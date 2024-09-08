Познакомьтесь с главными достопримечательностями Твери! Европейская планировка, выдающиеся архитектурные ансамбли, знаменитые набережные и мосты. Узнайте, как город развивался и менялся в разные эпохи. Истории об известных людях, которые здесь жили и гостили, сделают экскурсию ещё интереснее. Прогулка по живописным набережным и виды Волги оставят незабываемые впечатления. Все объекты осматриваются снаружи

Описание экскурсии

Тверь: исторический путь, красота и культура

Мы встретимся на площади Михаила Тверского: рассмотрим её архитектурный ансамбль и поговорим о трехлучевой структуре города. Далее отправимся исследовать достопримечательности исторического центра. Вы увидите Императорский дворец, купеческие дома, старинные храмы, памятник Афанасию Никитину, Дворянское собрание и многое другое. Погуляете по живописным набережным, полюбуетесь видами Волги и узнаете, что такое «сплошная фасада». Кроме того, я расскажу:

Как Тверь соперничала с Москвой в конце 13 — начале 14 веков

Почему она утратила практически всё наследие Средневековья

Как наш город первым в провинции получил план регулярной каменной застройки

Что роднит столицу Верхневолжья с Северной столицей

Как и почему возрождается Спасо-Преображенский собор

Какое впечатление Тверь производила в разное время на своих гостей

И это далеко не всё!

Организационные детали

Все объекты мы осматриваем снаружи.