Этот аудиогид идеально подходит для самостоятельного путешествия из Тюмени в Тобольск.
Вы сможете исследовать второй русский город Сибири через занимательные истории — а также музеи, памятники, смотровые площадки, кафе и рестораны.
На всём маршруте — увлекательные аудиофакты, исторические фотографии, которые сделают поездку ещё более захватывающей.
Время начала: 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30
Описание аудиогида
Как проходит экскурсия
Маршрут можно пройти или проехать за 2–3 часа. А с перерывами на музеи, кофейни, обед, фотосессии и сувенирные лавки за 5–7 часов или целый день.
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Верхний и Нижний посады
- Единственный в Сибири каменный кремль
- Дворец наместника
- Софийско-Успенский собор, который освятили чудотворной иконой из первого тюменского храма
- Гостиный Двор
- Тюремный замок, где Короленко написал рассказ
- Католический костёл
- Базарную площадь
- Музей Николая II в доме, где жила в ссылке семья Романовых
- Некрополь и памятники жёнам декабристов
- Сквер Ершова и сад Ермака
- Ангелов Тобольска
И узнаете:
- Версии происхождения названия Тобольска — второго русского города Сибири — и выдвинете свою теорию
- Как менялась и развивалась Сибирь и сколько здесь было столиц
- Что за люди сделали Тобольск «богом поцелованным»
- Где каялся композитор Алябьев и кто вывез вдову сказочника Ершова с детьми
- Какие ангелы оберегают Тобольск
Организационные детали
- Ссылку на аудиогид и интерактивную инструкцию вам выдадут после 100% оплаты экскурсии. Оплата невозвратная, так как вы получаете неограниченный доступ к материалу после совершения перевода
- Затем самостоятельно едете в Тобольск (все варианты проезда перечислены в инструкции) и гуляете по маршруту — в одиночку или с компанией, в комфортном темпе и без привязки к гиду
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Тобольский Кремль
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Тюмени
Провели экскурсии для 2834 туристов
Мы любим путешествия, любим смотреть на город с высоты птичьего полёта, пробовать неизведанное и слышать голоса новых городов так же, как и вы. Ведь жизнь — дни, которые не просто
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
С
Светлана
23 июн 2025
Рекомендую. Формат удобный. Встретились в Тюмени, получили инструкцию. По дороге в Тобольск изучили маршрут.
Отлично, что предусмотрена возможность пройти экскурсию даже без интернета 👍
Гуляли по инструкции весь день, посмотрели весь Тобольск. Делали перерывы на обед и отдых.
Пригодилась информация насчет обратной дороги из Тобольска в любое время суток, Аблак, и родину Распутина.
Осталось в таком формате Тюмень осмотреть.
Входит в следующие категории Тюмени
