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«Кругосветное» путешествие по Твери

5
1 отзыв
Наталья Д.
Наталья Д. – Гид из Твери
Лучший вариант для первого знакомства с городом.

За 2, 5 часа я покажу красивые 🤩 места, где получаются с самыми удачными фотографии 📸, познакомлю с важнейшими историческими событиями и покажу великолепнейшие памятники архитектуры.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 2 500 ₽ за экскурсию

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«Кругосветное» путешествие по Твери
«Кругосветное» путешествие по Твери

Что вы увидите

  • Императорский дворец
  • Набережные реки Волги
  • Городской сад
  • Памятники А. С. Пушкину, Михаилу Тверскому, Афанасию Никитину
  • Городская застройка XVIII-XIX вв.
Тверь — это 950 лет великой истории 📖, две золотые эпохи, четыре реки и тридцать мостов. Это город 🏙️ купцов и ремесленников, художников и поэтов, императоров и великих князей.

Что вас ожидает:

    Мы будем читать стихи, разгадывать исторические загадки и удивляться таинственным легендам!

    Организационные детали:

    • Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
    Что входит
    • Услуги гида
    Что не входит
    • Транпорт
    • Билеты в музеи
    • Питание.
    Начало и место завершения
    🚩 Площадь Михаила Тверского
    «Кругосветное» путешествие по Твери
    «Кругосветное» путешествие по Твери
    «Кругосветное» путешествие по Твери
    «Кругосветное» путешествие по Твери

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Наталья Д.
    Наталья Д.
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