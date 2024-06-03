В Виктория Средневековая Тверь: альтернативная столица России Отличная экскурсия! Очень информативное содержание, интересно и понятно даже для людей плохо знающих историю. Алексей прекрасный рассказчик и великолепный знаток истории. Однозначно рекомендую эту экскурсию.

П Павел Средневековая Тверь: альтернативная столица России Спасибо за экскурсию Алексею! Шикарный гид профи, очень интересно, видно, что человек любит свое дело и историю, глубоко знает материал. Однозначно рекомендуем!

Е Екатерина Средневековая Тверь: альтернативная столица России Очень интересная, насыщенная экскурсия. Алексей прекрасно преподносит информацию - её много, но шутками разбавлена так удачно, что воспринимается легко. Я узнала много нового не только о Твери:) Спасибо большое, экскурсия превзошла все ожидания!

А Анна Тверь: истории и легенды читать дальше погоду. Очень рекомендую Алину как влюбленного в свой город экскурсовода. Два часа пролетели как на одном дыхании. Подача очень лёгкая, ёмкая и интересная! Нам посчастливилось познакомиться с Тверью в праздничные майские дни! Благодаря нашему гиду, Алине, нам всё очень понравилось несмотря на ненастную

О Ольга Тверь: истории и легенды читать дальше оптимальному маршруту, после которого уже имеешь чёткое представление об устройстве города, расположении основных улиц и достопримечательностях. Мы сразу нашли общий язык, и наша экскурсия-прогулка прошла в дружеской и приятной атмосфере, весело и непринуждённо. Это была очень познавательная прогулка по Твери. Узнали много интересных фактов из истории и архитектуры города. Алина проводит экскурсию по

Н Надежда Тверь: истории и легенды Очень довольны экскурсией. Понятно, интересно, познавательно! Ни разу не заскучали и не утомились.

С Светлана Тверь - первое свидание Анна, спасибо Вам большое за экскурсию. Было интересно и познавательно. Погода не подвела. Экскурсовод великолепный! Что еще нужно туристу для счастья?))

С Светлана Тверь - первое свидание читать дальше незаметно. Анна увлекла нас своим рассказом. Дала рекомендации, куда сходить, что купить. Это здорово, когда у человека есть чувство юмора и багаж знаний о своем городе. Всем хорошего дня! Первое свидание с Тверью прошло отлично, захотелось приехать, когда будет потеплей. Экскурсия познавательная и интересная. Время пролетело