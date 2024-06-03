1 чел.
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Индивидуальная
3 часа
Путешествие по Твери: от древности до наших дней
Знакомство с Тверью: от её основания до современного облика, легенды и реальность города на Волге
Начало: На площади Михаила Тверского
11 июня в 10:00
12 июня в 14:00
от 4 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по Твери в компании купца Афанасия: живая страница истории
Прогуляйтесь по Твери в компании купца Афанасия: исторический образ, увлекательные сюжеты и живая история города
Начало: На площади Ленина
10 июня в 14:00
12 июня в 14:00
от 5 800₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Тверь - первое свидание: путешествие в историю и культуру
Погрузитесь в атмосферу Твери, открыв для себя её исторические секреты и архитектурные красоты
Начало: На площади Михаила Тверского
10 июня в 17:00
11 июня в 18:30
3 250₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Тверь: история и современность - экскурсия по главным достопримечательностям
Откройте для себя уникальную историю Твери, её архитектурные шедевры и культурные традиции в увлекательной экскурсии
Начало: На площади Святого Благоверного Князя Михаила Твер...
Завтра в 08:00
10 июня в 14:30
от 4 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия «В гости к тверским купцам» в Твери
Погрузитесь в атмосферу торговли и быта тверских купцов, открывая тайны старинных домов и храмов
13 июня в 08:00
17 июня в 08:00
4 400₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия «Открывая Тверь»: история и культура
Вас ждет увлекательное путешествие по Твери, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Центр Твери, Соборная площадь
10 июня в 14:30
11 июня в 09:30
4 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Историческая экскурсия «Доблесть и слава Твери» - погружение в прошлое
Пройдите по мостам времени в экскурсии «Доблесть и слава Твери», открывая героическое прошлое города
Начало: Площадь Михаила Тверского
22 июля в 13:00
23 июля в 17:00
от 5 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Удивительная Тверь: путешествие по историческим и тайным местам
Приглашаем на экскурсию «Удивительная Тверь» - путешествие по истории и красотам города, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На улице Вольного Новгорода, д. 23
20 июня в 10:00
21 июня в 10:00
5 000₽ за всё до 40 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тверь многоликая: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Тверь застраивалась как европейский город, но сохранила уникальный облик. Узнайте о её истории, архитектуре и людях, прогуливаясь по улицам
Сегодня в 16:00
10 июня в 08:30
3 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия по Твери: культурное наследие и архитектура
Погрузитесь в уникальную атмосферу Твери, открывая её исторические сокровища и архитектурные жемчужины в компании опытного гида
Начало: У памятника Михаилу Тверскому
Завтра в 10:30
11 июня в 11:00
2 950₽ за всё до 50 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена3 июня 2024Очень понравилось. Не хотелось заканчивать экскурсию. Интересно и всё понятно, наша семья в восторге!
- ЕЕлена2 июня 2024Тверь особо не впечатлила. Старая архитектура не сохранилась. В основном памятники. Набережная Волги красивая, и то в одну сторону. В
- ССофья30 мая 2024Все прошло замечательно,ровно так,как мы ожидали) интересная прогулка, прекрасный экскурсовод,открыли для себя Тверь!
- ДДиана29 мая 2024Очень понравилась экскурсия, красивый город и прекрасные отзывчивые, дружелюбные люди! Рекомендую экскурсовода Ирину, очень интересно рассказывала, экскурсия прошла на одном дыхании!
- AAnna27 мая 2024Большое спасибо Марине за интересную экскурсию. За несколько часов прогулки по городу с Мариной мы не только узнали историю города,
- ООлеся27 мая 2024Очень хорошая экскурсия!!! Анна большая молодец!!! Экскурсия познавательная, экскурсовод профессионал!!! Очень благодарны!!!
- ССергей26 мая 2024Были в нескольких городах на различных экскурсиях и есть с чем сравнить. Анна отвечает на заковыристые вопросы, интересный собеседник! От
- ГГалина24 мая 2024Прекрасная экскурсия!!! Приятно слушать когда экскурсовод знает город, историю города и самое главное любит место где родился и вырос. Вместо 2,5 часов мы гуляли 3,5 часа и при этом совсем не устали. Спасибо за чудесную экскурсию!!!
- ООльга23 мая 2024Анна замечательный, очень знающий специалист! Мы услышали органичнопостроеный рассказ о городе. Анна ответила на все наши вопросы, как специализированные по
- ССветлана23 мая 2024Любое путешествие — это всегда радостное ожидание чего-то необычного, интересного, познавательного, поэтому мы возлагаем большие надежды на гида-экскурсовода. В этот
Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Памятник Афанасию Никитину»
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