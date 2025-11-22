На мастер-классе мы будем работать с вощиной — природным материалом, приятным визуально и тактильно.
А какой аромат! Я расскажу небольшую историю свечей, озвучу несколько секретов, которые сделают ваши свечи по-настоящему волшебными. Вы расслабитесь, погрузитесь в атмосферу творчества и гармонии. И создадите несколько уникальных свечек, которые заберёте домой!
Описание мастер-класса
- Я расскажу вам краткую историю свечей
- Поделюсь знаниями и опытом по работе с натуральной вощиной, травами и эфирными маслами
- Озвучу несколько секретных свечных лайфхаков и объясню правила безопасности
Творить будем вместе
- Я помогу вам создать классные, волшебные, авторские свечи
- При желании вы дополните их травами, эфирными маслами и разнообразным декором
- Попьём чай из самовара и проведём время в атмосфере творчества
А в результате у вас получатся три уникальные свечки ручной работы!
Организационные детали
- Мастер-класс подходит для взрослых и детей от 5 лет (при условии, что дети способны работать 1,5 ч не отвлекаясь)
- Все нужные материалы включены в стоимость
- Мастер-класс проходит в уютном пространстве в центре города
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|618 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Вагжанова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Твери
Влюблённым в лаванду — моё почтение! Мой проект существует с 2015 года. Три года назад я основала Лавандовый клуб и почти два года руковожу магазином в Твери. Вместе с единомышленниками провожу
