Тверь — это 950 лет великой истории 📖, две золотые эпохи, четыре реки и тридцать мостов. Это город 🏙️ купцов и ремесленников, художников и поэтов, императоров и великих князей.

Что вас ожидает:

Мы будем читать стихи, разгадывать исторические загадки и удивляться таинственным легендам!

Организационные детали: