Что вы увидите
- Императорский дворец
- Набережные реки Волги
- Городской сад
- Памятники А. С. Пушкину, Михаилу Тверскому, Афанасию Никитину
- Городская застройка XVIII-XIX вв.
Тверь — это 950 лет великой истории 📖, две золотые эпохи, четыре реки и тридцать мостов. Это город 🏙️ купцов и ремесленников, художников и поэтов, императоров и великих князей.
Что вас ожидает:
Мы будем читать стихи, разгадывать исторические загадки и удивляться таинственным легендам!
Организационные детали:
- Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что не входит
- Транпорт
- Билеты в музеи
- Питание.
Начало и место завершения
🚩 Площадь Михаила Тверского
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Наталья Д.
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