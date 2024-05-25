Экскурсии в помещении Тюмени

Найдено 5 экскурсий в категории «В помещении» в Тюмени, цены от 2 670 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Чёрное золото Тюмени и секреты горячих источников
Индивидуальная
1 час
21 отзыв
Чёрное золото Тюмени и секреты горячих источников: уникальное путешествие
Погрузитесь в историю тюменской нефти и узнайте все о целебных свойствах местных горячих источников
Начало: Район площади Памяти
Завтра в 21:30
10 июня в 21:30
от 2 670 за всё до 4 чел.
РетроДом Зулейхи: история Сибири и память рода
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
РетроДом Зулейхи: история Сибири и память рода
Окунитесь в атмосферу Сибири в РетроДоме Зулейхи. Уникальные экспонаты, душевное чаепитие и история, которая тронет ваше сердце
Начало: В микрорайоне Казарово
10 июня в 16:00
11 июня в 15:00
9 000 за всё до 5 чел.
Домашний мастер-класс татарской кухни «ТАМЛЕ»
Индивидуальная
4 часа
6 отзывов
Домашний мастер-класс татарской кухни «ТАМЛЕ»
Откройте для себя татарскую культуру через кулинарию. Присоединяйтесь к мастер-классу «ТАМЛЕ» и узнайте секреты национальных блюд
Начало: В квартале Янавыл
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
от 11 400 за всё до 6 чел.
В Тюмени - пельмени: готовим и едим как сибиряки
Индивидуальная
1.5 часа
В Тюмени - пельмени: мастер-класс по приготовлению в сибирском стиле
Погрузитесь в атмосферу сибирской кухни, научитесь лепить пельмени и откройте для себя удивительную историю Тюмени
Начало: В районе площади Памяти
16 июля в 16:00
17 июля в 16:00
3 500 за человека
Истории старого саквояжа
Индивидуальная
1.5 часа
Истории старого саквояжа
Интерактивная экскурсия и чаепитие с гидом-потомком дворянского рода
10 июня в 18:30
11 июня в 18:30
9 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    25 мая 2024
    РетроДом Зулейхи: история Сибири и память рода
    История Тюменского края с особой стороны, с которой мало кто рассказывает. Очень чувствуется, что гид говорит о том, что важно
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    лично для неё, о пережитом ею, и это вместе с живыми старинными предметами, и которые можно подержать в руках,и прикоснуться к ним, придаёт рассказу живой эмоциональный заряд. То, о чем она говорит, как вживую проходит перед глазами. А ещё и пирожки… Мы с женой очень довольны, что попали на эту экскурсию. Она стоит своих денег.

  • С
    Светлана
    1 мая 2024
    Чёрное золото Тюмени и секреты горячих источников
    Экскурсия необычная - как по тематике, так и по способу проведения, никуда не идёте, а разглядываете город с высоты многоэтажного
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    дома. Автор идеи - коренная жительница Тюмени, знающая множество интересных историй и фактов из жизни города и конкретно по теме поисков нефти. Было интересно! Некоторые факты удивили, зато стало понятно. почему в городе установлен памятник Высоцкому, но песню о нефти слышала впервые! Татьяна - умелый рассказчик, располагает к себе. В последующие дни я воспользовалась её советами по выбору термального источника и точным описанием, чего там ждать, и не прогадала! Спасибо за это тоже!

  • С
    Сергей
    5 апреля 2024
    Чёрное золото Тюмени и секреты горячих источников
    Лучшего рассказчика, и свидетеля истории нефти в Тюмени наверное уже не найти. Кроме того она и знаток истории города с фактами из прожитой жизни города и страны. Если вы хотите проследить связь поколений жителей Тюмени, то обращайтесь к ней.
  • А
    Анастасия
    11 марта 2024
    Домашний мастер-класс татарской кухни «ТАМЛЕ»
    Это не просто мастер-класс, это настоящее приглашение в гости. Вы попадаете в гостеприимный дом чудесной Альмиры, где вас окутывают теплом,
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    интересными рассказами, делятся житейской мудростью и очень вкусно кормят! Нас было 10 человек и нам в гостях у Альмиры очень понравилось, 4 часа пролетели совсем незаметно. Мы готовили эчпочмаки, и благодаря чуткому руководству хозяйки они у нас получились очень вкусными! Мы наряжались, много смеялись, пели, приобретали новый опыт. Мастер-класс рекомендуем всем!

