Неспешные экскурсии Тюмени для пенсионеров

Найдено 10 экскурсий в категории «Для пенсионеров» в Тюмени, цены от 670 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ключ к сердцу Тюмени
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
78 отзывов
В тренде
Ключ к сердцу Тюмени
Погрузиться в былые эпохи города на прогулке по центру с историком и археологом
Начало: На площади Борцов Революции
10 июня в 09:00
19 авг в 09:00
4 670 за всё до 5 чел.
Тюмень с высоты
🚶 Пешая
Мини-группа
30 минут
63 отзыва
Тюмень с высоты: захватывающий обзор города на закате и рассвете
Подарите себе незабываемые впечатления, взирая на Тюмень с высоты во время волшебного заката или таинственного рассвета
Начало: В районе площади Памяти
12 июня в 22:30
14 июня в 22:30
670 за человека
Чёрное золото Тюмени и секреты горячих источников
Индивидуальная
1 час
21 отзыв
Чёрное золото Тюмени и секреты горячих источников: уникальное путешествие
Погрузитесь в историю тюменской нефти и узнайте все о целебных свойствах местных горячих источников
Начало: Район площади Памяти
Завтра в 21:30
10 июня в 21:30
от 2 670 за всё до 4 чел.
«Советская» Тюмень и тайны Текутьевского кладбища
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
37 отзывов
«Советская» Тюмень и тайны Текутьевского кладбища
Узнать необыкновенные истории и пройтись по небанальным местам
Начало: У Площади Памяти
Завтра в 21:00
10 июня в 21:00
от 4 400 за всё до 6 чел.
Групповая экскурсия-представление «В городе на Туре»
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
13 отзывов
Групповая экскурсия-представление «В городе на Туре»
Погрузитесь в атмосферу дореволюционной Тюмени! Увлекательная прогулка по набережной и улицам города с рассказами о купеческих династиях и дегустацией чая
Начало: Возле Тюменской филармонии
15 июня в 15:00
22 июня в 15:00
1 400 за человека
Иммерсивная прогулка-спектакль «Тюмень навсегда» (в группе)
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
2 отзыва
Театрализованный аудиоспектакль по историческому центру Тюмени
Погрузитесь в атмосферу старинной Тюмени с помощью беспроводных наушников и узнайте город таким, каким его видели купцы и нефтяники
Начало: Недалеко от Моста влюблённых
Завтра в 15:00
12 июня в 17:00
1 200 за человека
Прогулка по старинной Тюмени
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
42 отзыва
Популярное предложение
Прогулка по исторической Тюмени: от Иоанна Грозного до наших дней
Погрузитесь в атмосферу старинной Тюмени, слушая уникальные истории и легенды, которые не найти в интернете
Начало: На улице Республики
8 июля в 07:30
9 июля в 07:30
от 4 670 за всё до 8 чел.
Криминальная Тюмень: тёмное прошлое престижного района
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
7 отзывов
Криминальная Тюмень: тайны престижного района и его жителей
Погрузитесь в историю первого русского города Сибири, исследуя его криминальное прошлое через судьбы его жителей
Начало: В районе улице Республики
Завтра в 21:00
10 июня в 21:00
от 4 000 за всё до 5 чел.
Влюбиться в Тюмень за 2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
81 отзыв
Влюбиться в Тюмень за 2 часа: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу старого города Тюмени, узнайте его секреты и легенды, вдохновляющие истории и архитектурные шедевры
Начало: в районе моста Влюблённых
от 4 400 за всё до 15 чел.
В Тюмени - пельмени: готовим и едим как сибиряки
Индивидуальная
1.5 часа
В Тюмени - пельмени: мастер-класс по приготовлению в сибирском стиле
Погрузитесь в атмосферу сибирской кухни, научитесь лепить пельмени и откройте для себя удивительную историю Тюмени
Начало: В районе площади Памяти
16 июля в 16:00
17 июля в 16:00
3 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    1 июня 2024
    Групповая экскурсия-представление «В городе на Туре»
    Экскурсия от исторического персонажа,жившего в 19 веке очень оригинальна и интересно преподнесена. Ярко и увлекательно раскрыта история каждого дома,людей,которые проживали
    читать дальше

    в них. Очень доступна преподнесена информация, экскурсовод -огонь! Рекомендую,кто хочет узнать об истории города на Туре и его интересных моментах. Отдельное спасибо Алине за образ.

