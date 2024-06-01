читать дальше

дома. Автор идеи - коренная жительница Тюмени, знающая множество интересных историй и фактов из жизни города и конкретно по теме поисков нефти. Было интересно! Некоторые факты удивили, зато стало понятно. почему в городе установлен памятник Высоцкому, но песню о нефти слышала впервые! Татьяна - умелый рассказчик, располагает к себе. В последующие дни я воспользовалась её советами по выбору термального источника и точным описанием, чего там ждать, и не прогадала! Спасибо за это тоже!