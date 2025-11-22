читать дальше

мое детство и юность. И именно здесь, благодаря бесконечной любви к Твери, я нашла профессию своей души. Этой любовью мне хотелось бы поделиться как с нашими гостями, так и с самими жителями! Не люблю сама, когда экскурсии скучные. Поэтому в свои экскурсии я вкладываю душу, стараясь сделать их живыми. Не перегружаю их кучей дат и имен, а собираю все самое интересное: красивые легенды, забавные случаи, интриги-расследования. А ещё с ранних лет я занимаюсь вокалом, поэтому песня и стихи – неотъемлемая часть моих экскурсий. Всегда любила встречать гостей! С радостью готова подсказать вам по организации вашего путешествия: где остановиться, где покушать, куда сходить, что попробовать и еще множество ваших самых волнующих вопросов!