Нововолжский мост – экскурсии в Твери

Найдено 5 экскурсий в категории «Нововолжский мост» в Твери, цены от 670 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тверь - город экспериментов. Групповая экскурсия
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
151 отзыв
Тверь - город экспериментов: увлекательное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Твери, где каждый уголок хранит свои уникальные истории и тайны. Вас ждет путешествие, полное открытий
Начало: На площади Святого Благоверного Князя Михаила Твер...
Расписание: в субботу в 12:00 и 15:30, в воскресенье в 11:00
Сегодня в 15:30
Завтра в 11:00
670 за человека
Тверь вчера и сегодня
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
423 отзыва
Путешествие по Твери: от древности до наших дней
Знакомство с Тверью: от её основания до современного облика, легенды и реальность города на Волге
Начало: На площади Михаила Тверского
11 июня в 10:00
12 июня в 14:00
от 4 000 за всё до 6 чел.
Тверь - первое свидание
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
160 отзывов
Тверь - первое свидание: путешествие в историю и культуру
Погрузитесь в атмосферу Твери, открыв для себя её исторические секреты и архитектурные красоты
Начало: На площади Михаила Тверского
10 июня в 17:00
11 июня в 18:30
3 250 за всё до 10 чел.
Тверь - город экспериментов. Индивидуальная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
213 отзывов
Тверь - город экспериментов: путешествие по страницам истории
Загляните в сердце Твери, где история и современность переплетаются в уникальной экскурсии. От Старого моста до арт-объектов - вас ждет путешествие
Начало: На площади Святого Благоверного Князя Михаила Твер...
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
3 900 за всё до 6 чел.
Доблесть и слава Твери
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
76 отзывов
Историческая экскурсия «Доблесть и слава Твери» - погружение в прошлое
Пройдите по мостам времени в экскурсии «Доблесть и слава Твери», открывая героическое прошлое города
Начало: Площадь Михаила Тверского
22 июля в 13:00
23 июля в 17:00
от 5 000 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    5 июня 2024
    Тверь - город экспериментов. Индивидуальная экскурсия
    Так совпало, что индивидуальную экскурсию Виктория проводила для нас с мужем в мой День рождения. Мы - не молодые по
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    возрасту, было до +30’, и я сомневалась, не зря ли мы решили ходить по жаре 2,5 часа? Но Виктория настолько интересно рассказывала, что мы не заметили, как пролетело время. Захотелось непременно побывать ещё в некоторых местах Твери и обновить знания по истории нашего государства. Виктория - прекрасный гид! От души благодарим ее за замечательную экскурсию по красивому городу Тверь!

  • П
    Павел
    4 июня 2024
    Тверь - город экспериментов. Групповая экскурсия
    Отличный гид, прекрасный маршрут, интересная подача информации.
  • И
    Илона
    3 июня 2024
    Тверь - город экспериментов. Групповая экскурсия
    Первый раз в Твери. Отличная обзорная экскурсия за приемлемую цену. Виктория любит свой город и рассказывает о нем с интересом. Нам все понравилось.
    Первый раз в Твери. Отличная обзорная экскурсия за приемлемую цену. Виктория любит свой город и рассказывает о нем с интересом. Нам все понравилосьПервый раз в Твери. Отличная обзорная экскурсия за приемлемую цену. Виктория любит свой город и рассказывает о нем с интересом. Нам все понравилось
  • М
    Марина
    2 июня 2024
    Тверь - город экспериментов. Групповая экскурсия
    Благодарим Викторию за прекрасно проведенную экскурсию по замечательному городу. Рассказ гида об исторических фактах, событиях был содержательный, интересный, познавательный, будил воображение. 2 часа пролетели, как на одном дыхании. Всем путешественникам и любителям истории рекомендую к посещению эту экскурсию.
  • Е
    Елена
    27 мая 2024
    Тверь - город экспериментов. Индивидуальная экскурсия
    Отличная, интересная и любопытная экскурсия по городу! Виктория приводила много интересных исторических фактов))) Внимание наше было прикованно к рассказу до
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    конца экскурсии. Однозначно рекомендуем и гида и экскурсию для первой ознакомительный встречей с городом. П. с. Знания гида и ответы на наши дополнительные вопросы поражают!!!!

  • A
    Anna
    27 мая 2024
    Тверь вчера и сегодня
    Большое спасибо Марине за интересную экскурсию. За несколько часов прогулки по городу с Мариной мы не только узнали историю города,
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    посмотрели красивые волжские виды, но влюбились в город так, что нам захотелось вернуться в Тверь, привезти наших друзей, сходить здесь в театр. Очень рекомендую эту экскурсию.

  • Д
    Дарья
    27 мая 2024
    Тверь - город экспериментов. Индивидуальная экскурсия
    Виктория - прекрасный рассказчик, она очень интересно и увлекательно познакомила меня с историей города, и я непременно буду рекомендовать ее всем своим знакомым, планирующим путешествие в Тверь!
  • С
    Светлана
    23 мая 2024
    Тверь вчера и сегодня
    Любое путешествие — это всегда радостное ожидание чего-то необычного, интересного, познавательного, поэтому мы возлагаем большие надежды на гида-экскурсовода. В этот
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    раз наша группа (6 девушек) решила посетить город Тверь. И нам очень повезло: наш гид Марина – человек, влюбленный в свой город! Начитанная, позитивная, с грамотной речью и отличным чувством юмора, ее увлекательный рассказ о городе и его жителях насыщен историческими фактами, но не перегружен ими; в ее распоряжении множество любопытных исторических фотографий, глядя на которые, мы могли сравнить, как выглядели некоторые места Твери в прошлом и сейчас. Мы с головой погрузились в прошлое Тверской губернии, начиная от первых поселений и образования Тверского княжества до наших дней, узнали много для себя нового о жизни и деяниях великих уроженцев Твери. Одним словом, мы получили массу полезной информации, зарядились позитивом и отлично провели время - во многом благодаря Марине!

  • Т
    Татьяна
    19 мая 2024
    Тверь вчера и сегодня
    Большое спасибо Марине, экскурсия была очень интересная и познавательная.
  • Ж
    Женя
    4 мая 2024
    Доблесть и слава Твери
    Любовь -профессионал в своём деле! Кладезь информации! Экскурсия была потрясающая! Было очень интересно и познавательно! Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Нововолжский мост»

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  8. Спасо-Преображенский собор
  9. Церковь Белая Троица
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Сколько стоит экскурсия по Твери в июне 2024
Сейчас в Твери в категории "Нововолжский мост" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 670 до 5 000. Туристы уже оставили гидам 1023 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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