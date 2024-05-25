1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1 час
Чёрное золото Тюмени и секреты горячих источников: уникальное путешествие
Погрузитесь в историю тюменской нефти и узнайте все о целебных свойствах местных горячих источников
Начало: Район площади Памяти
Завтра в 21:30
10 июня в 21:30
от 2 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
РетроДом Зулейхи: история Сибири и память рода
Окунитесь в атмосферу Сибири в РетроДоме Зулейхи. Уникальные экспонаты, душевное чаепитие и история, которая тронет ваше сердце
Начало: В микрорайоне Казарово
10 июня в 16:00
11 июня в 15:00
9 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Домашний мастер-класс татарской кухни «ТАМЛЕ»
Откройте для себя татарскую культуру через кулинарию. Присоединяйтесь к мастер-классу «ТАМЛЕ» и узнайте секреты национальных блюд
Начало: В квартале Янавыл
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
от 11 400₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
В Тюмени - пельмени: мастер-класс по приготовлению в сибирском стиле
Погрузитесь в атмосферу сибирской кухни, научитесь лепить пельмени и откройте для себя удивительную историю Тюмени
Начало: В районе площади Памяти
16 июля в 16:00
17 июля в 16:00
3 500₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Истории старого саквояжа
Интерактивная экскурсия и чаепитие с гидом-потомком дворянского рода
10 июня в 18:30
11 июня в 18:30
9 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий25 мая 2024История Тюменского края с особой стороны, с которой мало кто рассказывает. Очень чувствуется, что гид говорит о том, что важно
- ССветлана1 мая 2024Экскурсия необычная - как по тематике, так и по способу проведения, никуда не идёте, а разглядываете город с высоты многоэтажного
- ССергей5 апреля 2024Лучшего рассказчика, и свидетеля истории нефти в Тюмени наверное уже не найти. Кроме того она и знаток истории города с фактами из прожитой жизни города и страны. Если вы хотите проследить связь поколений жителей Тюмени, то обращайтесь к ней.
- ААнастасия11 марта 2024Это не просто мастер-класс, это настоящее приглашение в гости. Вы попадаете в гостеприимный дом чудесной Альмиры, где вас окутывают теплом,
- ВВасилиса11 февраля 2024Очень душевный мастер-класс. Были с детьми (11,12,16 лет). Понравилось всем, ОЧЕНЬ. Мы смеялись, плакали, разговаривали, пекли эчпочмаки и пили чай.
- ННадежда9 февраля 2024Это один из лучших мастер классов, ты попадаешь не на мероприятие, а в гости к заботливой и прекрасной Альмире, вас ждёт гораздо больше чем вы найдете в описании. Мы были в рамках йогавыходных с группой, полный восторг у всех!
- ЕЕгор1 февраля 2024Побывали нашей семьей в гостях у Зулейхи. Увлекательный рассказ перенес нас в родовую деревню, провел через разные эпохи жизни семьи
- ИИнна29 января 2024Великолепная экскурсия и просто потрясающий дом Зулейхи и ее семьи! Собрано много действительно раритетных, неповторимых и значимых вещей. Каждая комната,
- ППавел18 июля 2023Очень интересно и нетривиально расказывает Татьяна
Ответы на вопросы от путешественников по Тюмени в категории «В помещении»
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