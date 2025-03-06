фев
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Торжку. Тверь
07:45 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».
Отправление в г. Торжок.
Обзорная экскурсия по г. Торжку – старинному городу, который был основан новгородскими купцами на рубеже X-XI веков.
Его улицы до сих пор хранят дух дореволюционной России XIX столетия. Главное, зачем стоит поехать сюда, особый колорит старорусского провинциального города, который Торжок сберег сквозь века.
Осмотр важных достопримечательностей.
Борисоглебский мужской монастырь, основанный в 1038 году, его называют одним из самых древних, созданных ранее знаменитой Киево-Печерской Лавры.
Памятник Ефрему Новоторжскому, небесному покровителю города и основателю Борисоглебского монастыря.
Спасо-Преображенский собор, храм «в шутку» называют «кусочком Исакия». Главная архитектурная доминанта Торжка, встречающая своим великолепием всех, приезжающих в город.
Торговая площадь и набережная реки Тверцы – главные туристические точки Торжка. С набережной открывается роскошный вид на Борисоглебский монастырь.
Отправление в г. Тверь.
Экскурсия в Тверской императорский дворец (Тверская картинная галерея).
В ходе экскурсии познакомитесь с историей Тверского императорского дворца – самой яркой достопримечательности Твери, узнаете о тех, кто бывал и жил в императорской резиденции, и посетите парадные залы с восстановленными интерьерами 60-х годов XIX века.
Сегодня здесь представлены полотна художников второй половины XIX века: И. И. Левитана, И. И. Шишкина, А. И. Куинджи, В. И. Маковского, И. Е. Репина, В. И. Сурикова.
Обед в кафе.
Далее Вы сможете выбрать один из вариантов программы, который подойдет именно вам.
Вариант 1. Свободное время на местном «Тверском Арбате» – Трёхсвятской улице.
Здесь можно встретить уличных художников и музыкантов, множество кафе и сувенирных лавок в окружении невысоких особняков XIX-XX веков. Погулять по красивым улочкам, заглянуть в уютные кафе, устроить свою собственную фотосессию.
Вариант 2. Экскурсия на действующее производство – пивоваренный завод «Афанасий» (по желанию, оплата при покупке тура).
Во время экскурсии своими глазами можно увидеть, как варят настоящее живое пиво, ставшее символом Тверской земли. Посетите варочный цех, отделение фильтрации воды, линию розлива и цех по производству солода.
Экскурсия завершится дегустацией - это отличная возможность попробовать пиво и другие продукты Холдинга «Афанасий».
Обращаем внимание: экскурсия имеет возрастные ограничения – 18+.
Посетители до 18 лет допускаются только с разрешения родителей и в их сопровождении, заменой алкоголю являются фермерские продукты (например, козий йогурт и клюква в сахаре).
Размещение в отеле «Тверь 3*» г. Тверь, номера категории «Стандарт».
Ужин в ресторане отеля.
Обзорная экскурсия по г. Твери. Экскурсионно-развлекательная программа в Гадово. Кимры
07:00 Завтрак в ресторане отеля.
Обзорная экскурсия по г. Твери.
Тверь – когда-то столица всех русских земель, а сейчас современный город, административный центр Тверской области, расположившийся по обоим берегам Волги.
Осмотр важных достопримечательностей.
Главная святыня Тверской земли – Спасо-Преображенский собор,
Красивейшая набережная Степана Разина.
Не останется в стороне парадная часть города – знаменитое Тверское «Трехлучие» или «Версальский трезубец», – уникальная часть планировки города, сохранившаяся с XVIII века.
Императорский Путевой дворец, из окон которого Екатерина Вторая и не только любовались волжскими видами.
Отправление в г. Приволжский.
Направляемся в гости к Гадюке Васильевне и Змею Горынычу в совершенно необычную деревушку – Гадово.
Здесь, среди сказочных мохнатых елей можно повстречать настоящую Кикимору, навстречу из болот «выползает» Гадюка Васильевна, а простоватый добродушный Змей Горыныч потчует всех гостей угощеньем невиданным в собственном трактире!
Экскурсионно-развлекательная программа в музее Гадов с необычным пиром у Змея Горыныча и Гадюки Васильевны.
В программе:
- Юмористический Музей Гадов, где собрана уникальная «змеиная» экспозиция – от Змея-искусителя до Зеленого Змия из дерева, камня, тряпочек и самых разных природных материалов.
