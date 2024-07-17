Старица – экскурсии в Твери

Найдено 3 экскурсии в категории «Старица» в Твери, цены от 6 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Пушкинское кольцо Верхневолжья (на вашем авто)
20 отзывов
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Пушкинское кольцо Верхневолжья: экскурсия по местам Пушкина в Твери
Погрузитесь в мир истории и культуры, следуя путями Пушкина по живописным уголкам Тверской земли
Начало: У памятника Михаилу Тверскому
5 авг в 09:00
6 авг в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Поездка в Старицу и Ржев из Твери на транспорте туристов
4 отзыва
10 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Поездка в Старицу и Ржев из Твери на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
4 авг в 09:00
5 авг в 09:00
8 500 за всё до 5 чел.
Ржев и Старица: поездка из Твери
На машине
1 отзыв
10 часов
Индивидуальная
Ржев и Старица: поездка из Твери
Познакомиться с историей и памятниками города воинской славы и родины первого патриарха Руси
1 окт в 08:00
2 окт в 08:00
6 500 за всё до 30 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    17 июля 2024
    Пушкинское кольцо Верхневолжья (на вашем авто)
    Галина-очень профессиональный гид. Личное впечатление: если немного готовиться к поездке, то соответственно можно получить более глубокие знания и сильные эмоции
  • М
    Мария
    24 июня 2024
    Пушкинское кольцо Верхневолжья (на вашем авто)
    Отличная экскурсия! Грамотно составленная и отлично проведённая! Галина - просто супер экскурсовод и организатор! Побывали во множестве мест: узнали их
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    историю, посмотрели, попробовали. Везде успели, но при этом нигде не спешили. Галина рассказала нам и о Пушкине (что-то новое для себя открыли и узнали) и о местах, где он был и жил, укладе жизни и людях, окружавших поэта. Информации много, но она хорошо структурирована, поэтому и запоминается! Мы и в монастырях были, и в усадьбах, и по паркам гуляли, и плюшками баловались), и котлеток отведали, и в музее побывали… Браво организатору! И спасибо за чудесный день, красивые фото и полезные советы! 😊

    Отличная экскурсия! Грамотно составленная и отлично проведённая! Галина - просто супер экскурсовод и организатор! Побывали воОтличная экскурсия! Грамотно составленная и отлично проведённая! Галина - просто супер экскурсовод и организатор! Побывали воОтличная экскурсия! Грамотно составленная и отлично проведённая! Галина - просто супер экскурсовод и организатор! Побывали воОтличная экскурсия! Грамотно составленная и отлично проведённая! Галина - просто супер экскурсовод и организатор! Побывали воОтличная экскурсия! Грамотно составленная и отлично проведённая! Галина - просто супер экскурсовод и организатор! Побывали воОтличная экскурсия! Грамотно составленная и отлично проведённая! Галина - просто супер экскурсовод и организатор! Побывали воОтличная экскурсия! Грамотно составленная и отлично проведённая! Галина - просто супер экскурсовод и организатор! Побывали воОтличная экскурсия! Грамотно составленная и отлично проведённая! Галина - просто супер экскурсовод и организатор! Побывали воОтличная экскурсия! Грамотно составленная и отлично проведённая! Галина - просто супер экскурсовод и организатор! Побывали воОтличная экскурсия! Грамотно составленная и отлично проведённая! Галина - просто супер экскурсовод и организатор! Побывали во
  • Е
    Елена
    20 июня 2024
    Пушкинское кольцо Верхневолжья (на вашем авто)
    Чудесная экскурсия. Нет, даже не экскурсия, а настоящее путешествие! Целый день интересных рассказов, впечатлений, встреч! Вспоминали не только Александра Сергеевич,
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    но и Ивана Грозного, и Великую Отечественную войну, и архитектора Львова. Видели храмы, монастырь и дворянские усадьбы, бескрайние поля, море маргаритка в тени том парке Берново, аистов в Красном. День-перезагрузка, день, полный впечатлений и красоты. Галина очень глубокий и интересный собеседник, невероятно приятный в общении. Дороги хорошие, можно спокойно ехать в своём ритме, комфортно останавливаться для перекусов и фотосессий))

    Чудесная экскурсия. Нет, даже не экскурсия, а настоящее путешествие! Целый день интересных рассказов, впечатлений, встреч! ВспоминалиЧудесная экскурсия. Нет, даже не экскурсия, а настоящее путешествие! Целый день интересных рассказов, впечатлений, встреч! ВспоминалиЧудесная экскурсия. Нет, даже не экскурсия, а настоящее путешествие! Целый день интересных рассказов, впечатлений, встреч! Вспоминали
  • А
    Анна
    9 мая 2024
    Поездка в Старицу и Ржев из Твери на транспорте туристов
    Нам все очень понравилось. А посещение Мемориала- память на всю жизнь.
  • А
    Анна
    11 июля 2023
    Поездка в Старицу и Ржев из Твери на транспорте туристов
    Отличная возможность для туристов без своего транспорта комфортно посетить два города за один день. Профессиональный гид Лариса и надежный водитель. Спасибо вам!
  • О
    Ольга
    19 июня 2023
    Поездка в Старицу и Ржев из Твери на транспорте туристов
    Отличная экскурсия. Очень насыщенная. Старица прекрасна, волжские пейзажи выше всяких похвал. Ржев очень впечатлил. Экскурсовод отработала прекрасно, от начала поездки и до конца загружала нас информацией. Теперь надо всё переварить в голове. Водитель хороший, машина комфортабельная.
  • А
    Александра
    25 августа 2022
    SUP-сплав по Волге в Тверской области и прогулка по Старице
    Спасибо Леониду за чудесную прогулку!! Вернулись усталые,но очень довольные Природа впечатляет,прогулка прошла увлекательно и интересно Обязательно вернемся!

Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Старица»

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  3. Ржев и Старица: поездка из Твери
Какие места ещё посмотреть в Твери
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Императорский путевой дворец
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Памятник Михаилу Тверскому
  5. Спасо-Преображенский собор
  6. Памятник Афанасию Никитину
  7. Набережная Степана Разина
  8. Городской сад
  9. Театральная площадь
  10. Церковь Белая Троица
Сколько стоит экскурсия по Твери в августе 2024
Сейчас в Твери в категории "Старица" можно забронировать 3 экскурсии от 6 500 до 8 500. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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