  • В
    Василиса
    11 февраля 2024
    Домашний мастер-класс татарской кухни «ТАМЛЕ»
    Очень душевный мастер-класс. Были с детьми (11,12,16 лет). Понравилось всем, ОЧЕНЬ. Мы смеялись, плакали, разговаривали, пекли эчпочмаки и пили чай.
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    Как заметила моя дочь, что как у бабушки в гостях побывали. Однозначно советуем, как для взрослых, так и для детей. От всей души желаем «Мир вашему дому и всей вашей семье»

    Очень душевный мастер-класс. Были с детьми (11,12,16 лет). Понравилось всем, ОЧЕНЬ. Мы смеялись, плакали, разговаривали, пеклиОчень душевный мастер-класс. Были с детьми (11,12,16 лет). Понравилось всем, ОЧЕНЬ. Мы смеялись, плакали, разговаривали, пеклиОчень душевный мастер-класс. Были с детьми (11,12,16 лет). Понравилось всем, ОЧЕНЬ. Мы смеялись, плакали, разговаривали, пекли
  • Н
    Надежда
    9 февраля 2024
    Домашний мастер-класс татарской кухни «ТАМЛЕ»
    Это один из лучших мастер классов, ты попадаешь не на мероприятие, а в гости к заботливой и прекрасной Альмире, вас ждёт гораздо больше чем вы найдете в описании. Мы были в рамках йогавыходных с группой, полный восторг у всех!
  • Е
    Егор
    1 февраля 2024
    РетроДом Зулейхи: история Сибири и память рода
    Побывали нашей семьей в гостях у Зулейхи. Увлекательный рассказ перенес нас в родовую деревню, провел через разные эпохи жизни семьи
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    Зулейхи, в которой нашла отражение история Тюмени, сибирских татар и нашей страны. Экскурсия превзошла наши ожидания, даже ребенок 3 лет, сказал, что ему было интересно. Пока шла экскурсия с первого этажа доносился манящий запах национальных блюд, которые Наиля (сестра Зулейхи) готовила к чаепитию. Благодарны Зулейхе, ее сестре и мужу за теплый прием, домашнюю атмосферу, возможность прикоснуться к настоящей истории и культуре. Однозначно рекомендуем.

    Побывали нашей семьей в гостях у Зулейхи. Увлекательный рассказ перенес нас в родовую деревню, провел черезПобывали нашей семьей в гостях у Зулейхи. Увлекательный рассказ перенес нас в родовую деревню, провел черезПобывали нашей семьей в гостях у Зулейхи. Увлекательный рассказ перенес нас в родовую деревню, провел черезПобывали нашей семьей в гостях у Зулейхи. Увлекательный рассказ перенес нас в родовую деревню, провел через
  • И
    Инна
    29 января 2024
    РетроДом Зулейхи: история Сибири и память рода
    Великолепная экскурсия и просто потрясающий дом Зулейхи и ее семьи! Собрано много действительно раритетных, неповторимых и значимых вещей. Каждая комната,
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    каждый предмет пропитан историей, которая бережно хранится в этой семье. За чаепитие отдельный поклон сестре Зулейхи, пирожки и сумса невероятно вкусные, мужья до сих их вспоминают:)

  • П
    Павел
    18 июля 2023
    Чёрное золото Тюмени и секреты горячих источников
    Очень интересно и нетривиально расказывает Татьяна

Ответы на вопросы от путешественников по Тюмени в категории «В помещении»

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  4. В Тюмени - пельмени: готовим и едим как сибиряки
  5. Истории старого саквояжа
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  2. Набережная
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  5. Знаменский кафедральный собор
  6. Цветной бульвар
Сколько стоит экскурсия по Тюмени в июне 2024
Сейчас в Тюмени в категории "В помещении" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 2 670 до 11 400. Туристы уже оставили гидам 32 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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