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Тюмень с первого взгляда.

Екатерина О.
Екатерина О. – Гид из Тюмени
Приглашаю вас на прогулку 👣 по историческому центру Тюмени.

Это пешеходная экскурсия ⛳ по самым красивым и знаковым местам нашего города.

Вы прогуляетесь по главной и самой длинной тюменской улице - улице Республики, увидите дом Ивана Колокольникова - единственную сохранившуюся в городе классическую купеческую усадьбу и здание, где учился один из прототипов Штирлица.

Побываете на площади борцов революции и увидите здание первого в Сибири телеграфа.

Вместе мы насладимся атмосферой старого города, увидим главный православный храм Тюмени - Знаменский собор, познакомимся с уникальной деревянной резьбой.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 1 890 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Тюмень с первого взгляда.
Тюмень с первого взгляда.

Что вы увидите

  • Дом Ивана Колокольникова
  • Знаменский собор
  • Первый в Сибири Телеграф
  • Мост Влюбленных
  • Набережная
Приглашаю вас на прогулку 👣 по историческому центру Тюмени. Это пешеходная экскурсия ⛳ по самым красивым и знаковым местам нашего города. Вы прогуляетесь по главной и самой длинной тюменской улице - Республики, увидите дом Ивана Колокольникова - единственную сохранившуюся в городе классическую купеческую усадьбу и здание, где учился один из прототипов Штирлица. Побываете на площади борцов революции и увидите здание первого в Сибири телеграфа. Насладитесь атмосферой старого города, увидите главный православный храм Тюмени - Знаменский собор, познакомитесь с уникальной деревянной резьбой.
В заключительной части нашей экскурсии 🧭 вы увидите одну из визитных карточек города - Мост Влюбленных и единственную в России 4-уровневую набережную.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Дополнительные расходы не предполагаются
Начало и место завершения
🚩 Республики, 7
Тюмень с первого взгляда.
Тюмень с первого взгляда.
Тюмень с первого взгляда.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Екатерина О.
Екатерина О.
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