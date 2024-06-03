Памятник Афанасию Никитину – экскурсии в Твери

Найдено 10 экскурсий в категории «Памятник Афанасию Никитину» в Твери, цены от 2 950 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тверь вчера и сегодня
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
423 отзыва
Путешествие по Твери: от древности до наших дней
Знакомство с Тверью: от её основания до современного облика, легенды и реальность города на Волге
Начало: На площади Михаила Тверского
11 июня в 10:00
12 июня в 14:00
от 4 000 за всё до 6 чел.
Обзорная прогулка по Твери с купцом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
40 отзывов
Прогулка по Твери в компании купца Афанасия: живая страница истории
Прогуляйтесь по Твери в компании купца Афанасия: исторический образ, увлекательные сюжеты и живая история города
Начало: На площади Ленина
10 июня в 14:00
12 июня в 14:00
от 5 800 за всё до 6 чел.
Тверь - первое свидание
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
160 отзывов
Тверь - первое свидание: путешествие в историю и культуру
Погрузитесь в атмосферу Твери, открыв для себя её исторические секреты и архитектурные красоты
Начало: На площади Михаила Тверского
10 июня в 17:00
11 июня в 18:30
3 250 за всё до 10 чел.
Тверь: история и современность
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
85 отзывов
Тверь: история и современность - экскурсия по главным достопримечательностям
Откройте для себя уникальную историю Твери, её архитектурные шедевры и культурные традиции в увлекательной экскурсии
Начало: На площади Святого Благоверного Князя Михаила Твер...
Завтра в 08:00
10 июня в 14:30
от 4 000 за всё до 7 чел.
В гости к тверским купцам! (на вашем авто)
Индивидуальная
2.5 часа
89 отзывов
Индивидуальная экскурсия «В гости к тверским купцам» в Твери
Погрузитесь в атмосферу торговли и быта тверских купцов, открывая тайны старинных домов и храмов
13 июня в 08:00
17 июня в 08:00
4 400 за всё до 6 чел.
Открывая Тверь
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
59 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Открывая Тверь»: история и культура
Вас ждет увлекательное путешествие по Твери, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Центр Твери, Соборная площадь
10 июня в 14:30
11 июня в 09:30
4 000 за всё до 6 чел.
Доблесть и слава Твери
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
76 отзывов
Историческая экскурсия «Доблесть и слава Твери» - погружение в прошлое
Пройдите по мостам времени в экскурсии «Доблесть и слава Твери», открывая героическое прошлое города
Начало: Площадь Михаила Тверского
22 июля в 13:00
23 июля в 17:00
от 5 000 за всё до 7 чел.
Удивительная Тверь
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
86 отзывов
Удивительная Тверь: путешествие по историческим и тайным местам
Приглашаем на экскурсию «Удивительная Тверь» - путешествие по истории и красотам города, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На улице Вольного Новгорода, д. 23
20 июня в 10:00
21 июня в 10:00
5 000 за всё до 40 чел.
Тверь многоликая
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Тверь многоликая: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Тверь застраивалась как европейский город, но сохранила уникальный облик. Узнайте о её истории, архитектуре и людях, прогуливаясь по улицам
Сегодня в 16:00
10 июня в 08:30
3 900 за всё до 5 чел.
Тверь: знакомство с городом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
77 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Твери: культурное наследие и архитектура
Погрузитесь в уникальную атмосферу Твери, открывая её исторические сокровища и архитектурные жемчужины в компании опытного гида
Начало: У памятника Михаилу Тверскому
Завтра в 10:30
11 июня в 11:00
2 950 за всё до 50 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    Обзорная прогулка по Твери с купцом
    Очень понравилось. Не хотелось заканчивать экскурсию. Интересно и всё понятно, наша семья в восторге!
  • Е
    Елена
    2 июня 2024
    Тверь: знакомство с городом
    Тверь особо не впечатлила. Старая архитектура не сохранилась. В основном памятники. Набережная Волги красивая, и то в одну сторону. В
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    другую -разбитая брусчатка, ходить невозможно. Речной вокзал разрушен, хотя это было бы визитной карточкой города. Мосты красивые. Экскурсия была днем, да еще и в жару 28 градусов, по центру гулять было сложно, дети еле выдержали. Экскурсовод отличный, рассказывает интересно. Больше впечатлила панорама города с высоты 24 этажного здания, это прям очень рекомендую, к тому же там есть еще очень вкусный ресторан. Прокатились на речном трамвайчике, людей очень много, купить онлайн билет нет возможности, надо стоять в очереди.

