсию. Сложилось приятное впечатление о городе. Остались очень довольны.
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    Узнали много исторических фактов и основные достопримечательности центра города. Анна посоветовала куда можно сходить вкусно поесть и купить сувениры. Дала много ссылок и информацию куда можно еще поехать в будущие поездки по основным значимым местам Твери и Тверской области (Торжок,Калязин,Кашин,Бежецк и. д.). Будем планировать нашу поездку в теплое время года - летом.

Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Ночные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Средневековая Тверь: альтернативная столица России
  2. Тверь - первое свидание
  3. Тверь: истории и легенды
  4. Квест в мини-группе «ПораПоБарам!»
Какие места ещё посмотреть в Твери
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Императорский путевой дворец
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Памятник Михаилу Тверскому
  5. Памятник Афанасию Никитину
  6. Набережная Степана Разина
  7. Городской сад
  8. Спасо-Преображенский собор
  9. Церковь Белая Троица
  10. Свято-Екатерининский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Твери в июне 2024
Сейчас в Твери в категории "Ночные" можно забронировать 4 экскурсии от 2 670 до 4 000. Туристы уже оставили гидам 599 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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