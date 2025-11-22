Мы пройдём по правому берегу Волги, посетим парадные площади, уютные улочки и проспекты, рассмотрим открыточные панорамные виды. Совершим путешествие сквозь века, переживая с Тверью грустные и радостные моменты истории.
Свой рассказ я буду сопровождать красивыми легендами, песнями и стихами, чтобы помочь вам влюбиться в город!
Описание экскурсии
- Мы прогуляемся по Тверскому кремлю, подключим воображение и представим, каким был город в Средневековье.
- Вы посетите Спас Златоверхий — сердце древнего кремля и главную святыню Твери.
- Императорский дворец торжественно предстанет пред вами и расскажет о своих знаменитых жителях и гостях.
- Александр Сергеевич Пушкин поведает, почему на Тверской земле он провёл 100 дней спокойствия и умиротворения.
- Афанасий, спускающий ладью, удивит вас невероятными приключениями.
- Старинные здания приоткроют завесу своих тайн, а Михаил Круг споёт о любви к милому городу.
- Я обязательно расскажу вам о тверских брендах: что везут из Твери, где попробовать вкусные тверские настойки и как обрести богатство в доме благодаря нашему городу.
Вы узнаете:
- когда, как, благодаря кому и почему появилась Тверь, которую мы видим сейчас.
- почему в народе уже четвёртый век говорят «Тверь-городок — Петербурга уголок».
- где отыскать «тверское ожерелье».
Организационные детали
- Экскурсию также можно провести на вашем транспорте, на моём автомобиле или велосипедах. Детали уточняйте в переписке.
- Можем изменить маршрут экскурсии в зависимости от ваших интересов, предпочтений и желаний. А также организовать кофепаузу или обед (актуально в холодный сезон).
- Дополнительные расходы: по желанию можем посетить смотровую площадку — 250 ₽ в будни, 300 ₽ в выходные и праздничные дни.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Твери
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Марина Алексеева! Я коренная тверичанка, аттестованный и дипломированный экскурсовод по Твери и Тверской области, географ, путешественница. Приглашаю вас на Тверскую землю.
