Давайте влюбляться в Тверь

Погулять по исторической части города в компании коренной тверичанки
Мы пройдём по правому берегу Волги, посетим парадные площади, уютные улочки и проспекты, рассмотрим открыточные панорамные виды. Совершим путешествие сквозь века, переживая с Тверью грустные и радостные моменты истории.

Свой рассказ я буду сопровождать красивыми легендами, песнями и стихами, чтобы помочь вам влюбиться в город!
Описание экскурсии

  • Мы прогуляемся по Тверскому кремлю, подключим воображение и представим, каким был город в Средневековье.
  • Вы посетите Спас Златоверхий — сердце древнего кремля и главную святыню Твери.
  • Императорский дворец торжественно предстанет пред вами и расскажет о своих знаменитых жителях и гостях.
  • Александр Сергеевич Пушкин поведает, почему на Тверской земле он провёл 100 дней спокойствия и умиротворения.
  • Афанасий, спускающий ладью, удивит вас невероятными приключениями.
  • Старинные здания приоткроют завесу своих тайн, а Михаил Круг споёт о любви к милому городу.
  • Я обязательно расскажу вам о тверских брендах: что везут из Твери, где попробовать вкусные тверские настойки и как обрести богатство в доме благодаря нашему городу.

Вы узнаете:

  • когда, как, благодаря кому и почему появилась Тверь, которую мы видим сейчас.
  • почему в народе уже четвёртый век говорят «Тверь-городок — Петербурга уголок».
  • где отыскать «тверское ожерелье».

Организационные детали

  • Экскурсию также можно провести на вашем транспорте, на моём автомобиле или велосипедах. Детали уточняйте в переписке.
  • Можем изменить маршрут экскурсии в зависимости от ваших интересов, предпочтений и желаний. А также организовать кофепаузу или обед (актуально в холодный сезон).
  • Дополнительные расходы: по желанию можем посетить смотровую площадку — 250 ₽ в будни, 300 ₽ в выходные и праздничные дни.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина
Марина — ваш гид в Твери
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Марина Алексеева! Я коренная тверичанка, аттестованный и дипломированный экскурсовод по Твери и Тверской области, географ, путешественница. Приглашаю вас на Тверскую землю. Здесь я родилась, здесь прошло
читать дальше

мое детство и юность. И именно здесь, благодаря бесконечной любви к Твери, я нашла профессию своей души. Этой любовью мне хотелось бы поделиться как с нашими гостями, так и с самими жителями! Не люблю сама, когда экскурсии скучные. Поэтому в свои экскурсии я вкладываю душу, стараясь сделать их живыми. Не перегружаю их кучей дат и имен, а собираю все самое интересное: красивые легенды, забавные случаи, интриги-расследования. А ещё с ранних лет я занимаюсь вокалом, поэтому песня и стихи – неотъемлемая часть моих экскурсий. Всегда любила встречать гостей! С радостью готова подсказать вам по организации вашего путешествия: где остановиться, где покушать, куда сходить, что попробовать и еще множество ваших самых волнующих вопросов!

Входит в следующие категории Твери

