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Тверь сквозь столетия

Погрузитесь в уникальную атмосферу Твери, открыв исторические сокровища города в сопровождении опытного гида
Тверь - город с богатейшей историей, раскинувшийся на берегах Волги, место, где переплетаются судьбы и эпохи.

Экскурсия «Тверь сквозь столетия» приглашает вас в путешествие по историческим местам, где каждый камень хранит
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память о прошлом.

Вы увидите знаменитые архитектурные памятники, узнаете о связи города с Екатериной Великой и почувствуете дух времени, прогуливаясь по древним улицам.

Откроется величие Спасо-Преображенского собора, тайны Императорского путевого дворца и красота Христорождественского монастыря.

Эта экскурсия - настоящее погружение в историю, где каждый шаг открывает новую страницу жизни города, который веками привлекал внимание царственных особ.

Вместе с профессиональным гидом вы сможете прочувствовать уникальную атмосферу Твери и унести с собой частичку её души

5
99 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Индивидуальный подход к каждому туристу
  • 🏛 Уникальные исторические факты и легенды
  • 📸 Возможность сделать незабываемые фотографии
  • 🎨 Современный стрит-арт и памятники
  • 🚶‍♂️ Прогулка по живописным местам Твери

Лучшее время для посещения

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Лучше всего посетить экскурсию в Твери в июне, июле и августе, когда погода наиболее комфортная для прогулок, а достопримечательности доступны в полном объёме. В мае и сентябре также приятно, но может быть прохладнее. В остальные месяцы экскурсия возможна, но стоит учитывать, что зимой и ранней весной погода может быть неустойчивой, что может повлиять на комфорт пеших прогулок.
Сейчас август — это идеальное время.
Тверь сквозь столетия
Тверь сквозь столетия
Тверь сквозь столетия

Что можно увидеть

  • Спасо-Преображенский собор
  • Памятник Михаилу Тверскому
  • Императорский путевой дворец
  • Христорождественский монастырь
  • Памятник Пушкину
  • Екатерининская миля

Описание экскурсии

Тверь и Екатерина II

Вы узнаете, где стояли единственный прижизненный монумент и Триумфальные ворота, посвященные Екатерине Великой, и почему они пропали после восшествия на престол Павла I. А также оцените современный стрит-арт памятник «Екатерининская миля». Он рассказывает о прошлом и настоящем города, а также о знаменитом путешествии матушки-императрицы по Волге. После фотосессии на фоне граффити я раскрою, на чьем гербе красуется знаменитая галера «Тверь» и кому устроительница города завещала хранить свой флагманский корабль «на веки вечные».

Главные достопримечательности города

Гуляя по территории бывшего кремля, вы увидите Спасо-Преображенский собор и поймёте, почему все Величества и Высочества считали своим долгом его посетить. Рассмотрим его православные святыни. В том числе, список с иконы «Державная», обретенной в день отречения Николая Романова от престола. У памятника Михаилу Тверскому я расскажу об истории нашего княжества и о том, какое отношение к нему имеют Распутин и основательница Марфо-Мариинской обители — княгиня Елизавета Федоровна. А на берегу Волги покажу старинный кружевной мост и поясню, почему именно здесь в 20 веке появился памятник Пушкину.

Путевой дворец

«Визитная карточка» исторического центра Твери — Императорский путевой дворец. Вы услышите связанные с ним интересные факты: о его архитектурных особенностях, «уличной» реформе и «каменном» налоге для въезжающих в город.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Святого Михаила Тверского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анжелика
Анжелика — ваш гид в Твери
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 953 туристов
Здравствуйте, уважаемые путешественники! Меня зовут Анжелика, я филолог с ученой степенью и автор нескольких изданий об истории Твери. Каждого, кто приходит ко мне на экскурсию, я воспринимаю как друга, с которым хочется делиться знаниями и любовью к городу.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 99 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
99
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3
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Е
Большое спасибо Анжелике за экскурсию! Были с подругой, 2 часа пролетели незаметно, настолько увлекательно Анжелика рассказывает! Рассказ очень "живой", как будто бы идёшь по городу с другом, который делиться своими знаниями и тут же отвечает на возникающие вопросы! Интеллигентно, с юмором, содержательно! Очень рекомендую.
Большое спасибо Анжелике за экскурсию! Были с подругой, 2 часа пролетели незаметно, настолько увлекательно Анжелика рассказывает!
Большое спасибо Анжелике за экскурсию! Были с подругой, 2 часа пролетели незаметно, настолько увлекательно Анжелика рассказывает!
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N
Прекрасная экскурсия, грамотно выстроенная, структурированная, получили огромное удовольствие.
Анжелика не только хорошо знает историю Твери, но и с большой любовью рассказывает о своем городе.
Прекрасная экскурсия, грамотно выстроенная, структурированная, получили огромное удовольствие.
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Дарья
Экскурсия очень понравилась, были сегодня в Твери и гуляли. Очень интересный рассказ, и Тверь очаровала однозначно, мини Питер:) Дальнейшего процветания городу и его жителям!
Экскурсия очень понравилась, были сегодня в Твери и гуляли. Очень интересный рассказ, и Тверь очаровала однозначно,
Экскурсия очень понравилась, были сегодня в Твери и гуляли. Очень интересный рассказ, и Тверь очаровала однозначно,
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Летучева
Сегодня провели целый день с изумительным гидом Анжеликой в Твери. Получили огромное удовольствие от общения с образованным, полным энтузиазма и готовностью делиться знаниями о родном крае человеком, влюбленного в свою
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землю и в свое дело. 2 экскурсии с перерывом (5.5 часов чистого времени) были проведены профессионально, материал подавался доступно, интересно, с юмором)). Благодаря Анжелики мы открыли для себя Тверь и Тверскую землю. Огромное спасибо за чудесный день, проведенный с Вами, огромное Вам уважение, Анжелика!)

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Екатерина
Отличная экскурсия, несмотря на мороз, все было грамотно распланировано, мы заходили греться, без отрыва от экскурсии.
Анжелика первоклассный рассказчик, с душой, увлекает и привлекает, расставаться не хотелось!
Отличная экскурсия, несмотря на мороз, все было грамотно распланировано, мы заходили греться, без отрыва от экскурсии.
Отличная экскурсия, несмотря на мороз, все было грамотно распланировано, мы заходили греться, без отрыва от экскурсии.
Отличная экскурсия, несмотря на мороз, все было грамотно распланировано, мы заходили греться, без отрыва от экскурсии.
Отличная экскурсия, несмотря на мороз, все было грамотно распланировано, мы заходили греться, без отрыва от экскурсии.
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A
Спасибо гиду Анжелике за потрясающую экскурсию. Было атмосферно, познавательно и очень душевно. Волга, старинная архитектура и легенды старого города — лучшее свидание с историей, которое у нас было. Если поедете — берите индивидуальную прогулку, это совсем другие ощущения! 👍
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