  • С
    Софья
    30 мая 2024
    Тверь: знакомство с городом
    Все прошло замечательно,ровно так,как мы ожидали) интересная прогулка, прекрасный экскурсовод,открыли для себя Тверь!
  • Д
    Диана
    29 мая 2024
    Тверь многоликая
    Очень понравилась экскурсия, красивый город и прекрасные отзывчивые, дружелюбные люди! Рекомендую экскурсовода Ирину, очень интересно рассказывала, экскурсия прошла на одном дыхании!
  • A
    Anna
    27 мая 2024
    Тверь вчера и сегодня
    Большое спасибо Марине за интересную экскурсию. За несколько часов прогулки по городу с Мариной мы не только узнали историю города,
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    посмотрели красивые волжские виды, но влюбились в город так, что нам захотелось вернуться в Тверь, привезти наших друзей, сходить здесь в театр. Очень рекомендую эту экскурсию.

  • О
    Олеся
    27 мая 2024
    Тверь: история и современность
    Очень хорошая экскурсия!!! Анна большая молодец!!! Экскурсия познавательная, экскурсовод профессионал!!! Очень благодарны!!!
    Очень хорошая экскурсия!!! Анна большая молодец!!! Экскурсия познавательная, экскурсовод профессионал!!! Очень благодарны!!!Очень хорошая экскурсия!!! Анна большая молодец!!! Экскурсия познавательная, экскурсовод профессионал!!! Очень благодарны!!!Очень хорошая экскурсия!!! Анна большая молодец!!! Экскурсия познавательная, экскурсовод профессионал!!! Очень благодарны!!!Очень хорошая экскурсия!!! Анна большая молодец!!! Экскурсия познавательная, экскурсовод профессионал!!! Очень благодарны!!!
  • С
    Сергей
    26 мая 2024
    Тверь: история и современность
    Были в нескольких городах на различных экскурсиях и есть с чем сравнить. Анна отвечает на заковыристые вопросы, интересный собеседник! От
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    себя и от своей компании рекомендуем! Удалось посмотреть на 4 речных лайнера одновременно. Для местных, вероятно, привычно, а для неместных - в диковинку) Всем удачных поездок, в том числе - в Тверь!

  • Г
    Галина
    24 мая 2024
    Открывая Тверь
    Прекрасная экскурсия!!! Приятно слушать когда экскурсовод знает город, историю города и самое главное любит место где родился и вырос. Вместо 2,5 часов мы гуляли 3,5 часа и при этом совсем не устали. Спасибо за чудесную экскурсию!!!
  • О
    Ольга
    23 мая 2024
    Тверь: история и современность
    Анна замечательный, очень знающий специалист! Мы услышали органичнопостроеный рассказ о городе. Анна ответила на все наши вопросы, как специализированные по
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    экскурсии, так и технические, как и где найти в городе нужные нам места. Большая благодарность ей за встречу и организацию нашей экскурсии!

    Анна замечательный, очень знающий специалист! Мы услышали органичнопостроеный рассказ о городе. Анна ответила на все нашиАнна замечательный, очень знающий специалист! Мы услышали органичнопостроеный рассказ о городе. Анна ответила на все наши
  • С
    Светлана
    23 мая 2024
    Тверь вчера и сегодня
    Любое путешествие — это всегда радостное ожидание чего-то необычного, интересного, познавательного, поэтому мы возлагаем большие надежды на гида-экскурсовода. В этот
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    раз наша группа (6 девушек) решила посетить город Тверь. И нам очень повезло: наш гид Марина – человек, влюбленный в свой город! Начитанная, позитивная, с грамотной речью и отличным чувством юмора, ее увлекательный рассказ о городе и его жителях насыщен историческими фактами, но не перегружен ими; в ее распоряжении множество любопытных исторических фотографий, глядя на которые, мы могли сравнить, как выглядели некоторые места Твери в прошлом и сейчас. Мы с головой погрузились в прошлое Тверской губернии, начиная от первых поселений и образования Тверского княжества до наших дней, узнали много для себя нового о жизни и деяниях великих уроженцев Твери. Одним словом, мы получили массу полезной информации, зарядились позитивом и отлично провели время - во многом благодаря Марине!

Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Памятник Афанасию Никитину»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Твери
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
  1. Тверь вчера и сегодня
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  3. Тверь - первое свидание
  4. Тверь: история и современность
  5. В гости к тверским купцам! (на вашем авто)
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  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Памятник Михаилу Тверскому
  5. Памятник Афанасию Никитину
  6. Набережная Степана Разина
  7. Городской сад
  8. Спасо-Преображенский собор
  9. Церковь Белая Троица
  10. Свято-Екатерининский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Твери в июне 2024
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