1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Средневековая Тверь: уникальное путешествие в историю
Погрузитесь в историю Твери: узнайте, как город соперничал с Москвой и оставил отпечаток в истории Руси
Начало: На улице Вольного Новгорода
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
от 2 670₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Тверь - первое свидание: путешествие в историю и культуру
Погрузитесь в атмосферу Твери, открыв для себя её исторические секреты и архитектурные красоты
Начало: На площади Михаила Тверского
10 июня в 17:00
11 июня в 18:30
3 250₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тверь: путешествие сквозь века, от князей до наших дней
Индивидуальная экскурсия по Твери - идеальный способ познакомиться с городом, его историей и культурой
Начало: У памятника Михаилу Тверскому
Завтра в 08:30
17 июня в 08:00
от 4 000₽ за всё до 6 чел.
Квест
3 часа
Квест в мини-группе «ПораПоБарам!»
Заслужить звание отвязного кутилы в походе по 7 лучшим барам Твери
Начало: В баре Anyway
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 19:00, в пятницу в 18:45, в субботу и воскресенье в 18:15
11 июня в 19:00
13 июня в 19:00
3 700₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория3 июня 2024Отличная экскурсия! Очень информативное содержание, интересно и понятно даже для людей плохо знающих историю. Алексей прекрасный рассказчик и великолепный знаток истории. Однозначно рекомендую эту экскурсию.
- ППавел2 июня 2024Спасибо за экскурсию Алексею! Шикарный гид профи, очень интересно, видно, что человек любит свое дело и историю, глубоко знает материал. Однозначно рекомендуем!
- ЕЕкатерина31 мая 2024Очень интересная, насыщенная экскурсия. Алексей прекрасно преподносит информацию - её много, но шутками разбавлена так удачно, что воспринимается легко. Я узнала много нового не только о Твери:) Спасибо большое, экскурсия превзошла все ожидания!
- ААнна15 мая 2024Нам посчастливилось познакомиться с Тверью в праздничные майские дни! Благодаря нашему гиду, Алине, нам всё очень понравилось несмотря на ненастную
- ООльга13 мая 2024Это была очень познавательная прогулка по Твери. Узнали много интересных фактов из истории и архитектуры города. Алина проводит экскурсию по
- ННадежда12 мая 2024Очень довольны экскурсией. Понятно, интересно, познавательно! Ни разу не заскучали и не утомились.
- ССветлана9 апреля 2024Анна, спасибо Вам большое за экскурсию. Было интересно и познавательно. Погода не подвела. Экскурсовод великолепный! Что еще нужно туристу для счастья?))
- ССветлана15 марта 2024Всем хорошего дня! Первое свидание с Тверью прошло отлично, захотелось приехать, когда будет потеплей. Экскурсия познавательная и интересная. Время пролетело
- ЕЕлена10 марта 2024Экскурсия была познавательной, увлекательной и интересной. Огромная благодарность Анне за проведенную экскурсию. Сложилось приятное впечатление о городе. Остались очень довольны.
Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Ночные»
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