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лично для неё, о пережитом ею, и это вместе с живыми старинными предметами, и которые можно подержать в руках,и прикоснуться к ним, придаёт рассказу живой эмоциональный заряд. То, о чем она говорит, как вживую проходит перед глазами. А ещё и пирожки… Мы с женой очень довольны, что попали на эту экскурсию. Она стоит своих денег.