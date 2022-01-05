Тверь сквозь столетия

Исследовать исторический центр в компании профессионального филолога и влюбленного в город жителя

5
1 отзыв
Индивидуальная
Расположившись меж двух столиц, Тверь несколько веков была традиционным местом остановки царственных особ.

«Это самый хорошенький город империи после Петербурга», — признавалась Екатерина Великая.

Вы познакомитесь с местной трехлучевой системой планировки, «единой фасадой» домов на набережной Степана Разина и прекрасными площадями.

И это далеко не всё!
Тверь сквозь столетия
Тверь сквозь столетия
Тверь сквозь столетия
Тверь сквозь столетия
Тверь сквозь столетия
Тверь сквозь столетия
Тверь сквозь столетия
Тверь сквозь столетия
Тверь сквозь столетия
Тверь сквозь столетия
Тверь сквозь столетия
Тверь сквозь столетия
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Что вас ожидает

Тверь и Екатерина II

Вы узнаете, где стояли единственный прижизненный монумент и Триумфальные ворота, посвященные Екатерине Великой, и почему они пропали после восшествия на престол Павла I. А также оцените современный стрит-арт памятник «Екатерининская миля». Он рассказывает о прошлом и настоящем города, а также о знаменитом путешествии матушки-императрицы по Волге. После фотосессии на фоне граффити я раскрою, на чьем гербе красуется знаменитая галера «Тверь» и кому устроительница города завещала хранить свой флагманский корабль «на веки вечные».

Главные достопримечательности города

Гуляя по территории бывшего кремля, вы увидите Спасо-Преображенский собор и поймете, почему все Величества и Высочества считали своим долгом его посетить. У памятника Михаилу Тверскому я расскажу об истории нашего княжества и о том, какое отношение к нему имеют Распутин и основательница Марфо-Мариинской обители — княгиня Елизавета Федоровна. А на берегу Волги покажу старинный кружевной мост и поясню, почему именно здесь в XX веке появился памятник Пушкину.

Путевой дворец и Христорождественский монастырь

«Визитная карточка» исторического центра Твери — Императорский путевой дворец. Вы услышите связанные с ним интересные факты: о его архитектурных особенностях, «уличной» реформе и «каменном» налоге для въезжающих в город. В завершение мы отправимся в Христорождественский монастырь, который баловали вниманием практически все главы Российской империи, и рассмотрим его православные святыни. В том числе, список с иконы «Державная», обретенной в день отречения Николая Романова от престола.

Организационные детали

Христорождественский монастырь находится на небольшом удалении от центра. Мы можем прогуляться до него пешком или проехать 7 минут на такси.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Святого Михаила Тверского
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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И
5 янв 2022
Анжелика- супер экскурсовод! Огромное спасибо! Очень все понравилось! Интересная, познавательная экскурсия. Время пролетело незаметно. Открыли для себя город с новой стороны. Очень всем рекомендую и экскурсию и экскурсовода!

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