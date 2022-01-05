Что вас ожидает

Тверь и Екатерина II

Вы узнаете, где стояли единственный прижизненный монумент и Триумфальные ворота, посвященные Екатерине Великой, и почему они пропали после восшествия на престол Павла I. А также оцените современный стрит-арт памятник «Екатерининская миля». Он рассказывает о прошлом и настоящем города, а также о знаменитом путешествии матушки-императрицы по Волге. После фотосессии на фоне граффити я раскрою, на чьем гербе красуется знаменитая галера «Тверь» и кому устроительница города завещала хранить свой флагманский корабль «на веки вечные».

Главные достопримечательности города

Гуляя по территории бывшего кремля, вы увидите Спасо-Преображенский собор и поймете, почему все Величества и Высочества считали своим долгом его посетить. У памятника Михаилу Тверскому я расскажу об истории нашего княжества и о том, какое отношение к нему имеют Распутин и основательница Марфо-Мариинской обители — княгиня Елизавета Федоровна. А на берегу Волги покажу старинный кружевной мост и поясню, почему именно здесь в XX веке появился памятник Пушкину.

Путевой дворец и Христорождественский монастырь

«Визитная карточка» исторического центра Твери — Императорский путевой дворец. Вы услышите связанные с ним интересные факты: о его архитектурных особенностях, «уличной» реформе и «каменном» налоге для въезжающих в город. В завершение мы отправимся в Христорождественский монастырь, который баловали вниманием практически все главы Российской империи, и рассмотрим его православные святыни. В том числе, список с иконы «Державная», обретенной в день отречения Николая Романова от престола.

Организационные детали

Христорождественский монастырь находится на небольшом удалении от центра. Мы можем прогуляться до него пешком или проехать 7 минут на такси.