Приглашаю вас на прогулку 👣 по историческому центру Тюмени. Это пешеходная экскурсия ⛳ по самым красивым и знаковым местам нашего города. Вы прогуляетесь по главной и самой длинной тюменской улице - Республики, увидите дом Ивана Колокольникова - единственную сохранившуюся в городе классическую купеческую усадьбу и здание, где учился один из прототипов Штирлица. Побываете на площади борцов революции и увидите здание первого в Сибири телеграфа. Насладитесь атмосферой старого города, увидите главный православный храм Тюмени - Знаменский собор, познакомитесь с уникальной деревянной резьбой.

В заключительной части нашей экскурсии 🧭 вы увидите одну из визитных карточек города - Мост Влюбленных и единственную в России 4-уровневую набережную.