- Масленичная театрализованная программа, которую подготовили находчивые и талантливые «гадовцы». Это задорное, зажигательное интерактивное действо, с участием колоритной Кикиморы, веселой Гадюки Васильевны и простоватого Змея Горыныча и его разбитных подружек-Гадюжек. На "Змеином дворе" ждет масленичный перепляс, шутки, конкурсы, песни, хороводы!
- Сказочный пир (обед) с дегустацией «гадовских настоек» местного производства.
Меню обеда (ориентировочное, возможны изменения):
- борщик «молодильный»;
- холодец «хреновый»;
- «гадючка на пенечке»;
- «мышки»;
- картофельные котлетки с подливкой из поганочек;
- капустка и огурчики;
- чай с печеньем «лапа Горыныча»;
- дегустация гадовских напитков – 3 вида по 50г.
Отправление в Кимры – «Столицу сапожного царства».
Экскурсия в крупнейший в России Музей обуви – Кимрский краеведческий музей.
Самобытная история края и села рассказывается через ретроспективу … ОБУВИ.
Уникальной в своем роде считается местная коллекция обуви XVIII-XX веков: и сапоги, и парусиновые туфли, и ботильоны, и гамаши – всего не перечесть. Порядка 1500 единиц обуви, собранной не случайно, ведь Кимры издавна справедливо считались обувной столицей России.
Здесь можно прогуляться по улице старинных Кимр, полюбоваться его архитектурным лицом, поторговаться на местном базаре, побывать в гостях у сапожника и богатого купца. Чудные для уха «калишек», «венгерок», «осташ», «сапог в гармошку» обретут для вас новый смысл.
А современное мультимедийное оборудование позволит не только погрузиться в атмосферу старинного села, но и узнать много нового о дореволюционном быте России.
Отправление в г. Москву.
21:30 Ориентировочное время прибытия в г. Москву (ст. м. ВДНХ).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в Твери.
Стоимость тура на 1 человека, в руб:
|Размещение
|Завтраки и обеды
|Завтраки, обеды и ужины
|Тверь 3*
|15 090
|15 890
Доплата за одноместное размещение – 3 200 руб. (1 человек в номере)
Скидка на дополнительное место – 200 руб. (3 человека в номере)
Выбор места в автобусе – 980 руб.
Дополнительные услуги:
Экскурсия на пивоваренный завод «Афанасий» – 2 500 руб. (на человека).
Возможно изменение стоимости, актуальную информацию уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Отель «Тверь»
Отель "Тверь", находится в живописном сосновом бору на окраине города, поблизости от трассы Москва-Санкт-Петербург. К Вашим услугам VIP-зал на 20 персон, бильярд и круглосуточный бар.
Просторные номера с прекрасным ремонтом, в которых есть все необходимое для комфортного проживания.
В ресторане, который рассчитан на 200 персон, можно насладиться прекрасно приготовленной пищей, разнообразными фирменными блюдами, живой музыкой и развлекательной программой.
В отеле совмещены все условия для проведения различных мероприятий: семинаров, конференций и деловых встреч.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице
- Питание по выбранному тарифу
- Услуги гида, экскурсионное обслуживание, входные билеты
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до Москвы и обратно
- Экскурсия на пивоваренный завод «Афанасий» - 2 500 руб. (на человека), оплачивается при покупке тура
- Выбор места в автобусе - 980 руб, оплачивается при покупке тура
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какая важная информация есть в туре?
- Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
- Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А также производить замену гостиницы той же категории или выше.
- При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.
- Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.
- Данная программа рекомендуется для детей от 6 лет.
- Рассадка в автобусе фиксированная. Места в автобусе предоставляются автоматически за 1 день до начала тура. В случае нештатной ситуации, доступные места определяются гидом.
- Услуга "Выбор места", менеджер заранее зафиксирует за Вами желаемое место (стоимость услуги в блоке цен и скидок).
- Время по программе тура (особенно время прибытия) указано ориентировочно. Возможны задержки по независящим от Туроператора/Турагента обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлен на 2-3 ч.
- При самостоятельном бронировании Туристами проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания), необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру. Компенсация за проездные билеты (авиа-, жд-), в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от Туроператора/Турагента причинам, не производится.
Как организовано питание в туре?
В турах предусмотрено комплексное питание на всю группу. Учитывать индивидуальные особенности, к сожалению, нет возможности.