1 чел.
По популярности
Групповая
2 часа
Тверь - город экспериментов: увлекательное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Твери, где каждый уголок хранит свои уникальные истории и тайны. Вас ждет путешествие, полное открытий
Начало: На площади Святого Благоверного Князя Михаила Твер...
Расписание: в субботу в 12:00 и 15:30, в воскресенье в 11:00
Сегодня в 15:30
Завтра в 11:00
670₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Путешествие по Твери: от древности до наших дней
Знакомство с Тверью: от её основания до современного облика, легенды и реальность города на Волге
Начало: На площади Михаила Тверского
11 июня в 10:00
12 июня в 14:00
от 4 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Тверь - первое свидание: путешествие в историю и культуру
Погрузитесь в атмосферу Твери, открыв для себя её исторические секреты и архитектурные красоты
Начало: На площади Михаила Тверского
10 июня в 17:00
11 июня в 18:30
3 250₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Тверь - город экспериментов: путешествие по страницам истории
Загляните в сердце Твери, где история и современность переплетаются в уникальной экскурсии. От Старого моста до арт-объектов - вас ждет путешествие
Начало: На площади Святого Благоверного Князя Михаила Твер...
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
3 900₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Историческая экскурсия «Доблесть и слава Твери» - погружение в прошлое
Пройдите по мостам времени в экскурсии «Доблесть и слава Твери», открывая героическое прошлое города
Начало: Площадь Михаила Тверского
22 июля в 13:00
23 июля в 17:00
от 5 000₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия5 июня 2024Так совпало, что индивидуальную экскурсию Виктория проводила для нас с мужем в мой День рождения. Мы - не молодые по
- ППавел4 июня 2024Отличный гид, прекрасный маршрут, интересная подача информации.
- ИИлона3 июня 2024Первый раз в Твери. Отличная обзорная экскурсия за приемлемую цену. Виктория любит свой город и рассказывает о нем с интересом. Нам все понравилось.
- ММарина2 июня 2024Благодарим Викторию за прекрасно проведенную экскурсию по замечательному городу. Рассказ гида об исторических фактах, событиях был содержательный, интересный, познавательный, будил воображение. 2 часа пролетели, как на одном дыхании. Всем путешественникам и любителям истории рекомендую к посещению эту экскурсию.
- ЕЕлена27 мая 2024Отличная, интересная и любопытная экскурсия по городу! Виктория приводила много интересных исторических фактов))) Внимание наше было прикованно к рассказу до
- AAnna27 мая 2024Большое спасибо Марине за интересную экскурсию. За несколько часов прогулки по городу с Мариной мы не только узнали историю города,
- ДДарья27 мая 2024Виктория - прекрасный рассказчик, она очень интересно и увлекательно познакомила меня с историей города, и я непременно буду рекомендовать ее всем своим знакомым, планирующим путешествие в Тверь!
- ССветлана23 мая 2024Любое путешествие — это всегда радостное ожидание чего-то необычного, интересного, познавательного, поэтому мы возлагаем большие надежды на гида-экскурсовода. В этот
- ТТатьяна19 мая 2024Большое спасибо Марине, экскурсия была очень интересная и познавательная.
- ЖЖеня4 мая 2024Любовь -профессионал в своём деле! Кладезь информации! Экскурсия была потрясающая! Было очень интересно и познавательно! Спасибо!
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