Лучше всего посетить экскурсию в Твери в июне, июле и августе, когда погода наиболее комфортная для прогулок, а достопримечательности доступны в полном объёме. В мае и сентябре также приятно, но может быть прохладнее. В остальные месяцы экскурсия возможна, но стоит учитывать, что зимой и ранней весной погода может быть неустойчивой, что может повлиять на комфорт пеших прогулок.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Спасо-Преображенский собор
Памятник Михаилу Тверскому
Императорский путевой дворец
Христорождественский монастырь
Памятник Пушкину
Екатерининская миля
Описание экскурсии
Тверь и Екатерина II
Вы узнаете, где стояли единственный прижизненный монумент и Триумфальные ворота, посвященные Екатерине Великой, и почему они пропали после восшествия на престол Павла I. А также оцените современный стрит-арт памятник «Екатерининская миля». Он рассказывает о прошлом и настоящем города, а также о знаменитом путешествии матушки-императрицы по Волге. После фотосессии на фоне граффити я раскрою, на чьем гербе красуется знаменитая галера «Тверь» и кому устроительница города завещала хранить свой флагманский корабль «на веки вечные».
Главные достопримечательности города
Гуляя по территории бывшего кремля, вы увидите Спасо-Преображенский собор и поймёте, почему все Величества и Высочества считали своим долгом его посетить. Рассмотрим его православные святыни. В том числе, список с иконы «Державная», обретенной в день отречения Николая Романова от престола. У памятника Михаилу Тверскому я расскажу об истории нашего княжества и о том, какое отношение к нему имеют Распутин и основательница Марфо-Мариинской обители — княгиня Елизавета Федоровна. А на берегу Волги покажу старинный кружевной мост и поясню, почему именно здесь в 20 веке появился памятник Пушкину.
Путевой дворец
«Визитная карточка» исторического центра Твери — Императорский путевой дворец. Вы услышите связанные с ним интересные факты: о его архитектурных особенностях, «уличной» реформе и «каменном» налоге для въезжающих в город.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Святого Михаила Тверского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анжелика — ваш гид в Твери
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 953 туристов
Здравствуйте, уважаемые путешественники! Меня зовут Анжелика, я филолог с ученой степенью и автор нескольких изданий об истории Твери. Каждого, кто приходит ко мне на экскурсию, я воспринимаю как друга, с которым хочется делиться знаниями и любовью к городу.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 99 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
99
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Е
Елена
Большое спасибо Анжелике за экскурсию! Были с подругой, 2 часа пролетели незаметно, настолько увлекательно Анжелика рассказывает! Рассказ очень "живой", как будто бы идёшь по городу с другом, который делиться своими знаниями и тут же отвечает на возникающие вопросы! Интеллигентно, с юмором, содержательно! Очень рекомендую.
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N
Natalia
Прекрасная экскурсия, грамотно выстроенная, структурированная, получили огромное удовольствие. Анжелика не только хорошо знает историю Твери, но и с большой любовью рассказывает о своем городе.
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Дарья
Экскурсия очень понравилась, были сегодня в Твери и гуляли. Очень интересный рассказ, и Тверь очаровала однозначно, мини Питер:) Дальнейшего процветания городу и его жителям!
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Летучева
Сегодня провели целый день с изумительным гидом Анжеликой в Твери. Получили огромное удовольствие от общения с образованным, полным энтузиазма и готовностью делиться знаниями о родном крае человеком, влюбленного в свою читать дальшеуменьшить
землю и в свое дело. 2 экскурсии с перерывом (5.5 часов чистого времени) были проведены профессионально, материал подавался доступно, интересно, с юмором)). Благодаря Анжелики мы открыли для себя Тверь и Тверскую землю. Огромное спасибо за чудесный день, проведенный с Вами, огромное Вам уважение, Анжелика!)
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Екатерина
Отличная экскурсия, несмотря на мороз, все было грамотно распланировано, мы заходили греться, без отрыва от экскурсии. Анжелика первоклассный рассказчик, с душой, увлекает и привлекает, расставаться не хотелось!
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A
Anna
Спасибо гиду Анжелике за потрясающую экскурсию. Было атмосферно, познавательно и очень душевно. Волга, старинная архитектура и легенды старого города — лучшее свидание с историей, которое у нас было. Если поедете — берите индивидуальную прогулку, это совсем другие ощущения! 👍