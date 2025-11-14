Мои заказы

Мастер-классы для детей – экскурсии в Тюмени

Найдено 5 экскурсий в категории «Мастер-классы для детей» в Тюмени, цены от 960 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Автомобильная экспресс-экскурсия по Тюмени
На машине
2 часа
56 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Автомобильная экспресс-экскурсия по Тюмени
Взглянуть на город - старинный и современный - из уютного салона автомобиля в компании гида-историка
Завтра в 18:30
11 дек в 08:30
8000 ₽ за всё до 4 чел.
О Тюмени - с душой и любовью
Пешая
1.5 часа
48 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
О Тюмени - с душой и любовью: индивидуальная экскурсия
Обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру Тюмени. Узнайте о становлении города, путешествиях Витуса Беринга и истории добычи нефти
Начало: Музей Городская Дума
Сегодня в 10:00
12 дек в 10:00
5000 ₽ за всё до 5 чел.
РетроДом Зулейхи: история Сибири и память рода
3 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
РетроДом Зулейхи: история Сибири и память рода
Окунитесь в атмосферу Сибири в РетроДоме Зулейхи. Уникальные экспонаты, душевное чаепитие и история, которая тронет ваше сердце
Начало: В микрорайоне Казарово
11 дек в 15:00
12 дек в 15:00
9000 ₽ за всё до 5 чел.
Домашний мастер-класс татарской кухни «ТАМЛЕ»
4 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Татарская кухня: личный мастер-класс «ТАМЛЕ» в Тюмени
Откройте для себя татарскую культуру через кулинарию. Присоединяйтесь к мастер-классу «ТАМЛЕ» и узнайте секреты национальных блюд
Начало: В квартале Янавыл
11 дек в 11:00
12 дек в 11:00
от 11 400 ₽ за всё до 10 чел.
Мобильный квест «Гарри Поттер: в поисках снитча»
Пешая
2 часа
4 отзыва
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест «Гарри Поттер: в поисках снитча»
Погрузитесь в магический мир Гарри Поттера в Тюмени! Решайте загадки, открывайте секреты города и помогите юному волшебнику вернуть снитч
Начало: На улице Немцова
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
960 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алёна
    14 ноября 2025
    Автомобильная экспресс-экскурсия по Тюмени
    Дата посещения: 14 ноября 2025
    Я с дочкой впервые в Тюмени. Станислав с любовью рассказывал о родном городе, очень интересно и познавательно. Мне даже стало
    читать дальше

    немного обидно за свой город. Тюмень меня впечатлила своей яркостью, открытостью для людей, сочетанием старины и современности. Спасибо Станиславу. Советую как экскурсовода, историка, знающего свой город.

    Я с дочкой впервые в Тюмени. Станислав с любовью рассказывал о родном городе, очень интересно и познавательно. Мне даже стало
  • А
    Алексей
    11 июля 2025
    Автомобильная экспресс-экскурсия по Тюмени
    Дата посещения: 10 июля 2025
    Станислав красавчик. Всё, конкретно и точно. Очень интересно и креативно. РЕКОМЕНДУЮ!!!!!!
  • Г
    Голдырева
    8 декабря 2025
    Автомобильная экспресс-экскурсия по Тюмени
    Если вы хотите познакомиться с городом и окунуться в его историю, то Станислав вам поможет в этом. Очень хорошая подача информации, доступна всем. Рекомендую на 100%
  • Е
    Елена
    7 декабря 2025
    Автомобильная экспресс-экскурсия по Тюмени
    Выражаем благодарность Станиславу за очень интересную экскурсию. Узнали много о Тюмени. Чувствуется его любовь к городу, к своему делу. Нужно отметить высокий профессионализм, эрудицию, оригинальность подачи информации и отличное чувство юмора. Рекомендуем всем гостям города Тюмени.
  • К
    Кабышева
    29 ноября 2025
    Автомобильная экспресс-экскурсия по Тюмени
    Замечательный экскурсовод! Все вовремя, культурно, все по делу. Приятный собеседник! Советую!
    Замечательный экскурсовод! Все вовремя, культурно, все по делу. Приятный собеседник! Советую!
  • Е
    Елена
    22 ноября 2025
    Автомобильная экспресс-экскурсия по Тюмени
    Замечательная экскурсия!
  • Ю
    Юрий
    3 ноября 2025
    Автомобильная экспресс-экскурсия по Тюмени
    Отличная экскурсия. Всего за два часа получил полное описание и осмотр исторической части города. Станислав также учёл резкое похолодание, так что часть рассказа проходила в машине. Рассказ интересный, где надо, с юмором
  • И
    Ирина
    3 ноября 2025
    Домашний мастер-класс татарской кухни «ТАМЛЕ»
    С легким сердцем шли научиться приготовлению простого татарского блюда… ничего не ожидая и не строя надежд, а получили столько душевной
    читать дальше

    теплоты, истории семьи, переплетеной с историей страны… погружение в быт, веру, восприятие жизни, воспитание детей и смысл жизни Татаров! От души рекомендую этот мастер класс или любой другой, который ведет этот, мало сказать, экскурсовод! Ведите детей и себя, чтобы показать и посмотреть какие бывают глубокие, умные, талантливые и добрые люди♥️ привезу дочку обязательно! Благодарю 😇🙏🏻 а пирожки божественны)

    С легким сердцем шли научиться приготовлению простого татарского блюда… ничего не ожидая и не строя надежд
  • Д
    Дмитрий
    21 октября 2025
    Автомобильная экспресс-экскурсия по Тюмени
    Благодарим Станислава, всё было интересно!
  • М
    Маргарита
    27 августа 2025
    Автомобильная экспресс-экскурсия по Тюмени
    Очень интересная и познавательная экскурсия.
  • О
    Ольга
    22 августа 2025
    Автомобильная экспресс-экскурсия по Тюмени
    Огромная благодарность Станиславу! Влюбил нас в свой город. Рассказал кучу секретов и секретиков о гостях и жителях города)) В дальнейшем,
    читать дальше

    гуляя по Тюмени, было понимание, что посетить в первую очередь, а что оставит на потом.
    Поведал о пути Императора Николая II в ссылку, поэтому когда мы оказались в Тобольске были более подготовленными.

