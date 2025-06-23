Мои заказы

Самостоятельная экскурсия «Из Тюмени в Тобольск»

По живому и гостеприимному сибирскому городу - с аудиогидом
Этот аудиогид идеально подходит для самостоятельного путешествия из Тюмени в Тобольск.

Вы сможете исследовать второй русский город Сибири через занимательные истории — а также музеи, памятники, смотровые площадки, кафе и рестораны.

На всём маршруте — увлекательные аудиофакты, исторические фотографии, которые сделают поездку ещё более захватывающей.
5
1 отзыв
Описание аудиогида

Как проходит экскурсия

Маршрут можно пройти или проехать за 2–3 часа. А с перерывами на музеи, кофейни, обед, фотосессии и сувенирные лавки за 5–7 часов или целый день.

Что вас ожидает

Вы увидите:

  • Верхний и Нижний посады
  • Единственный в Сибири каменный кремль
  • Дворец наместника
  • Софийско-Успенский собор, который освятили чудотворной иконой из первого тюменского храма
  • Гостиный Двор
  • Тюремный замок, где Короленко написал рассказ
  • Католический костёл
  • Базарную площадь
  • Музей Николая II в доме, где жила в ссылке семья Романовых
  • Некрополь и памятники жёнам декабристов
  • Сквер Ершова и сад Ермака
  • Ангелов Тобольска

И узнаете:

  • Версии происхождения названия Тобольска — второго русского города Сибири — и выдвинете свою теорию
  • Как менялась и развивалась Сибирь и сколько здесь было столиц
  • Что за люди сделали Тобольск «богом поцелованным»
  • Где каялся композитор Алябьев и кто вывез вдову сказочника Ершова с детьми
  • Какие ангелы оберегают Тобольск

Организационные детали

  • Ссылку на аудиогид и интерактивную инструкцию вам выдадут после 100% оплаты экскурсии. Оплата невозвратная, так как вы получаете неограниченный доступ к материалу после совершения перевода
  • Затем самостоятельно едете в Тобольск (все варианты проезда перечислены в инструкции) и гуляете по маршруту — в одиночку или с компанией, в комфортном темпе и без привязки к гиду

Татьяна
Татьяна — ваша команда гидов в Тюмени
Провели экскурсии для 2834 туристов
Мы любим путешествия, любим смотреть на город с высоты птичьего полёта, пробовать неизведанное и слышать голоса новых городов так же, как и вы. Ведь жизнь — дни, которые не просто
читать дальше

прошли, а запомнились, для этого и нужны экскурсии. Мы команда организаторов и гидов. Создаём то, что сами любим в путешествиях: обзоры города с высоты, необычные экскурсии с аудиогидами и гастрономические приключения, пишем статьи о странствиях в газеты и журналы, книги. А самое главное — делаем всё это для того, чтобы вам было интереснее жить.

С
Светлана
23 июн 2025
Рекомендую. Формат удобный. Встретились в Тюмени, получили инструкцию. По дороге в Тобольск изучили маршрут.
Отлично, что предусмотрена возможность пройти экскурсию даже без интернета 👍
Гуляли по инструкции весь день, посмотрели весь Тобольск. Делали перерывы на обед и отдых.
Пригодилась информация насчет обратной дороги из Тобольска в любое время суток, Аблак, и родину Распутина.
Осталось в таком формате Тюмень осмотреть.

