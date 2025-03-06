1 день

Обзорная экскурсия по Торжку. Тверь

07:45 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».

Отправление в г. Торжок.

Обзорная экскурсия по г. Торжку – старинному городу, который был основан новгородскими купцами на рубеже X-XI веков.

Его улицы до сих пор хранят дух дореволюционной России XIX столетия. Главное, зачем стоит поехать сюда, особый колорит старорусского провинциального города, который Торжок сберег сквозь века.

Осмотр важных достопримечательностей.

Борисоглебский мужской монастырь, основанный в 1038 году, его называют одним из самых древних, созданных ранее знаменитой Киево-Печерской Лавры.

Памятник Ефрему Новоторжскому, небесному покровителю города и основателю Борисоглебского монастыря.

Спасо-Преображенский собор, храм «в шутку» называют «кусочком Исакия». Главная архитектурная доминанта Торжка, встречающая своим великолепием всех, приезжающих в город.

Торговая площадь и набережная реки Тверцы – главные туристические точки Торжка. С набережной открывается роскошный вид на Борисоглебский монастырь.

Отправление в г. Тверь.

Экскурсия в Тверской императорский дворец (Тверская картинная галерея).

В ходе экскурсии познакомитесь с историей Тверского императорского дворца – самой яркой достопримечательности Твери, узнаете о тех, кто бывал и жил в императорской резиденции, и посетите парадные залы с восстановленными интерьерами 60-х годов XIX века.

Сегодня здесь представлены полотна художников второй половины XIX века: И. И. Левитана, И. И. Шишкина, А. И. Куинджи, В. И. Маковского, И. Е. Репина, В. И. Сурикова.

Обед в кафе.

Далее Вы сможете выбрать один из вариантов программы, который подойдет именно вам.

Вариант 1. Свободное время на местном «Тверском Арбате» – Трёхсвятской улице.

Здесь можно встретить уличных художников и музыкантов, множество кафе и сувенирных лавок в окружении невысоких особняков XIX-XX веков. Погулять по красивым улочкам, заглянуть в уютные кафе, устроить свою собственную фотосессию.

Вариант 2. Экскурсия на действующее производство – пивоваренный завод «Афанасий» (по желанию, оплата при покупке тура).

Во время экскурсии своими глазами можно увидеть, как варят настоящее живое пиво, ставшее символом Тверской земли. Посетите варочный цех, отделение фильтрации воды, линию розлива и цех по производству солода.

Экскурсия завершится дегустацией - это отличная возможность попробовать пиво и другие продукты Холдинга «Афанасий».

Обращаем внимание: экскурсия имеет возрастные ограничения – 18+.

Посетители до 18 лет допускаются только с разрешения родителей и в их сопровождении, заменой алкоголю являются фермерские продукты (например, козий йогурт и клюква в сахаре).

Размещение в отеле «Тверь 3*» г. Тверь, номера категории «Стандарт».

Ужин в ресторане отеля.