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историю, посмотрели, попробовали. Везде успели, но при этом нигде не спешили. Галина рассказала нам и о Пушкине (что-то новое для себя открыли и узнали) и о местах, где он был и жил, укладе жизни и людях, окружавших поэта. Информации много, но она хорошо структурирована, поэтому и запоминается! Мы и в монастырях были, и в усадьбах, и по паркам гуляли, и плюшками баловались), и котлеток отведали, и в музее побывали… Браво организатору! И спасибо за чудесный день, красивые фото и полезные советы! 😊