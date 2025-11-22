Анна — ваш гид в Твери

читать дальше лекции, мастер-классы, выставки, ярмарки и другие авторские мероприятия. Приглашаю вас на свои мастер-классы в уютное и светлое лофт-пространство в пешей доступности от центра города. Мастер-классы проходят в атмосфере «трудолюбивое френдли». Можем вместе сотворить волшебные свечи и натуральной вощины и красиво их декорировать. Или займёмся набойкой на ткани, украсим крафтовые пакеты и мешочки для хранения, сделаем ароматное саше. И не только! До встречи!

Влюблённым в лаванду — моё почтение! Мой проект существует с 2015 года. Три года назад я основала Лавандовый клуб и почти два года руковожу магазином в Твери. Вместе с единомышленниками провожу