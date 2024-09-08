Тверь: история и современность (в группе)

Приглашаем на групповую экскурсию по Твери! Узнайте о её европейской планировке, знаменитых мостах и выдающихся архитектурных ансамблях. Это будет незабываемо
Познакомьтесь с главными достопримечательностями Твери! Европейская планировка, выдающиеся архитектурные ансамбли, знаменитые набережные и мосты. Узнайте, как город развивался и менялся в разные эпохи. Истории об известных людях, которые здесь жили и гостили, сделают экскурсию ещё интереснее. Прогулка по живописным набережным и виды Волги оставят незабываемые впечатления. Все объекты осматриваются снаружи
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Узнайте историю Твери
  • 🏛️ Полюбуйтесь архитектурой
  • 🌉 Прогуляйтесь по набережным
  • 📜 Услышите интересные факты
  • 🌿 Насладитесь видами Волги
    • Тверь: история и современность (в группе)
    Тверь: история и современность (в группе)
    Тверь: история и современность (в группе)
    Ближайшие даты:
    Время начала: 11:00, 12:00, 14:30

    Что можно увидеть

  • Площадь Михаила Тверского
  • Императорский дворец
  • Купеческие дома
  • Старинные храмы
  • Памятник Афанасию Никитину
  • Дворянское собрание

    • Описание экскурсии

    Тверь: исторический путь, красота и культура

    Мы встретимся на площади Михаила Тверского: рассмотрим её архитектурный ансамбль и поговорим о трехлучевой структуре города. Далее отправимся исследовать достопримечательности исторического центра. Вы увидите Императорский дворец, купеческие дома, старинные храмы, памятник Афанасию Никитину, Дворянское собрание и многое другое. Погуляете по живописным набережным, полюбуетесь видами Волги и узнаете, что такое «сплошная фасада». Кроме того, я расскажу:

    • Как Тверь соперничала с Москвой в конце 13 — начале 14 веков
    • Почему она утратила практически всё наследие Средневековья
    • Как наш город первым в провинции получил план регулярной каменной застройки
    • Что роднит столицу Верхневолжья с Северной столицей
    • Как и почему возрождается Спасо-Преображенский собор
    • Какое впечатление Тверь производила в разное время на своих гостей

    И это далеко не всё!

    Организационные детали

    Все объекты мы осматриваем снаружи.

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Стоимость экскурсии

    Тип билетаСтоимость
    Стандартный билет800 ₽
    Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    На площади Святого Благоверного князя Михаила Ярославича Тверского
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 2.5 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 1 отзыве
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
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    Надежда
    8 сен 2024
    Интересная экскурсия в прошлое Твери. Экскурсовод Анна очень подробно, структурно и познавательно рассказала об истории города, о значимых события, людях и памятниках культуры и архитектуры. Всем рекомендую!
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