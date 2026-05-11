Тверь привыкла оставаться в тени истории, хотя именно здесь в своё время было одно из сильнейших средневековых княжеств Руси. И именно отсюда Афанасий Никитин отправился в своё хождение за три моря.
На обзорной экскурсии по главным достопримечательностям вы услышите о знаменитых уроженцах Твери, легендах и прошлом города.
Описание экскурсии
- Вы увидите трёхлучие и систему парадных площадей
- Узнаете, почему Михаил Ярославич был признан святым после княжения в Твери
- Познакомитесь с творчеством местного поэта Андрея Дементьева
- Полюбуетесь стрелкой Волги и Тверцы и единой фасадой волжской набережной
- Увидите место, где зарождалась древняя Тверь и услышите легенды Отроч монастыря
- Мы поговорим о путешествии Афанасия Никитина и знаменитых волжских мостах
- Окажемся на Соборной площади у великолепного Спасо-Преображенского кафедрального собора и Тверского императорского путевого дворца
А также на нашем маршруте:
- площадь Святого Благоверного князя Михаила Ярославича Тверского
- памятник Андрею Дементьеву
- речной вокзал и Отроч монастырь
- Новый и Староволжский мосты
- горсад
- памятник Пушкину
Организационные детали
Возможно участие в экскурсии большего количества людей с доплатой 1000 ₽ за каждого последующего.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площадь Святого Благоверного князя Михаила Ярославича Тверского
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваш гид в Твери
Провёл экскурсии для 37 туристов
Я аттестованный гид-экскурсовод. Провожу экскурсии по городу Москве и Подмосковью. Стараюсь сделать город ближе и понятнее другим людям.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Огромная благодарность Михаилу за эту экскурсию!!! Всё прошло на хорошем уровне: начиная с аппаратуры (наушники) и заканчивая теплой уютной атмосферой. Было ощущение, что мы прогуливаемся по городу со своим знакомым,
3 мая Михаил провел для нас замечательную экскурсию "Тверь — от средневекового княжества до столицы Верхневолжья". Замечательный гид, сочетает глубокие знания по истории города и способность построить интересный, эмоциональный рассказ, не перегружая его многочисленными датами и именами десятков князей. Особое спасибо за стихи!
Рекомендую экскурсию всем гостям Твери, интересующимся историей нашей страны.
В выходные посетили экскурсию Михаила «Тверь- от средневекового княжества до столицы Верхневолжья». Хотя мы в городе не первый раз, узнали много новых исторических фактов. Михаил провел прогулку в теплой, дружеской атмосфере. Материал излагается очень увлекательно, легко для восприятия и запоминания. Искренне рекомендую! Спасибо большое, Михаил!
Михаил- интересный рассказчик, спокойно, неторопливо и без суеты провел нас по всему историческому центру, постепенно разворачивая всю историю Твери, ничего не упуская и не отпуская нашего внимания. Экскурсия оставила прекрасное впечатление, очень рекомендуем. Мы искушённые и требовательные путешественники, и мы остались очень довольны.
Большое спасибо Михаилу за содержательную и познавательную экскурсию. Оптимально по времени и наполнению. Мы получили большое удовольствие.
Хорошая получилась прогулка, в начале было слишком много исторических фактов, мне было тяжело сфокусироваться, но потом втянулась, было интересно.