  • Г
    Галина
    16 мая 2024
    Ключ к сердцу Тюмени
    Отличная экскурсия, очень познавательно, не заметили, как пролетело время! Наталья - отличный рассказчик, умеющий очень интересно преподнести материал!
  • Н
    Надежда
    13 мая 2024
    Иммерсивная прогулка-спектакль «Тюмень навсегда» (в группе)
    Отличная прогулка! Спасибо за интересную подачу!
  • С
    Светлана
    8 мая 2024
    Ключ к сердцу Тюмени
    Великолепная экскурсия, на одном дыхании, спасибо огромное Наталье!
    Великолепная экскурсия, на одном дыхании, спасибо огромное Наталье!Великолепная экскурсия, на одном дыхании, спасибо огромное Наталье!Великолепная экскурсия, на одном дыхании, спасибо огромное Наталье!Великолепная экскурсия, на одном дыхании, спасибо огромное Наталье!Великолепная экскурсия, на одном дыхании, спасибо огромное Наталье!Великолепная экскурсия, на одном дыхании, спасибо огромное Наталье!Великолепная экскурсия, на одном дыхании, спасибо огромное Наталье!Великолепная экскурсия, на одном дыхании, спасибо огромное Наталье!Великолепная экскурсия, на одном дыхании, спасибо огромное Наталье!Великолепная экскурсия, на одном дыхании, спасибо огромное Наталье!
  • В
    Виктория
    8 мая 2024
    Прогулка по старинной Тюмени
    Интересно,позновательно и очень эмоционально. Были учтены пожелания и бабушки и внуков. Были и вкусные сюрпризы.
  • О
    Оксана
    1 мая 2024
    Ключ к сердцу Тюмени
    Отличная экскурсия. За 2 часа прошли по основным достопримечательностям и заглянули в сувернирную лавку. Наталья рассказала историю города в доступной форме и главное в прогулочном шаге Рекомендую.
  • С
    Светлана
    1 мая 2024
    Чёрное золото Тюмени и секреты горячих источников
    Экскурсия необычная - как по тематике, так и по способу проведения, никуда не идёте, а разглядываете город с высоты многоэтажного
    читать дальше

    дома. Автор идеи - коренная жительница Тюмени, знающая множество интересных историй и фактов из жизни города и конкретно по теме поисков нефти. Было интересно! Некоторые факты удивили, зато стало понятно. почему в городе установлен памятник Высоцкому, но песню о нефти слышала впервые! Татьяна - умелый рассказчик, располагает к себе. В последующие дни я воспользовалась её советами по выбору термального источника и точным описанием, чего там ждать, и не прогадала! Спасибо за это тоже!

  • Л
    Любовь
    30 апреля 2024
    Влюбиться в Тюмень за 2 часа
    Мы приехали в Тюмень на один день и прекрасно провели время на экскурсии. Екатерина познакомила нас с главными достопримечательностями города
    читать дальше

    и историями его жителей. Темп экскурсии (как передвижения, так и рассказа) был комфортным. Несмотря на жару мы не устали. После экскурсии Екатерина предложила нам маршрут, чтобы осмотреть то, что мы не охватили, подсказала, где купить сувениры и разные вкусности. Большое спасибо за экскурсию, мы горячо её рекомендуем!

  • О
    Ольга
    22 апреля 2024
    Тюмень с высоты
    Неожиданная подача материала, но получилось очень живо, весело и очень понятно. Сразу всё увиденное до этой экскурсии встало на свои места. Отдельное спасибо Татьяне за согревающий "чай". Травяной сбор в нём помог избавиться от кашля.
  • М
    Мария
    20 апреля 2024
    Иммерсивная прогулка-спектакль «Тюмень навсегда» (в группе)
    Думаю, что можно было бы пройти поболее интересным местам и более глубоко рассказать о истории города, а так, да, интересная идея.

Ответы на вопросы от путешественников по Тюмени в категории «Для пенсионеров»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тюмени
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
  1. Ключ к сердцу Тюмени
  2. Тюмень с высоты
  3. Чёрное золото Тюмени и секреты горячих источников
  4. «Советская» Тюмень и тайны Текутьевского кладбища
  5. Групповая экскурсия-представление «В городе на Туре»
Какие места ещё посмотреть в Тюмени
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Мост Влюбленных
  2. Набережная
  3. Самое главное
  4. Свято-Троицкий мужской монастырь
  5. Знаменский кафедральный собор
  6. Цветной бульвар
Сколько стоит экскурсия по Тюмени в июне 2024
Сейчас в Тюмени в категории "Для пенсионеров" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 670 до 4 670. Туристы уже оставили гидам 344 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Купите самую интересную из 10 экскурсий в Тюмени на 2024 год для пенсионеров, 344 ⭐ отзыва, цены от 670₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам