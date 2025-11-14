Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборАвтомобильная экспресс-экскурсия по Тюмени
Взглянуть на город - старинный и современный - из уютного салона автомобиля в компании гида-историка
Завтра в 18:30
11 дек в 08:30
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
О Тюмени - с душой и любовью: индивидуальная экскурсия
Обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру Тюмени. Узнайте о становлении города, путешествиях Витуса Беринга и истории добычи нефти
Начало: Музей Городская Дума
Сегодня в 10:00
12 дек в 10:00
5000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
РетроДом Зулейхи: история Сибири и память рода
Окунитесь в атмосферу Сибири в РетроДоме Зулейхи. Уникальные экспонаты, душевное чаепитие и история, которая тронет ваше сердце
Начало: В микрорайоне Казарово
11 дек в 15:00
12 дек в 15:00
9000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Татарская кухня: личный мастер-класс «ТАМЛЕ» в Тюмени
Откройте для себя татарскую культуру через кулинарию. Присоединяйтесь к мастер-классу «ТАМЛЕ» и узнайте секреты национальных блюд
Начало: В квартале Янавыл
11 дек в 11:00
12 дек в 11:00
от 11 400 ₽ за всё до 10 чел.
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест «Гарри Поттер: в поисках снитча»
Погрузитесь в магический мир Гарри Поттера в Тюмени! Решайте загадки, открывайте секреты города и помогите юному волшебнику вернуть снитч
Начало: На улице Немцова
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
960 ₽ за всё до 6 чел.
- ААлёна14 ноября 2025Автомобильная экспресс-экскурсия по ТюмениДата посещения: 14 ноября 2025Я с дочкой впервые в Тюмени. Станислав с любовью рассказывал о родном городе, очень интересно и познавательно. Мне даже стало
- ААлексей11 июля 2025Автомобильная экспресс-экскурсия по ТюмениДата посещения: 10 июля 2025Станислав красавчик. Всё, конкретно и точно. Очень интересно и креативно. РЕКОМЕНДУЮ!!!!!!
- ГГолдырева8 декабря 2025Если вы хотите познакомиться с городом и окунуться в его историю, то Станислав вам поможет в этом. Очень хорошая подача информации, доступна всем. Рекомендую на 100%
- ЕЕлена7 декабря 2025Выражаем благодарность Станиславу за очень интересную экскурсию. Узнали много о Тюмени. Чувствуется его любовь к городу, к своему делу. Нужно отметить высокий профессионализм, эрудицию, оригинальность подачи информации и отличное чувство юмора. Рекомендуем всем гостям города Тюмени.
- ККабышева29 ноября 2025Замечательный экскурсовод! Все вовремя, культурно, все по делу. Приятный собеседник! Советую!
- ЕЕлена22 ноября 2025Замечательная экскурсия!
- ЮЮрий3 ноября 2025Отличная экскурсия. Всего за два часа получил полное описание и осмотр исторической части города. Станислав также учёл резкое похолодание, так что часть рассказа проходила в машине. Рассказ интересный, где надо, с юмором
- ИИрина3 ноября 2025С легким сердцем шли научиться приготовлению простого татарского блюда… ничего не ожидая и не строя надежд, а получили столько душевной
- ДДмитрий21 октября 2025Благодарим Станислава, всё было интересно!
- ММаргарита27 августа 2025Очень интересная и познавательная экскурсия.
- ООльга22 августа 2025Огромная благодарность Станиславу! Влюбил нас в свой город. Рассказал кучу секретов и секретиков о гостях и жителях города)) В дальнейшем,
- ЕЕлена19 августа 2025Мы приехали на пару дней, и хотелось получить представление о городе. Станислав - отличный рассказчик, с ним вам точно не
- ЛЛариса12 августа 2025Спасибо! Все очень понравилось!
- ССергей8 августа 2025Экскурсия понравилась. Станислав очень рационально построил маршрут, чтобы максимально увидеть достопримечательности центра Тюмени, закончив экскурсию на набережной Туры, согласно моему
- ЕЕлена7 августа 2025Благодарим Станислава за индивидуальный подход - встретил рано утром практически с поезда. Очень интересный рассказ, чувствуется любовь к городу. Чуткое отношение к нашему ребенку
- иирина30 июля 2025Попали на мастер-класс прямо с дороги, и нас уже ждал накрытый стол, прекрасная выпечка и очень вкусный чай. Познакомились с
- ВВасилий29 июля 2025Спасибо Станиславу за прекрасную экскурсию. Тюмень открылась для нас совершенно с неожиданной стороны. И хотя на улице был дождь, заботливо
- ЕЕлена21 июля 2025Замечательная экскурсия! Хотелось продлить время))) Гид - замечательный рассказчик, общение с ним легкое! Очень познавательно и интересно!
- ААлексей21 июля 2025Экскурсия очень понравилась! Однозначно рекомендую проехать и пройтись именно со Станиславом. Много полезной информации в доступном виде. Рассказывает интересно иногда
- ТТатьяна21 июля 2025Экскурсия со Станиславом нам очень понравилась! Очень интересно рассказывает! Очень увлекательно и познавательно 👍 всем рекомендую 👍
