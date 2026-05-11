Мои заказы

Тверь - от средневекового княжества до столицы Верхневолжья

Пройти через историческое сердце города и узнать, в чём Тверь может посоперничать с Москвой
Тверь привыкла оставаться в тени истории, хотя именно здесь в своё время было одно из сильнейших средневековых княжеств Руси. И именно отсюда Афанасий Никитин отправился в своё хождение за три моря.

На обзорной экскурсии по главным достопримечательностям вы услышите о знаменитых уроженцах Твери, легендах и прошлом города.
4.9
6 отзывов
Тверь - от средневекового княжества до столицы Верхневолжья
Тверь - от средневекового княжества до столицы Верхневолжья
Тверь - от средневекового княжества до столицы Верхневолжья

Описание экскурсии

  • Вы увидите трёхлучие и систему парадных площадей
  • Узнаете, почему Михаил Ярославич был признан святым после княжения в Твери
  • Познакомитесь с творчеством местного поэта Андрея Дементьева
  • Полюбуетесь стрелкой Волги и Тверцы и единой фасадой волжской набережной
  • Увидите место, где зарождалась древняя Тверь и услышите легенды Отроч монастыря
  • Мы поговорим о путешествии Афанасия Никитина и знаменитых волжских мостах
  • Окажемся на Соборной площади у великолепного Спасо-Преображенского кафедрального собора и Тверского императорского путевого дворца

А также на нашем маршруте:

  • площадь Святого Благоверного князя Михаила Ярославича Тверского
  • памятник Андрею Дементьеву
  • речной вокзал и Отроч монастырь
  • Новый и Староволжский мосты
  • горсад
  • памятник Пушкину

Организационные детали

Возможно участие в экскурсии большего количества людей с доплатой 1000 ₽ за каждого последующего.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площадь Святого Благоверного князя Михаила Ярославича Тверского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил
Михаил — ваш гид в Твери
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 37 туристов
Я аттестованный гид-экскурсовод. Провожу экскурсии по городу Москве и Подмосковью. Стараюсь сделать город ближе и понятнее другим людям.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
1
3
2
1
О
Огромная благодарность Михаилу за эту экскурсию!!! Всё прошло на хорошем уровне: начиная с аппаратуры (наушники) и заканчивая теплой уютной атмосферой. Было ощущение, что мы прогуливаемся по городу со своим знакомым,
читать дальшеуменьшить

который влюблен в свой город и с удовольствием рассказывает нам о нем))) В Твери мы впервые, но хочется вернуться и еще погулять по этим уютным улочкам и посетить другие локации. Спасибо большое. Мы испытали чувство трепетного восторга!!!

Огромная благодарность Михаилу за эту экскурсию!!! Всё прошло на хорошем уровне: начиная с аппаратуры (наушники) иОгромная благодарность Михаилу за эту экскурсию!!! Всё прошло на хорошем уровне: начиная с аппаратуры (наушники) иОгромная благодарность Михаилу за эту экскурсию!!! Всё прошло на хорошем уровне: начиная с аппаратуры (наушники) и
Вам был полезен этот отзыв?
М
3 мая Михаил провел для нас замечательную экскурсию "Тверь — от средневекового княжества до столицы Верхневолжья". Замечательный гид, сочетает глубокие знания по истории города и способность построить интересный, эмоциональный рассказ, не перегружая его многочисленными датами и именами десятков князей. Особое спасибо за стихи!
Рекомендую экскурсию всем гостям Твери, интересующимся историей нашей страны.
Вам был полезен этот отзыв?
Л
В выходные посетили экскурсию Михаила «Тверь- от средневекового княжества до столицы Верхневолжья». Хотя мы в городе не первый раз, узнали много новых исторических фактов. Михаил провел прогулку в теплой, дружеской атмосфере. Материал излагается очень увлекательно, легко для восприятия и запоминания. Искренне рекомендую! Спасибо большое, Михаил!
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Михаил- интересный рассказчик, спокойно, неторопливо и без суеты провел нас по всему историческому центру, постепенно разворачивая всю историю Твери, ничего не упуская и не отпуская нашего внимания. Экскурсия оставила прекрасное впечатление, очень рекомендуем. Мы искушённые и требовательные путешественники, и мы остались очень довольны.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Большое спасибо Михаилу за содержательную и познавательную экскурсию. Оптимально по времени и наполнению. Мы получили большое удовольствие.
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Хорошая получилась прогулка, в начале было слишком много исторических фактов, мне было тяжело сфокусироваться, но потом втянулась, было интересно.
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Твери

Похожие экскурсии на «Тверь - от средневекового княжества до столицы Верхневолжья»

Добро пожаловать в Тверь
Пешая
2.5 часа
193 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Добро пожаловать в Тверь
Прогуляйтесь по историческому центру Твери, узнайте о её богатой истории и насладитесь видами на живописные волжские берега
Начало: На площади Михаила Тверского
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Средневековая Тверь: альтернативная столица России
Пешая
2 часа
262 отзыва
Индивидуальная
Средневековая Тверь: альтернативная столица России
Погрузитесь в историю Твери: узнайте, как город соперничал с Москвой и оставил отпечаток в истории Руси
Начало: На Свободном переулке, возле ЗАГСа
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 4000 ₽ за человека
Тверь древняя и современная
Пешая
2 часа
140 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Тверь древняя и современная
Погрузитесь в атмосферу Твери, гуляя по её улицам и набережным. Узнайте о знаменитых людях и исторических событиях, оставивших след в этом городе
Начало: Площадь святого благоверного князя Михаила Тверско...
30 мая в 09:00
31 мая в 09:00
5500 ₽ за всё до 7 чел.
Тверь: история и современность
Пешая
2.5 часа
176 отзывов
Индивидуальная
Тверь: история и современность
Откройте для себя уникальную историю Твери, её архитектурные шедевры и культурные традиции в увлекательной экскурсии
Начало: На площади Святого Благоверного Князя Михаила Твер...
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
от 5350 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Твери. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Твери
-5%
до 29 июня
от 4275 ₽ за экскурсию