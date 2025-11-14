Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборАвтомобильная экспресс-экскурсия по Тюмени
Взглянуть на город - старинный и современный - из уютного салона автомобиля в компании гида-историка
Завтра в 18:30
11 дек в 08:30
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Ночная Тюмень и её легенды
Увидеть город с неожиданной стороны и пополнить копилку ярких впечатлений
Завтра в 20:30
11 дек в 20:30
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
РетроДом Зулейхи: история Сибири и память рода
Окунитесь в атмосферу Сибири в РетроДоме Зулейхи. Уникальные экспонаты, душевное чаепитие и история, которая тронет ваше сердце
Начало: В микрорайоне Казарово
11 дек в 15:00
12 дек в 15:00
9000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Тюмени в Тобольск за один день с гидом-историком
Осмотреть старинный кремль, полюбоваться сибирским барокко и узнать об освоении Сибири
10 янв в 08:00
11 янв в 08:00
33 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Татарская кухня: личный мастер-класс «ТАМЛЕ» в Тюмени
Откройте для себя татарскую культуру через кулинарию. Присоединяйтесь к мастер-классу «ТАМЛЕ» и узнайте секреты национальных блюд
Начало: В квартале Янавыл
11 дек в 11:00
12 дек в 11:00
от 11 400 ₽ за всё до 10 чел.
- ААлёна14 ноября 2025Автомобильная экспресс-экскурсия по ТюмениДата посещения: 14 ноября 2025Я с дочкой впервые в Тюмени. Станислав с любовью рассказывал о родном городе, очень интересно и познавательно. Мне даже стало
- ААлексей11 июля 2025Автомобильная экспресс-экскурсия по ТюмениДата посещения: 10 июля 2025Станислав красавчик. Всё, конкретно и точно. Очень интересно и креативно. РЕКОМЕНДУЮ!!!!!!
- ГГолдырева8 декабря 2025Если вы хотите познакомиться с городом и окунуться в его историю, то Станислав вам поможет в этом. Очень хорошая подача информации, доступна всем. Рекомендую на 100%
- ЕЕлена7 декабря 2025Выражаем благодарность Станиславу за очень интересную экскурсию. Узнали много о Тюмени. Чувствуется его любовь к городу, к своему делу. Нужно отметить высокий профессионализм, эрудицию, оригинальность подачи информации и отличное чувство юмора. Рекомендуем всем гостям города Тюмени.
- ООксана3 декабря 2025Экскурсия подойдет любому возрасту! Очень доступная форма изложения материала! Интересные и малоизвестные факты! Очень доброжелательная атмосфера! Спасибо Станиславу за увлекательное знакомство с Тюменью!
- ККабышева29 ноября 2025Замечательный экскурсовод! Все вовремя, культурно, все по делу. Приятный собеседник! Советую!
- ЕЕлена22 ноября 2025Замечательная экскурсия!
- ЕЕлена13 ноября 2025Второй раз на экскурсии со Станиславом. Познавательно, весело, интересно!!! Рекомендую однозначно
- ВВладимир13 ноября 2025Первый раз в Тюмени, даже первые часы в Тюмени и попал на экскурсию к Станиславу и мне Повезло!
Поездка по вечерней
- ЮЮрий3 ноября 2025Отличная экскурсия. Всего за два часа получил полное описание и осмотр исторической части города. Станислав также учёл резкое похолодание, так что часть рассказа проходила в машине. Рассказ интересный, где надо, с юмором
- ИИрина3 ноября 2025С легким сердцем шли научиться приготовлению простого татарского блюда… ничего не ожидая и не строя надежд, а получили столько душевной
- ЛЛегостаева29 октября 2025Станислав очень хороший организатор и экскурсовод, рассказывал очень понятно, нескучно и интерессно, три часа прошли очень быстро и интерессно
- ДДмитрий21 октября 2025Благодарим Станислава, всё было интересно!
- ННаталья9 сентября 2025Спасибо большое Станиславу за интересный рассказ и наше знакомство с ночной Тюменью. Хоть с погодой не повезло, но даже под
- ММаргарита27 августа 2025Очень интересная и познавательная экскурсия.
- ООльга22 августа 2025Огромная благодарность Станиславу! Влюбил нас в свой город. Рассказал кучу секретов и секретиков о гостях и жителях города)) В дальнейшем,
- ЕЕлена19 августа 2025Мы приехали на пару дней, и хотелось получить представление о городе. Станислав - отличный рассказчик, с ним вам точно не
- ББовуль15 августа 2025Гид Станислав прекрасный рассказчик! Всю экскурсию были во внимании и взрослые и дети (14 и17 лет). Шикарное чувство юмора💯, ктр
- ЛЛариса12 августа 2025Спасибо! Все очень понравилось!
- ССергей10 августа 2025Это было превосходно. Как будто даже полюбил Тюмень. Надо будет ещё разок съездить туда.
