Познакомьтесь с главными достопримечательностями Твери! Европейская планировка, выдающиеся архитектурные ансамбли, знаменитые набережные и мосты. Узнайте, как город развивался и менялся в разные эпохи. Истории об известных людях, которые здесь жили и гостили, сделают экскурсию ещё интереснее. Прогулка по живописным набережным и виды Волги оставят незабываемые впечатления. Все объекты осматриваются снаружи
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Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 12:00, 14:30
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Тверь: исторический путь, красота и культура
Мы встретимся на площади Михаила Тверского: рассмотрим её архитектурный ансамбль и поговорим о трехлучевой структуре города. Далее отправимся исследовать достопримечательности исторического центра. Вы увидите Императорский дворец, купеческие дома, старинные храмы, памятник Афанасию Никитину, Дворянское собрание и многое другое. Погуляете по живописным набережным, полюбуетесь видами Волги и узнаете, что такое «сплошная фасада». Кроме того, я расскажу:
- Как Тверь соперничала с Москвой в конце 13 — начале 14 веков
- Почему она утратила практически всё наследие Средневековья
- Как наш город первым в провинции получил план регулярной каменной застройки
- Что роднит столицу Верхневолжья с Северной столицей
- Как и почему возрождается Спасо-Преображенский собор
- Какое впечатление Тверь производила в разное время на своих гостей
И это далеко не всё!
Организационные детали
Все объекты мы осматриваем снаружи.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Святого Благоверного князя Михаила Ярославича Тверского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Твери
Провела экскурсии для 1008 туристов
Добрый день! Меня зовут Анна, я историк. Параллельно с научной деятельностью освоила профессию гида. Я шаг за шагом открывала для себя Тверь: от древности до современности. С радостью поделюсь своими знаниями с вами.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Надежда
8 сен 2024
Интересная экскурсия в прошлое Твери. Экскурсовод Анна очень подробно, структурно и познавательно рассказала об истории города, о значимых события, людях и памятниках культуры и архитектуры. Всем рекомендую!
Входит в следующие категории Твери
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