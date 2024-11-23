Отправляемся на северо-запад Башкирии за историческими и природными сокровищами края. Вы подниметесь в горную пещеру, где прятался национальный герой Салават Юлаев. Насладитесь живописными пейзажами с вершины отвесного Лимоновского гребня. А затем отдохнёте у прохладных вод источника Кургазак.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание экскурсии
Приглашаем вас отправиться в увлекательное путешествие по северо-западной Башкирии, где откроются перед вами исторические и природные сокровища этого удивительного края! Вас ждет:• Пещера Идрисовская, где, по преданию, скрывался национальный герой Салават Юлаев. Вы исследуете величественные подземные залы, увидите природные рисунки на стенах и выйдете на балкончик с захватывающим видом на извилистую реку.
Панорамный Лимоновский гребень — это живописные пейзажи и отвесные скалы, откуда открываются захватывающие виды на природу и реку Юрюзань. Здесь вы сможете сделать удивительные снимки и насладиться пикником на природе.
Источник Кургазак — освежитесь целебной водой, окруженные красотой гор. По желанию можно посетить музей с уникальными находками минералов и останков древних животных, найденных в геопарке «Янган-Тау». Присоединяйтесь к нашему путешествию, которое подарит вам незабываемые впечатления, новые знания и моменты умиротворения на фоне потрясающих природных пейзажей! Важная информация:.
Источник Кургазак — освежитесь целебной водой, окруженные красотой гор. По желанию можно посетить музей с уникальными находками минералов и останков древних животных, найденных в геопарке «Янган-Тау». Присоединяйтесь к нашему путешествию, которое подарит вам незабываемые впечатления, новые знания и моменты умиротворения на фоне потрясающих природных пейзажей! Важная информация:.
• Источник Кургазак — освежитесь целебной водой, окруженные красотой гор. По желанию можно посетить музей с уникальными находками минералов и останков древних животных, найденных в геопарке «Янган-Тау». Присоединяйтесь к нашему путешествию, которое подарит вам незабываемые впечатления, новые знания и моменты умиротворения на фоне потрясающих природных пейзажей! Важная информация:
- Дорога до первой локации займёт примерно 2,5 часа.
- Дополнительно оплачивается обед и посещение мини-музея (по желанию) — 300 руб.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
Ежедневно
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Идрисовская пещера
- Лимоновский гребень: Юрюзань
- Целебный источник Кургазак
Что включено
- Русскоговорящий гид
- Трансфер
Что не входит в цену
- Обед
- Посещение мини-музея (по желанию) - 300 руб.
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
- Дорога до первой локации займёт примерно 2,5 часа
- Дополнительно оплачивается обед и посещение мини-музея (по желанию) - 300 руб
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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