    Огромная благодарность Станиславу! Влюбил нас в свой город. Рассказал кучу секретов и секретиков о гостях и
  • Е
    Елена
    19 августа 2025
    Автомобильная экспресс-экскурсия по Тюмени
    Мы приехали на пару дней, и хотелось получить представление о городе. Станислав - отличный рассказчик, с ним вам точно не
    читать дальше

    будет скучно, рассказывает очень живо и с юмором. Удобно, что нас забрали от гостиницы и туда же привезли, не нужно было бегать по городу и искать точку сбора. Мы впервые были на индивидуальной экскурсии и нам очень понравилось. Стоимость, конечно, выше, чем групповая, но тут уж каждый сам вправе выбрать формат по душе (ехать группой или чтобы экскурсия была индивидуальной). Плюс индивидуальной экскурсии - мы сами выбираем из большого варианта предложенного день и время, когда нам удобно.

  • Л
    Лариса
    12 августа 2025
    Автомобильная экспресс-экскурсия по Тюмени
    Спасибо! Все очень понравилось!
  • С
    Сергей
    8 августа 2025
    Автомобильная экспресс-экскурсия по Тюмени
    Экскурсия понравилась. Станислав очень рационально построил маршрут, чтобы максимально увидеть достопримечательности центра Тюмени, закончив экскурсию на набережной Туры, согласно моему
    читать дальше

    пожеланию. Станислав умеет заинтересовать слушателя, сообщая как краткую информацию об объектах, так и малоизвестные исторические факты, в частности, о хранении в годы войны в Тюмени тела Ленина, о судьбе М. Пришвина, историю царской семьи. Рекомендую всем.

  • Е
    Елена
    7 августа 2025
    Автомобильная экспресс-экскурсия по Тюмени
    Благодарим Станислава за индивидуальный подход - встретил рано утром практически с поезда. Очень интересный рассказ, чувствуется любовь к городу. Чуткое отношение к нашему ребенку
  • и
    ирина
    30 июля 2025
    Домашний мастер-класс татарской кухни «ТАМЛЕ»
    Попали на мастер-класс прямо с дороги, и нас уже ждал накрытый стол, прекрасная выпечка и очень вкусный чай. Познакомились с
    читать дальше

    радушной хозяйкой, узнали историю сибирских татар. И научились делать татарские пирожки эчпочмаки. Это несложно и ооооочень вкусно. Неспешная беседа, погружение в традиции и обычаи. Как будто время остановилось, и мы смогли остановиться и примерить на себя не только татарские наряды, но и обычаи этих людей. Задуматься о взаимоотношениях со своими близкими, о том, что на самом деле ценно в нашей жизни.

  • В
    Василий
    29 июля 2025
    Автомобильная экспресс-экскурсия по Тюмени
    Спасибо Станиславу за прекрасную экскурсию. Тюмень открылась для нас совершенно с неожиданной стороны. И хотя на улице был дождь, заботливо
    читать дальше

    предоставленные Станиславом зонтики позволили нам не промокнуть и насладиться красотами города.
    Теперь возникло желание вернуться в Тюмень и ещё раз насладиться городом и его окрестностями.

    Спасибо Станиславу за прекрасную экскурсию. Тюмень открылась для нас совершенно с неожиданной стороны. И хотя на
  • Е
    Елена
    21 июля 2025
    Автомобильная экспресс-экскурсия по Тюмени
    Замечательная экскурсия! Хотелось продлить время))) Гид - замечательный рассказчик, общение с ним легкое! Очень познавательно и интересно!
  • А
    Алексей
    21 июля 2025
    Автомобильная экспресс-экскурсия по Тюмени
    Экскурсия очень понравилась! Однозначно рекомендую проехать и пройтись именно со Станиславом. Много полезной информации в доступном виде. Рассказывает интересно иногда
    читать дальше

    с юмором. Факты, история, много фамилий и дат, конечно запомнить простому человеку очень сложно, но благодаря интересному маршруту и рассказам время пролетело очень быстро, а полученную информацию можно долго переваривать. Спасибо!

  • Т
    Татьяна
    21 июля 2025
    Автомобильная экспресс-экскурсия по Тюмени
    Экскурсия со Станиславом нам очень понравилась! Очень интересно рассказывает! Очень увлекательно и познавательно 👍 всем рекомендую 👍

Сколько стоит экскурсия по Тюмени в декабре 2025
Сейчас в Тюмени в категории "Мастер-классы для детей" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 960 до 11 400. Туристы уже оставили гидам 131 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Тюмени на 2025 год по теме «Мастер-классы для детей», 131 ⭐ отзыв, цены от 960₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль