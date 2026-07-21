Лучше всего посетить экскурсию в Твери в июне, июле и августе, когда погода наиболее комфортная для прогулок, а достопримечательности доступны в полном объёме. В мае и сентябре также приятно, но может быть прохладнее. В остальные месяцы экскурсия возможна, но стоит учитывать, что зимой и ранней весной погода может быть неустойчивой, что может повлиять на комфорт пеших прогулок.

Тверь - город с богатейшей историей, раскинувшийся на берегах Волги, место, где переплетаются судьбы и эпохи.Экскурсия «Тверь сквозь столетия» приглашает вас в путешествие по историческим местам, где каждый камень хранит

память о прошлом. Вы увидите знаменитые архитектурные памятники, узнаете о связи города с Екатериной Великой и почувствуете дух времени, прогуливаясь по древним улицам. Откроется величие Спасо-Преображенского собора, тайны Императорского путевого дворца и красота Христорождественского монастыря. Эта экскурсия - настоящее погружение в историю, где каждый шаг открывает новую страницу жизни города, который веками привлекал внимание царственных особ. Вместе с профессиональным гидом вы сможете прочувствовать уникальную атмосферу Твери и унести с собой частичку её души

Описание экскурсии

Тверь и Екатерина II

Вы узнаете, где стояли единственный прижизненный монумент и Триумфальные ворота, посвященные Екатерине Великой, и почему они пропали после восшествия на престол Павла I. А также оцените современный стрит-арт памятник «Екатерининская миля». Он рассказывает о прошлом и настоящем города, а также о знаменитом путешествии матушки-императрицы по Волге. После фотосессии на фоне граффити я раскрою, на чьем гербе красуется знаменитая галера «Тверь» и кому устроительница города завещала хранить свой флагманский корабль «на веки вечные».

Главные достопримечательности города

Гуляя по территории бывшего кремля, вы увидите Спасо-Преображенский собор и поймёте, почему все Величества и Высочества считали своим долгом его посетить. Рассмотрим его православные святыни. В том числе, список с иконы «Державная», обретенной в день отречения Николая Романова от престола. У памятника Михаилу Тверскому я расскажу об истории нашего княжества и о том, какое отношение к нему имеют Распутин и основательница Марфо-Мариинской обители — княгиня Елизавета Федоровна. А на берегу Волги покажу старинный кружевной мост и поясню, почему именно здесь в 20 веке появился памятник Пушкину.

Путевой дворец

«Визитная карточка» исторического центра Твери — Императорский путевой дворец. Вы услышите связанные с ним интересные факты: о его архитектурных особенностях, «уличной» реформе и «каменном» налоге для въезжающих в город.