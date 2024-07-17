10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Пушкинское кольцо Верхневолжья: экскурсия по местам Пушкина в Твери
Погрузитесь в мир истории и культуры, следуя путями Пушкина по живописным уголкам Тверской земли
Начало: У памятника Михаилу Тверскому
5 авг в 09:00
6 авг в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Поездка в Старицу и Ржев из Твери на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
4 авг в 09:00
5 авг в 09:00
8 500₽ за всё до 5 чел.
10 часов
Индивидуальная
Ржев и Старица: поездка из Твери
Познакомиться с историей и памятниками города воинской славы и родины первого патриарха Руси
1 окт в 08:00
2 окт в 08:00
6 500₽ за всё до 30 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина17 июля 2024Галина-очень профессиональный гид. Личное впечатление: если немного готовиться к поездке, то соответственно можно получить более глубокие знания и сильные эмоции
- ММария24 июня 2024Отличная экскурсия! Грамотно составленная и отлично проведённая! Галина - просто супер экскурсовод и организатор! Побывали во множестве мест: узнали их
- ЕЕлена20 июня 2024Чудесная экскурсия. Нет, даже не экскурсия, а настоящее путешествие! Целый день интересных рассказов, впечатлений, встреч! Вспоминали не только Александра Сергеевич,
- ААнна9 мая 2024Нам все очень понравилось. А посещение Мемориала- память на всю жизнь.
- ААнна11 июля 2023Отличная возможность для туристов без своего транспорта комфортно посетить два города за один день. Профессиональный гид Лариса и надежный водитель. Спасибо вам!
- ООльга19 июня 2023Отличная экскурсия. Очень насыщенная. Старица прекрасна, волжские пейзажи выше всяких похвал. Ржев очень впечатлил. Экскурсовод отработала прекрасно, от начала поездки и до конца загружала нас информацией. Теперь надо всё переварить в голове. Водитель хороший, машина комфортабельная.
- ААлександра25 августа 2022SUP-сплав по Волге в Тверской области и прогулка по СтарицеСпасибо Леониду за чудесную прогулку!! Вернулись усталые,но очень довольные Природа впечатляет,прогулка прошла увлекательно и интересно Обязательно вернемся!
Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Старица»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Твери
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Твери
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Твери в августе 2024
Сейчас в Твери в категории "Старица" можно забронировать 3 экскурсии от 6 500 до 8 500. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Забронируйте экскурсию в Твери на 2024 год по теме «Старица», 25 ⭐ отзывов, цены от 6500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь